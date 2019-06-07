Индексная книга CNews*
Газы Природный газ Natural gas смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли
Публикаций - 179, упоминаний - 187
Газы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Даниил 34 3
|Вах Евгений 3 2
|Прохоров Михаил 36 2
|Лужков Юрий 113 2
|Буторин Дмитрий 14 2
|Путин Владимир 2736 2
|Марфин Алексей 13 2
|Федотов Алексей 9 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Чубайс Анатолий 207 2
|Воронин Вячеслав 2 2
|Miller Jon - Миллер Джон 11 2
|Дмитриев Владимир 33 1
|Коробков Александр 6 1
|Бобровников Борис 102 1
|Зуев Евгений 4 1
|Терехов Александр 13 1
|Медведев Дмитрий 1631 1
|Морозов Сергей 56 1
|Юнусов Руслан 16 1
|Романова Светлана 5 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Ахмедов Бекзод 38 1
|Каримова Гульнара 92 1
|Мадумаров Рустам 24 1
|Вексельберг Виктор 152 1
|Артяков Владимир 5 1
|Черкашин Павел 38 1
|Славин Борис 29 1
|Сухопаров Анатолий 16 1
|Савцов Олег 46 1
|Боровко Роман 21 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Доценко Надежда 1 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Ивутин Дмитрий 3 1
|Марченко Михаил 3 1
|Сальников Дмитрий 4 1
|Романов Николай 3 1
|Серебров Александр 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 6
|Nature 795 5
|91Mobiles 1700 4
|Phys.org 973 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
|Space Daily 528 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|ScienceDaily 400 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Optics 141 2
|PhysicsWeb 180 2
|Укринформ 3 1
|The Engineer 79 1
|PhysicsWorld 90 1
|EurekAlert 270 1
|Bloomberg Businessweek 123 1
|Ananova 250 1
|WikiLeaks 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.