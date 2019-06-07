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Индексная книга CNews*
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Газы Природный газ Natural gas смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли

Газы - Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли


07.06.2019 «Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ
18.04.2013 Солнечный свет заставит природный газ работать эффективнее
12.05.2012 iPhone на газе
30.11.2007 Физики впервые получили сверхтекучие потоки в газе
15.05.2007 В России испытан ракетный двигатель на природном газе

Публикаций - 179, упоминаний - 187

Газы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2544 10
Галактика - Корпорация 1415 9
Ростех - Автоматика Концерн 1491 8
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1328 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 5
LG Electronics 3543 4
Microsoft Corporation 23525 4
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 4
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 108 4
РТИ Микрон - Micron 1234 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 3
Google LLC 10963 3
Samsung Electronics 9743 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 3
IBM - International Business Machines Corp 9199 3
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 52 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4164 3
Cypress Semiconductor 57 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 2
Yandex - Яндекс 5696 2
Huawei 3513 2
Sony 6484 2
Philips 2052 2
TotalEnergies - SunPower - PowerLight 10 2
Крок - Croc 1711 2
Kometa - Комета 158 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 2
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 51 2
Ё-инжиниринг 4 2
H2O 18 1
Укртелеком 240 1
Toshiba Corporation 2888 1
Oracle Corporation 6316 1
Xinwei Group 11 1
Тримоб 32 1
Восход ФГБУ НИИ 599 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 90
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 45
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 9
Gorenje 88 8
Газпром ПАО 1157 6
Hansa - Ханса 101 6
Ardo - Ардо 32 5
Hyundai Motor 341 4
Haier - Candy Group - Канди 92 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 4
Россети Ленэнерго 2351 4
Miele - Миле 133 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
Gaggenau 35 3
Газпром газомоторное топливо 7 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 3
Tesla Motors 338 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 302 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
BMW Group 412 2
Svensk Biogas AB 2 2
BSCC - British Steam Car Challenge 3 2
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
Яндекс.Такси 327 2
Силовые машины 71 2
Boeing 987 2
Honda Motor Company 230 2
Интер РАО ЕЭС - Сочинская ТЭС - Сочинская теплоэлектростанция 3 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
Whirlpool 81 2
ГАЗ - Ульяновский моторный завод 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 2
Лента - Сеть розничной торговли 1705 2
Beko 66 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2396 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 3
Правительство Москвы 1995 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 383 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 2
Президент Российской Федерации 3722 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 684 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Президент Украины 119 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 1
Кабинет министров Украины 96 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 201 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 111 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1397 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
SEIA - Solar Energy Industries Association - Ассоциация солнечной энергетики 2 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12616 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26024 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11906 13
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8677 13
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11862 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10241 12
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5268 12
Отопление - искусственный обогрев - Heating - artificial heating 477 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1659 10
Вентилятор - Fan 898 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17267 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1797 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13596 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8776 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25057 9
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 931 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5700 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21418 9
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2271 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 296 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1407 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7804 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10066 7
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 872 7
Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры 69 7
Турбина - лопаточная машина 54 7
БТиЭ - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 84 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2606 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10955 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 2963 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6569 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1900 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13248 6
Инжиниринг - технические консультационные услуги 337 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15101 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4084 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16089 5
Microsoft Windows 2000 12689 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 6
Google Android 12586 5
Apple iOS 6820 5
Capstone Green Energy - Capstone Turbine Corporation 6 3
Apple iPhone 6 6180 3
NVision Барьер 548 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 3
Age of Kings 3447 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 3
Hyundai HHY - бензиновые генераторы 2 2
Linux FUSE 27 2
NASA New Horizons 85 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 2
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 2
Nissan Leaf - электромобиль 48 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 495 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PF 2 2
Huawei Mate - серия смартфонов 296 1
Electrolux Home Comfort 2 1
Apple - App Store 2609 1
WhatsApp Messenger 860 1
Kaspersky Internet Security 418 1
Alpari Mobile 8 1
Alpari Options 8 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Alpari Invest 10 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 768 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 57 1
Intel x86 - архитектура процессора 1604 1
Huawei Euler OS 11 1
Nuvia Phoenix 133 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6631 1
Noirot Verlys Evolution 2 1
Мобильный обходчик 8 1
Головин Даниил 34 3
Вах Евгений 3 2
Прохоров Михаил 36 2
Лужков Юрий 113 2
Буторин Дмитрий 14 2
Путин Владимир 2736 2
Марфин Алексей 13 2
Федотов Алексей 9 2
Корнеев Сергей 83 2
Чубайс Анатолий 207 2
Воронин Вячеслав 2 2
Miller Jon - Миллер Джон 11 2
Дмитриев Владимир 33 1
Коробков Александр 6 1
Бобровников Борис 102 1
Зуев Евгений 4 1
Терехов Александр 13 1
Медведев Дмитрий 1631 1
Морозов Сергей 56 1
Юнусов Руслан 16 1
Романова Светлана 5 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Ахмедов Бекзод 38 1
Каримова Гульнара 92 1
Мадумаров Рустам 24 1
Вексельберг Виктор 152 1
Артяков Владимир 5 1
Черкашин Павел 38 1
Славин Борис 29 1
Сухопаров Анатолий 16 1
Савцов Олег 46 1
Боровко Роман 21 1
Гончарова Эльвира 7 1
Доценко Надежда 1 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Марченко Михаил 3 1
Сальников Дмитрий 4 1
Романов Николай 3 1
Серебров Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 123210 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50225 42
Земля - планета Солнечной системы 9710 30
Солнце - звезда Солнечной системы 4913 25
Германия - Федеративная Республика 12020 22
Европа 21324 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39428 20
Солнечная система - Solar system 2455 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15111 10
Италия - Итальянская Республика 4227 10
Япония 12886 10
Франция - Французская Республика 7086 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12822 7
Украина 7281 7
Южная Корея - Республика 6294 7
Израиль 2611 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 6
Беларусь - Белоруссия 4279 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2381 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13183 5
Канада 4711 5
Луна - спутник Земли 1399 5
Уран - планета Солнечной системы 531 4
Нидерланды 3311 4
США - Калифорния 4669 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2558 4
Великобритания - Лондон 2370 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2378 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15015 4
Испания - Королевство 3601 4
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
США - Пенсильвания 356 3
США - Калифорния - Беркли 306 3
Египет - Арабская Республика 829 3
Финляндия - Финляндская Республика 3476 3
Швеция - Королевство 3461 3
Германия - Берлин 701 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2619 3
Азия - Азиатский регион 4664 3
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3421 46
Топливо - Контроль топлива 1475 40
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3421 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15097 27
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1600 26
Энергетика - Energy - Energetically 4217 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24042 23
Водород - Hydrogenium - химический элемент 950 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 19
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3580 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4443 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9429 17
Газы - Метан - methanum - болотный газ 342 16
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 419 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3137 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41766 15
КПД - Коэффициент полезного действия 385 14
Молекула - Molecula 1039 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1490 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3915 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14108 11
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 386 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1527 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42115 11
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 522 10
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4563 10
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2194 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20244 9
Английский язык 6165 9
Дача - дачники 571 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4223 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8883 7
Физика - Physics - область естествознания 2436 7
Углерод - Сarboneum - химический элемент 310 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9982 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6076 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1611 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5135 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8309 6
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 6
Nature 795 5
91Mobiles 1700 4
Phys.org 973 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
Thomson Reuters - Рейтер 5774 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
ScienceDaily 400 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Optics 141 2
PhysicsWeb 180 2
Укринформ 3 1
The Engineer 79 1
PhysicsWorld 90 1
EurekAlert 270 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Ananova 250 1
WikiLeaks 114 1
500 Startups 14361 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2140 2
IDC - International Data Corporation 4850 1
Forrester Research 812 1
TrendForce 78 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
BiMEX Research 1 1
РАН - Российская академия наук 1802 4
ПГУ - Пензенский государственный университет 41 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 123 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 212 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 576 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
Академгородок Новосибирск 102 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11653 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 3
Red Dot Design Award 54 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
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