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Газпром ГПМ НТВ-Плюс

Газпром ГПМ НТВ-Плюс


11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис
21.10.2016 «НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi
10.08.2016 Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»
05.08.2016 На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
13.05.2016 Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram
18.04.2016 Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи
26.02.2016 «НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров
29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки
23.06.2015 «НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»
01.04.2015 МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть
19.02.2013 «НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ
15.02.2013 «НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете
13.02.2013 "НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир
30.01.2013 «НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками
18.01.2013 «НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»
27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»
03.08.2012 «НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы
25.04.2012 «НТВ плюс» запускает новый спортивный интернет-канал
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя
14.12.2011 «НТВ-Плюс» запускает услугу IPTV
08.07.2011 «НТВ-Плюс» запускает новый пакет каналов «Виасат» и расширяет пакет «Открытие»
29.06.2011 «СитиКом» запустил проект «IPTV НТВ-Плюс» на базе технологической платформы CTI
05.04.2011 «НТВ-Плюс» начала вещание телеканала на азербайджанском языке «Лидер ТВ - РФ»
18.03.2011 Поставщик «НТВ-Плюс» будет выпускать приставки на российском чипе
14.03.2011 Travel Channel войдет в пакеты каналов «НТВ-Плюс»
22.02.2011 В «НТВ-Плюс» назначен новый гендиректор
16.02.2011 «НТВ-Плюс» и «СмартЛабс» запускают совместное решение для внедрения IPTV в сетях широкополосного доступа

Публикаций - 252, упоминаний - 404

Газпром ГПМ НТВ-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Триколор - Национальная спутниковая компания 250 44
Акадо Телеком - Комкор 771 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7510 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 25
GS Group - General Satellite 175 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 20
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 18
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 14
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 13
Eutelsat 133 13
Apple Inc - Эппл Рус 10114 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 10
Rambler Group - Рамблер ГК 757 10
LG Electronics 3120 10
Yandex - Яндекс 4571 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 226 9
Lenovo Motorola 3319 9
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 9
Синтерра - Synterra 743 9
Samsung Electronics 8945 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 7
ProViS - Provideo Systems 9 7
STMicroelectronics 274 7
Sony 5561 7
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 7
Центел - Центральный телеграф 347 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1824 6
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 6
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 200 6
АФК Система ПАО 1621 6
BT Group - British Telecommunications 580 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 6
Viasat 74 6
МТС Мультирегион 52 5
НСТ - Новые сервисные технологии 37 5
НКС - Национальные кабельные сети 95 5
5025 4
Орион-Экспресс - Телекарта 134 32
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 143 23
CyberPlat - КиберПлат 336 12
АФК Система - Система Масс-медиа 64 12
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 8
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 6
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 6
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 5
Газпром ПАО 750 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 5
Евросеть 1342 5
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 5
Связной ГК 1084 4
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Рапида НКО - платежные система 137 4
Почта России ПАО 1778 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 368 3
Альфа-Групп 582 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 3
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
Dixis - Диксис 343 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
Цезарь Сателлит 31 3
Paramount Pictures Corporation 114 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 3
РОСНО СК 163 3
КАРО - Сеть кинотеатров 10 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 2
Walt Disney Company 490 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Сбербанк Московский банк 69 2
Цифроград 155 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 10 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7349 21
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 7
Правительство РФ 2654 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 7
Президент Российской Федерации 1725 6
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 6
Правительство Москвы 816 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1630 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1483 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 222 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Управление делами президента Российской Федерации 46 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Президент Украины 25 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
Администрация Президента РФ 324 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1479 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1999 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1167 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 495 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 467 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 18
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Руссофт - Russoft 344 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2039 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12129 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 11
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 120 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10099 9
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 885 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2131 6
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 6
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3550 5
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4014 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4889 4
QWERTY-клавиатура 631 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3171 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 4
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2981 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9109 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4045 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3073 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6284 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2621 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 55 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2224 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 21
Google YouTube - Видеохостинг 2174 9
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 8
Microsoft Skype 1884 5
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 5
Google Android 11663 5
Apple iOS 6223 5
Microsoft Windows 10 10115 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
Swiss-AS AMOS 16 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 4
МТС ТВ 37 4
ВГТРК Смотрим 14 4
Ростелеком Wink - Онлайн-кинотеатр 86 4
VK - Mail.ru Одноклассники 975 4
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
Google Android TV 188 3
Google Play - Google Store - Android Market 2636 3
Новые облачные технологии - МойОфис 325 3
Apple - App Store 2354 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 3
Amedia Premium HD 28 3
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 3
Яндекс.Музыка 139 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 76 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 923 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 148 2
Apple iTunes Store 1032 2
WhatsApp Messenger 693 2
Viasat Premium HD 17 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5821 2
Apple iPad 3540 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1138 2
Яндекс.Пробки 33 2
Intelsat Horizons 5 2
Rakuten Viber 462 2
Microsoft Office 3012 2
Истомин Максим 26 7
Самохин Дмитрий 7 7
Силин Михаил 25 7
Путин Владимир 2440 6
Мордачев Вячеслав 13 6
Припачкин Юрий 63 6
Казакова Анастасия 7 5
Медведев Дмитрий 1590 5
Чернышенко Дмитрий 261 4
Макаров Александр 36 4
Семериков Андрей 34 4
Ситников Сергей 75 4
Гусинский Владимир 12 4
Богатов Антон 79 4
Разроев Элдар 47 4
Прохоров Алексей 5 3
Калугин Сергей 168 3
Смирнов Константин 17 3
Кудряшев Антон 27 3
Ткаченко Андрей 14 3
Рейман Леонид 1001 3
Щеголев Игорь 684 3
Овчинников Борис 126 3
Дмитриев Сергей 26 3
Колесников Олег 15 3
Шматова Елена 22 3
Грибов Андрей 72 3
Журавлев Алексей 9 3
Лобанов Денис 37 3
Жаров Александр 169 3
Порошенко Петр 23 2
Прохоров Юрий 47 2
Морошкин Александр 118 2
Сеславинский Михаил 28 2
Альбрехт Наталья 4 2
Паршин Максим 172 2
Толмачева Татьяна 31 2
Бельская Яна 9 2
Муратов Дмитрий 5 2
Собчак Ксения 16 2
Россия - Российская федерация - РФ 82401 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 16
Европа Восточная 2814 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 13
Европа 7259 13
Украина 5527 13
Россия - Сибирь 1345 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 11
Германия - Федеративная Республика 7784 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 7
Франция - Французская Республика 4927 6
Азия - Азиатский регион 3151 6
Польша - Республика 1459 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 5
Италия - Итальянская Республика 2821 5
Ближний Восток 2489 5
Испания - Королевство 2520 5
Южная Корея - Республика 3252 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 4
Казахстан - Республика 4135 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 4
Турция - Турецкая республика 1478 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 4
Африка - Африканский регион 2667 4
Беларусь - Белоруссия 3205 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 3
Индия - Республика 4080 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 3
Финляндия - Финляндская Республика 1622 3
Пиратство - Авторское право 262 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1230 7
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 2
Русский язык 1655 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
Образование в России 551 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Черкизон - Черкизовский рынок 71 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 116 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1217 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 33 1
Федеральное законодательство 355 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 43
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 30
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 19
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 18
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 17
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 15
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 9
РБК ТВ - телеканал 58 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 8
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 7
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 7
Россия 24 - телеканал 94 7
Euronews - телеканал 46 7
Стрим-ТВ - телекомпания 111 6
National Geographic 60 6
Пятый канал - Телеканал 43 5
Детское радио 9 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 4
Рен ТВ - телеканал 56 4
КиноПоиск - Портал о кино 121 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 3
Россия-1 - телеканал 20 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 21 3
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 3
Коммерсантъ - Издательский дом 790 3
Газпром ГПМ ТНТ4 - телеканал 5 3
Газпром ГПМ Матч! Страна - телеканал 3 3
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Sky TV 4 2
News Corp 184 2
Eurovision 4 2
Первый информационный кавказский - телеканал 7 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 2
Газпром ГПМ Суббота! - телеканал 2 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 8
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
NPD DisplaySearch 282 1
IHS Infonetics Research 87 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
РАН - Российская академия наук 935 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 217 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
CSTB Telecom & Media 49 17
Олимпийские игры - Olympic Games 473 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 1
Связь-Экспокомм 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
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