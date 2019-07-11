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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром ГПМ НТВ-Плюс
Публикаций - 252, упоминаний - 404
Газпром ГПМ НТВ-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Истомин Максим 26 7
|Самохин Дмитрий 7 7
|Силин Михаил 25 7
|Путин Владимир 2440 6
|Мордачев Вячеслав 13 6
|Припачкин Юрий 63 6
|Казакова Анастасия 7 5
|Медведев Дмитрий 1590 5
|Чернышенко Дмитрий 261 4
|Макаров Александр 36 4
|Семериков Андрей 34 4
|Ситников Сергей 75 4
|Гусинский Владимир 12 4
|Богатов Антон 79 4
|Разроев Элдар 47 4
|Прохоров Алексей 5 3
|Калугин Сергей 168 3
|Смирнов Константин 17 3
|Кудряшев Антон 27 3
|Ткаченко Андрей 14 3
|Рейман Леонид 1001 3
|Щеголев Игорь 684 3
|Овчинников Борис 126 3
|Дмитриев Сергей 26 3
|Колесников Олег 15 3
|Шматова Елена 22 3
|Грибов Андрей 72 3
|Журавлев Алексей 9 3
|Лобанов Денис 37 3
|Жаров Александр 169 3
|Порошенко Петр 23 2
|Прохоров Юрий 47 2
|Морошкин Александр 118 2
|Сеславинский Михаил 28 2
|Альбрехт Наталья 4 2
|Паршин Максим 172 2
|Толмачева Татьяна 31 2
|Бельская Яна 9 2
|Муратов Дмитрий 5 2
|Собчак Ксения 16 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru