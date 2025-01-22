Газпромнефть Снабжение Isource Graphic Isource
|22.01.2025
|Graphic Isource включен в реестр отечественного ПО 2
|20.08.2024
|Isource запускает новое решение для управления складом Graphiс 2
Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
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