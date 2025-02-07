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Газпромнефть Снабжение Айсорс Reserve Isource Центр импорта промышленных товаров

Газпромнефть Снабжение - Айсорс - Reserve Isource - Центр импорта промышленных товаров
 

"Синергия государства и бизнеса: новый уровень развития отечественного ПО" Роман Ожик, Директор по развитию продуктов Isource, данные весны 2023 года


07.02.2025 Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год 1
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 2
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть Снабжение - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 3
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