Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпромбанк
ГПБ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 692, упоминаний - 1178
Газпромбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Широких Алексей 70 35
|Ермолаев Артем 340 33
|Сыкулев Андрей 57 33
|Плешков Алексей 42 32
|Нестеров Алексей 79 28
|Шевченко Владимир 135 26
|Дьяченко Валерий 66 26
|Абакумов Евгений 103 26
|Чаркин Евгений 182 26
|Четвернин Алексей 651 25
|Сотин Денис 102 25
|Сирота Юрий 38 25
|Меднов Сергей 115 24
|Клепиков Алексей 77 24
|Степченков Максим 36 24
|Айвазов Армен 449 24
|Смык Виталий 27 24
|Каюмов Шамиль 34 23
|Карпов Иван 41 23
|Горчаков Денис 26 22
|Ямщиков Владимир 32 22
|Москальков Дмитрий 23 22
|Портной Михаил 23 22
|Прохорова Алла 45 22
|Емелин Александр 25 22
|Семенихин Игорь 37 22
|Мискевич Евгений 29 22
|Сороченков Алексей 23 22
|Соловьев Алексей 60 21
|Халматов Максим 45 21
|Рыстенко Михаил 57 21
|Урьяс Вадим 76 21
|Путятинский Сергей 53 21
|Петров Михаил 88 21
|Егоров Владимир 52 21
|Генкина Екатерина 24 21
|Васильев Владислав 39 21
|Казарин Станислав 100 21
|Трофимова Людмила 31 21
|Рубин Адар 28 21
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754399, в очереди разбора - 658100.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754399, в очереди разбора - 658100.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru