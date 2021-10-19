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Газпромбанк
ГПБ


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 3
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 2
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
01.07.2021 Газпромбанк вошел в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 3
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 6
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 3
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 2
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum 1
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 3
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1

Публикаций - 692, упоминаний - 1178

Газпромбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 139
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 125
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 69
IBM 3524 57
Cinimex - Синимекс 160 57
VK - Mail.ru Group 2482 55
Yandex - Яндекс 4098 51
3726 37
Oracle Corporation 3331 34
Microsoft Corporation 10997 33
Ростех - Ростехнологии 2230 33
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 30
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 27
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 27
Ланит ГК 1154 26
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 25
Такском - Taxcom 119 25
Центр2М - Center2М 47 24
Ростелеком Связьинвест 692 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 22
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 22
Custis 73 22
Ситилабс 25 22
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 21
Schneider Electric 408 21
Rimini Street 38 20
Schneider Electric Secure Power 44 20
Diasoft - Диасофт 353 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 19
Сбербанк Технологии - СберТех 203 18
SAP SE 3207 17
SAS Institute 596 16
Samsung Electronics 5627 15
HP Inc. 2893 15
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 15
Citrix Systems 571 15
Ericsson 846 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 244
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 175
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 120
Альфа-Банк 1122 104
ПСБ - Промсвязьбанк 613 90
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 85
Уралсиб Банк 389 79
ВТБ24 583 57
РЖД - Российские железные дороги 1081 54
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 52
ВТБ Банк Москвы 371 46
X5 Group 599 45
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 43
РСХБ - Россельхозбанк 183 42
МТС банк 254 41
Ингосстрах СПАО 210 39
Почта России ПАО 1570 39
X5 Group - Пятерочка 559 38
Открытие ФК 538 37
Аэрофлот 492 35
МКБ - Московский кредитный банк 268 33
Почта Банк 289 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 32
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 27
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 27
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 27
Visa International 1343 27
Бинбанк 184 27
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 26
Газпром ПАО 518 26
Citibank - Ситибанк 170 25
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 24
Совкомбанк ПАО 147 24
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 23
ПГК - Первая грузовая компания 98 22
Русский стандарт Банк 302 22
СКБ-банк 86 22
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Ак Барс Банк 173 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 52
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 41
Федеральное казначейство России 766 39
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 39
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 28
Правительство РФ 2198 27
Счётная палата РФ 459 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 19
Правительство Москвы 649 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 12
Президент Российской Федерации 1439 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 10
Роснано 456 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 7
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
OpenCAPI Consortium 13 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 6
Gen-Z Consortium 11 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
Linux Foundation 157 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 5
АРБ - Ассоциация российских банков 81 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
Единая Россия - Политическая партия 171 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Руссофт - Russoft 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 59
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 40
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 39
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 35
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 33
Big Data - Большие данные 1136 26
e-Commerce - Электронная коммерция 299 23
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 22
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 20
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 15
ИТ-аутсорсинг 669 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
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ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 28
Google Android 10750 24
1С:ERP Управление предприятием 203 23
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 22
Apple iOS 5741 19
Linux OS 4236 13
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 9
МТС Cloud - CloudMTS 125 9
Microsoft Windows 10 6602 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Apple macOS 921 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Java - Язык программирования 1166 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 7
IBM Integration Bus 16 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
Apple - App Store 2198 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft SQL Server 789 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
SAP Sybase 76 5
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 5
KasperskyOS 29 5
Купибилет - Kupibilet 13 5
Samsung Pay 238 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 5
Diasoft Flextera 45 5
Smart Engines GreenOCR 17 5
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
Технология здоровья - Медкарта 24 5 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Широких Алексей 70 35
Ермолаев Артем 340 33
Сыкулев Андрей 57 33
Плешков Алексей 42 32
Нестеров Алексей 79 28
Шевченко Владимир 135 26
Дьяченко Валерий 66 26
Абакумов Евгений 103 26
Чаркин Евгений 182 26
Четвернин Алексей 651 25
Сотин Денис 102 25
Сирота Юрий 38 25
Меднов Сергей 115 24
Клепиков Алексей 77 24
Степченков Максим 36 24
Айвазов Армен 449 24
Смык Виталий 27 24
Каюмов Шамиль 34 23
Карпов Иван 41 23
Горчаков Денис 26 22
Ямщиков Владимир 32 22
Москальков Дмитрий 23 22
Портной Михаил 23 22
Прохорова Алла 45 22
Емелин Александр 25 22
Семенихин Игорь 37 22
Мискевич Евгений 29 22
Сороченков Алексей 23 22
Соловьев Алексей 60 21
Халматов Максим 45 21
Рыстенко Михаил 57 21
Урьяс Вадим 76 21
Путятинский Сергей 53 21
Петров Михаил 88 21
Егоров Владимир 52 21
Генкина Екатерина 24 21
Васильев Владислав 39 21
Казарин Станислав 100 21
Трофимова Людмила 31 21
Рубин Адар 28 21
Россия - Российская федерация - РФ 57124 411
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 122
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 76
Россия - Санкт-Петербург 7056 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 43
Восточная Европа 1667 31
Казахстан - Республика 2618 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Россия - Татарстан Республика 1613 20
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 18
Беларусь - Белоруссия 2079 17
Европа 3725 14
Украина 3344 11
Азия - Азиатский регион 1510 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Россия - Екатеринбург 2054 10
Россия - Новосибирск 1954 9
Кипр - Республика 247 9
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Индия - Республика 2156 8
Россия - Ростовская область 859 7
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 7
Россия - Нижний Новгород 1460 7
Россия - Челябинская область 658 7
Ближний Восток 1466 7
Россия - Ленинградская область 1099 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Великобритания - Виргинские Острова 110 6
Россия - Белгород 238 6
Россия - Саранск 196 6
Африка 1480 6
Россия - Курск 231 6
Грузия 687 6
Россия - Калужская область 568 6
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1285 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Россия - Воронеж 684 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 106
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 95
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
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