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Индексная книга CNews*
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Гаджеты кухонные Электрочайник Чайник Teapot



20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM
29.10.2019 Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?
21.08.2019 Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей
19.11.2015 МТС начала продавать «умные» чайники и утюги
23.10.2013 Новый стандарт USB сможет запитать чайник
06.04.2010 Чайник для Twitter
26.02.2010 Современный электрочайник: просто добавь воды

Публикаций - 159, упоминаний - 196

Гаджеты кухонные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9715 33
Philips 2050 24
LG Electronics 3537 22
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 22
Yandex - Яндекс 5651 21
Redmond - Инновационные решения 104 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 19
Xiaomi 1288 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 13
Apple Inc 11170 12
Siemens AG - Siemens Group 2541 9
Google LLC 10926 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 7
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 7
Ростех - Автоматика Концерн 1483 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 6
Merlion - Мерлион 509 6
HiPER - High Perfomance 46 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 5
Microsoft Corporation 23476 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 5
Sony 6480 5
ASKO 27 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 358 5
IBM - International Business Machines Corp 9189 4
Meta Platforms - Facebook 4337 4
DeLonghi 34 4
Amazon Inc - Amazon.com 2798 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2412 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 4
Intel Corporation 11658 4
Huawei 3496 4
JVC Kenwood 411 4
Haier 117 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 147 4
Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 44 4
Rubetek - Рубетек 15 3
Merlion iRU - Деловой офис 259 3
Twitter 2692 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 348 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 14
Electrolux - Электролюкс Рус 218 14
Miele - Миле 133 12
Hansa - Ханса 101 10
Groupe SEB - Tefal 83 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 10
Braun 76 9
Haier - Candy Group - Канди 91 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 8
Gaggenau 35 8
Whirlpool 81 7
Bugatti 16 7
Gorenje 88 7
Dyson 109 7
Лента - Сеть розничной торговли 1695 5
СКО Электроника-утилизация 13 5
Swarovski AG 70 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 5
Smeg 16 5
Nespresso 19 5
Hyundai Motor 339 5
Groupe SEB - Rowenta 39 5
Krups 25 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 872 4
Связной ГК 1334 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 3
Россети Ленэнерго 2344 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 3
Beko 66 3
UMA - United Music Agency 38 3
Техносила - СервисТрейд 241 2
Whirlpool KitchenAid 22 2
Porsche Design GmbH 23 2
Porsche - Порше Руссланд 96 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 149 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 2
Судебная власть - Judicial power 2086 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 859 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 70 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 60 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 1
Президент Российской Федерации 3705 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 344 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 840 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 8
8K Association - Ассоциация 8K 159 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 59
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 928 57
Стиральная машина - Washer 605 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6315 45
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11800 44
Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 127 43
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6558 40
Пылесос - Vacuum cleaner 464 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 37
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1313 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5690 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11493 34
Утюг 127 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 32
Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 295 29
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 27
Умные платформы 1404 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6707 26
Аксессуары 3463 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7756 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13205 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 24
Блендер 88 23
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2261 21
БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 140 21
БТиЭ - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 151 21
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8453 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 19
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2163 19
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Тостер 66 19
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Мультиварки с функцией Мультиповар 59 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25893 16
Вентилятор - Fan 896 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13565 15
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 390 19
Google Android 12521 17
Apple iOS 6781 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 718 14
Microsoft Windows 2000 12665 12
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 10
Redmond SkyKettle - электрочайник 9 9
Xiaomi Mi Home 51 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6611 8
Microsoft Windows 14418 7
Redmond SkyCooker 12 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4357 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 192 6
Яндекс.Маркет 572 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 115 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 6
Apple Siri - Голосовой помощник 359 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
Groupe SEB - Moulinex ME 50 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 104 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2506 4
Philips Saeco - серия кофемашин 6 4
Polaris IQ Home 16 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 398 4
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 4
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 4 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1225 4
HiPER IoT 8 4
М.Видео-Эльдорадо Novex 21 4
Linux OS 8220 4
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 56 4
LG Smart Diagnosis 14 4
Apple - App Store 2596 3
Redmond SkyCoffee 3 3
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 472 3
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 3
Google Play - Google Store - Android Market 2929 3
Samsung Galaxy Note 684 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
LG ThinQ 30 3
Гончарова Эльвира 7 4
Головин Даниил 34 3
Платонова Оксана 8 3
Гуцериев Михаил 111 2
Bond James - Бонд Джеймс 48 2
Гуськов Антон 23 2
Пузанов Владимир 10 2
Ли Сергей 13 2
Райбман Михаил 3 1
Левкевич Михаил 60 1
Тикунов Дмитрий 4 1
Ширвиндт Александр 1 1
Сердюкова Ольга 2 1
Савенко Сергей 3 1
Яновский Кирилл 5 1
Протасов Павел 5 1
Толмачев Владимир 3 1
Расколов Сергей 9 1
Шувалова Анастасия 9 1
Монахов Сергей 14 1
Толстобров Михаил 10 1
Муратов Денис 13 1
Марфин Алексей 13 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Криницкий Игорь 26 1
Петкевич Андрей 13 1
Мельник Сергей 8 1
Фриске Жанна 4 1
Акилов Юрий 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Рашид Карим 6 1
Федунова Надежда 1 1
Смирнова Ирина 4 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Чижиков Геннадий 1 1
Лыгун Андрей 1 1
Курасов Дмитрий 3 1
Свиридов Георгий 1 1
Малышева Елена 3 1
Вдовенко Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 122543 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39264 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15054 25
Европа 21293 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 24
Италия - Итальянская Республика 4220 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50139 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14912 14
Япония 12874 14
Германия - Федеративная Республика 12003 13
Южная Корея - Республика 6280 13
Земля - планета Солнечной системы 9695 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 9
Германия - Берлин 701 7
Франция - Французская Республика 7082 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 6
Россия - СФО - Новосибирск 3692 5
Украина 7259 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13132 5
Азия - Азиатский регион 4654 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2321 4
Швеция - Королевство 3457 4
Турция - Турецкая республика 2064 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2358 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 609 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2011 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1785 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6278 3
Сатурн - Титан (спутник) 424 3
Солнечная система - Solar system 2450 3
Словения - Республика 201 3
Америка Северная 2832 2
Дания - Королевство 909 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 122 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 932 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4408 99
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 49
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3414 39
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4045 38
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9916 21
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 16
Пищевая промышленность - Чай 105 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3891 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1595 11
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1207 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 10
Английский язык 6156 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 10
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 166 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4739 9
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Дача - дачники 565 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 3
Ведомости 533 2
КиноПоиск - портал о кино 161 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1215 2
Чудо техники 60 2
Nikkei Electronics 78 1
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The Times 74 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
DxOMark - Издание 36 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
ZDnet 596 1
500 Startups 14307 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7446 3
GfK Rus - ГФК-Русь 206 2
Sirena - Сирена 3 2
Gartner - Гартнер 3473 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11612 5
Международный женский день - 8 марта 273 5
Red Dot Design Award 54 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
Чёрная пятница (распродажи) 117 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 258 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 2
Электрические сети - международный форум 94 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 1
iF Design Awards 25 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Electrolux Design Lab 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215851, в очереди разбора - 886474.
Создано именных указателей - 109005.
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