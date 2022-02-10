Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГОСТ 28147 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования
Публикаций - 73, упоминаний - 77
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174843, в очереди разбора - 991921.
Создано именных указателей - 70686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174843, в очереди разбора - 991921.
Создано именных указателей - 70686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru