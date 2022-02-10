Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 70686
ИКТ 6507
Организации 4515
Ведомства 1400
Ассоциации 511
Технологии 2520
Системы 14981
Персоны 24528
География 1301
Статьи 823
Пресса 740
ИАА 492
НИИ, ВУЗы и библиотеки 990
Мероприятия 740

ГОСТ 28147 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования



10.02.2022 Казначейство не смогло купить «железо» с одобренной ФСБ криптозащитой 1
05.11.2020 «Ростех» представил «Портал 10» для кибербезопасной работы сотрудников на удаленке 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами 1
05.08.2019 Российский VPN-клиент портировали на отечественную мобильную ОС «Аврора» 1
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли 1
27.12.2018 «Микрон» выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей 1
18.12.2018 InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS 1
24.01.2018 Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 1
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
14.04.2017 «Цифровые технологии» выпустили приложение для цифровой подписи на Linux и Mac 1
22.02.2017 ФСБ России сертифицировала новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
16.12.2016 «Актив» представил Рутокен ЭЦП 2.0 Flash 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
25.02.2016 Выпущен первый ПК на процессорах «Байкал» 1
31.08.2015 «КриптоПро ФКН CSP» 3.9 с поддержкой токенов JaCarta получил положительное заключение ФСБ 1
24.06.2015 Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных 1
19.01.2015 «Инфотекс» и НЦПР представили мобильное решение для безопасной удаленной работы с ECM-системой 1
24.10.2014 ViPNet Client for Android прошел сертификацию ФСБ России по извещению об изменениях 1
06.10.2014 «ЛИССИ-Софт» протестировала свои продукты на ОС «Роса Кобальт» 1
25.09.2014 «Актив» начал продажи «Рутокен ЭЦП Bluetooth» 1
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ 1
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone 1
15.01.2014 MobileSputnik + ViPNet: защищенное мобильное рабочее место от «АйТи» и «ИнфоТеКС» 1
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite 1
08.11.2013 ISBC Group выпустила новый защищенный ключевой носитель Esmart Token 1
06.11.2013 ФСБ впервые сертифицировала VPN-туннель для Android 1
14.10.2013 Программный комплекс ViPNet Client for Android сертифицирован ФСБ 1
23.05.2013 Digital Design выпустила новую линейку продуктов для бизнеса «Защищенная мобильность» 1
14.03.2013 Digital Design выпустила новую «Защищенную почту» для iOS-устройств 1
17.12.2012 «Сигнал-Ком» выпустил новую версию программы Inter-PRO Client для защиты веб-приложений 1
17.10.2012 «Код Безопасности» выпустил технический релиз ПАК «Континент Т-10» 1
17.09.2012 СКЗИ ViPNet Client iOS сертифицировано ФСБ 1
28.02.2012 «Сбербанк России» ищет поставщика аутсорсинговых услуг 1
23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant 1

Публикаций - 73, упоминаний - 77
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174843, в очереди разбора - 991921.
Создано именных указателей - 70686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022