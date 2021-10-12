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ГНИВЦ ФНС России
Главный научный инновационный внедренческий центр


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 4
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
13.07.2021 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 3
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 2
25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 9
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
17.12.2019 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 3
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 2
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 2
24.10.2019 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 2
17.01.2019 На систему управления нацпроектами выделили 300 млн руб. Ими соблазнился всего один интегратор 3
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 3
28.03.2018 «БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
30.10.2017 Практическая конференция «Мониторинг информационной безопасности – проблемы построения и эксплуатации» пройдет 21 ноября 2017г. 1
27.09.2017 Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров» 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
27.06.2017 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам 5
20.04.2017 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
16.10.2016 Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1% 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 2
22.09.2015 ИКТ-расходы федеральных ведомств снижаются второй год подряд 2
07.08.2013 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
12.07.2013 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
21.12.2011 Российский нотариат станет частью «электронного правительства» 1
22.07.2010 ИТ-аукцион Казначейства на 933 млн выиграл единственный участник 1
21.01.2010 Развитие ИС ФНС России: контракт на 1 млрд руб. получил единственный участник конкурса 3
15.04.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита 1
22.03.2008 В борьбе за разработчика ЕГАИС победил Рейман 1

Публикаций - 42, упоминаний - 73

ГНИВЦ ФНС России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ИБС экспертиза 43 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ОТР 135 4
Softline - Софтлайн 1475 4
Ланит ГК 1160 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Крок 1221 3
Microsoft Corporation 11168 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Teradata 166 2
Цифра ГК 116 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 2
Элвис-Плюс 69 2
Базальт СПО 206 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Прогноз 197 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
Тривиум - Trivium 4 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Армада 277 1
5 Джи Вайфай 4 1
SAP SE 3220 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Код Безопасности 365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Ланит Интеграция 101 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Аэрофлот 493 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Транснефть 159 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 8
Федеральное казначейство России 766 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство РФ 2208 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Счётная палата РФ 461 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Администрация Президента РФ 269 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Руссофт - Russoft 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SQL - Язык программирования 436 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Teradata Data Warehouse Appliance 6 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft SQL Server 798 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Prognoz Platform 74 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apache Hadoop 339 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Nuvia Phoenix 20 1
Путин Владимир 1828 3
Лейпи Игорь 6 2
Лаут Артур 2 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Солдатов Алексей 77 2
Мурашов Алексей 2 1
Бурин Андрей 12 1
Туровецкий Владимир 6 1
Овчаров Евгений 11 1
Лифшиц Евгений 7 1
Милюков Денис 12 1
Прозоров Денис 5 1
Богатырев Олег 6 1
Железняков Вячеслав 9 1
Баранов Александр 10 1
Трошин Александр 14 1
Сорокин Александр 4 1
Решетков Александр 5 1
Булатов Александр 2 1
Куренной Александр 3 1
Сварник Павел 8 1
Лукацкий Алексей 68 1
Толстова Татьяна 35 1
Кузнецов Александр 75 1
Никифоров Николай 1126 1
Яппаров Тагир 72 1
Нестеренко Татьяна 36 1
Скворцова Вероника 51 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Дворкович Аркадий 169 1
Макаров Валентин 112 1
Ахмеров Тимур 73 1
Попов Сергей 72 1
Акимов Максим 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Амурская область 321 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1991 11
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Tenders 11 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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