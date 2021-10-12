Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГНИВЦ ФНС России
Главный научный инновационный внедренческий центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 73
ГНИВЦ ФНС России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|Путин Владимир 1828 3
|Лейпи Игорь 6 2
|Лаут Артур 2 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Мурашов Алексей 2 1
|Бурин Андрей 12 1
|Туровецкий Владимир 6 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Милюков Денис 12 1
|Прозоров Денис 5 1
|Богатырев Олег 6 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Баранов Александр 10 1
|Трошин Александр 14 1
|Сорокин Александр 4 1
|Решетков Александр 5 1
|Булатов Александр 2 1
|Куренной Александр 3 1
|Сварник Павел 8 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Нестеренко Татьяна 36 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Макаров Валентин 112 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Попов Сергей 72 1
|Акимов Максим 167 1
|CNews Analytics 1991 11
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Tenders 11 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru