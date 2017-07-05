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Индексная книга CNews*
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ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор ТопС ФинСистемс АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения

ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Публикаций - 529, упоминаний - 1120

ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 154
ГКС - Группа компаний Систематика 307 127
Oracle Corporation 6035 71
IBM - International Business Machines Corp 8941 49
SAP SE 4595 48
HP Inc. 5313 43
6072 41
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 38
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 36
1С-ИжТиСи 5461 30
Cisco Systems 4720 30
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 29
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 279 29
Dell EMC 4736 28
Intel Corporation 11262 27
Открытые технологии 600 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 21
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 20
Крок - Croc 1616 19
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 18
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 17
Landata - Ландата 63 17
Oracle - Sun Microsystems 2176 16
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 15
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 15
Xerox 1091 15
Citrix Systems 744 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 14
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 14
Ortems 15 14
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 13
ФОРС - Центр разработки 390 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 12
Yandex - Яндекс 5015 12
СИНХ - Таттелеком 157 12
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 18
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 15
Солнечные продукты Холдинг 0 15
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 13
Альфа-Банк 1476 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 9
BBDO Group - BBDO Instinсt 0 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
Пробизнесбанк АКБ 126 8
АльфаСтрахование СГ 241 8
Открытие ФК - Росгосстрах 266 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 7
Россия ГТК Авиакомпания 65 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 6
Ингосстрах СПАО 301 6
PPE Group 15 5
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 37 5
Связной ГК 1190 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 5
Альфа-Капитал УК 56 5
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 22 5
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Альфа-Групп 613 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 5
FGI Wireless 11 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 5
Gett 66 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Федеральное казначейство России 1345 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Правительство Москвы 1640 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
МВД РФ Управление К 94 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Президент Российской Федерации 3770 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 72 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 6
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
4CIO 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 118
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 97
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 47
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 29
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 23
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 17
Энергетика - Energy - Energetically 756 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 12
Человеческий фактор - Human factor 1099 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 11
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Аренда 949 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 8
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Открытые системы ИД 160 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
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Ventana Research 7 1
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Frost & Sullivan 199 1
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GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Forrester Research 810 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
РАН - Российская академия наук 1397 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 0 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 0 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 0 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 26 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
Oracle AppsForum 21 5
HP - Программные миры HP 0 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
CeBIT 454 2
Docflow 123 1
Связь-Экспокомм 48 1
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Nvidia GPU Technology Conference 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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