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ГКС TopS Consulting
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АНД проджект
TopS System Interator

ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems
10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Публикаций - 504, упоминаний - 1294

ГКС TopS Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ГКС - Группа компаний Систематика 275 126
Microsoft Corporation 21014 126
Oracle Corporation 5811 67
SAP SE 4379 46
IBM 8684 46
HP Inc. 5104 43
5034 40
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 37
НКК - Национальная компьютерная корпорация 233 36
Cisco Systems 4640 30
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 265 29
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 439 27
Dell EMC 4472 26
Intel Corporation 10803 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 22
Открытые технологии 429 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 21
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 20
Крок 1560 18
Landata - Ландата 62 17
Астерос - Asteros 586 17
Oracle - Sun Microsystems 2159 16
Citrix Systems 725 15
iTeco - Ай-Теко 893 15
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision CIS 254 14
Xerox 1052 14
Ortems 15 14
Консист Бизнес Групп 64 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 13
Армада - РБК софт 667 13
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 301 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 12
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 303 12
Квазар-Микро 135 11
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 11
АйТи 1066 11
HP - Hewlett-Packard 3464 11
Таттелеком 147 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 31 10
РАО ЕЭС России ПАО 233 18
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 10
Альфа-Банк 1336 10
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 9
Интер РАО ПАО 266 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 8
АльфаСтрахование СГ 233 8
Пробизнесбанк АКБ 122 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 7
Росгосстрах 219 7
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 6
Ингосстрах СПАО 279 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 108 5
АвтоВАЗ 161 5
Альфа-Групп 592 5
Gett 63 5
FGI Wireless 11 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 5
PPE Group 15 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 5
Avito - Авито 192 5
Восточный Банк 126 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 4
Русагро Группа Компаний 172 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 4
Мосэнергосбыт АО 81 4
Северсталь ПАО 277 4
РЖД - Российские железные дороги 1331 4
Сибирский антрацит ГК 5 4
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 4
Районный суд Москвы 148 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 3
МВД РФ Управление К 47 3
Правительство РФ 2659 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 3
World Bank Group - Всемирный банк 241 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 2
Президент Российской Федерации 1731 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 2
Федеральное казначейство России 867 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 295 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1992 2
Правительство Москвы 819 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
Правительство Самарской области 49 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 21 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 4
АРБ - Ассоциация российских банков 147 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 7 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 84
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EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 11
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Microsoft Exchange 993 7
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 7
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 6
Apple iPad 3542 6
Infor ERP LN 173 6
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Oracle Hyperion 134 5
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Microsoft Project 106 4
Microsoft Windows Server 2003 391 4
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 126 4
Microsoft Lync 295 4
Apple iOS 6248 4
Пантелеев Илья 22 21
Тарасенко Владимир 20 17
Гольденберг Леонид 41 13
Калинин Александр 118 10
Богуславский Леонид 30 9
Прянишников Николай 285 9
Курочкин Алексей 10 9
Водянов Владимир 35 6
Кислицкий Максим 5 5
Горянский Павел 17 5
Ершова Элеонора 64 5
Лачков Евгений 18 5
Лысенко Эдуард 221 5
Эренбург Михаил 39 4
Гостев Александр 80 4
Котов Иван 10 4
Касперская Наталья 237 4
Слуцкий Александр 12 4
Логинова Елена 5 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Цыценко Антон 5 4
Антимонов Сергей 11 4
Филимонов Сергей 45 4
Касперский Евгений 286 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Гликман Феликс 15 4
Левинский Денис 8 4
Мамыкин Владимир 44 4
Голов Андрей 41 4
Владимиров Максим 4 4
Чачава Александр 78 4
Макаров Станислав 116 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Попова Мария 139 4
Кондрашин Михаил 19 4
Зюзин Иван 4 4
Сорокин Максим 13 3
Осипов Юрий 34 3
Россия - Российская федерация - РФ 82514 207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34012 32
Украина 5529 21
Казахстан - Республика 4139 19
Европа Восточная 2815 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 15
Прибалтика - Балтия 1200 14
Россия - СФО - Новосибирск 2925 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 12
Европа 7265 9
Чехия - Чешская Республика 976 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 7
Россия - ПФО - Казань 1894 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 7
Беларусь - Белоруссия 3207 7
Азия - Азиатский регион 3156 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 7
Ближний Восток 2491 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 6
Россия - Сибирь 1346 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 5
Северная Америка 2580 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9555 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 4
Кипр - Республика 355 4
Германия - Федеративная Республика 7790 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 47
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 20
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1091 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 4
Человеческий фактор 172 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 2
МТР - Материально-технические ресурсы 38 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
Аутсорсинг 133 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
Trade-in 61 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
Банковский сектор 25 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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