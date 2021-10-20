Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46331
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ГКРЧ
Государственная комиссия по радиочастотам


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 5
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 3
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 2
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 4
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 9
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 5
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 5
20.07.2021 Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке» 7
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 9
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 2
24.06.2021 Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть 2
17.06.2021 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 4
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 3
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 2
14.04.2021 Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома» 3
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 5
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 5
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 2
11.03.2021 5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет 1
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 3
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
13.01.2021 Министр цифрового развития России заболел коронавирусом 2
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 7
11.01.2021 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 4
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 4
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 3
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 6
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 6
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 3
10.12.2020 Власти хотят отдать под 5G старые частоты, чтобы не отбирать у силовиков «правильный» диапазон 5
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 2
18.11.2020 «Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2

Публикаций - 413, упоминаний - 1350

ГКРЧ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 157
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 139
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 135
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 73
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 58
Ростех - Ростехнологии 2230 37
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 24
ГЛОНАСС АО 82 16
Основа Телеком 55 15
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 14
Huawei 2723 14
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 14
Freshtel 49 14
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 13
Ростелеком Связьинвест 692 12
Ericsson 846 12
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 12
Таттелеком 102 11
Антарес 25 11
Nokia Corporation 2404 11
Энлаин - Энлайн - Nline 13 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 10
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 9
Миранда-Медиа 20 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 9
Yota - Скартел 623 9
Samsung Electronics 5627 9
Синтерра - Synterra 562 9
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 8
Вайнах Телеком 42 8
Крымтелеком 41 8
Мотив - Екатеринбург-2000 105 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Inmarsat - Инмарсат 28 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 7
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 7
Xinwei Group 9 7
Qualcomm Technologies 1000 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 9
НСТТ Белитон 7 7
Лардекс - Lardex Group 7 7
SoftBank Group 101 6
Airbus Group 71 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РАВИС 9 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Почта России ПАО 1570 3
РКС - Российские космические системы 100 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Arianespace 5 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
АвтоВАЗ 118 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Царицын капитал 22 2
Новатэк 27 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
RuCom 4 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Кубанская библиотека 1 1
Железные дороги Якутии АК АО 1 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
System Capital Group 4 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Airbus Defence and Space 10 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 133
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 90
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 36
Президент Российской Федерации 1439 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 22
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 21
Правительство РФ 2198 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Арбитражный суд города Москвы 339 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 8
Верховный суд Российской Федерации 174 7
Правительство Москвы 649 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 5
Администрация Президента РФ 267 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 4
Счётная палата РФ 459 4
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 2
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 88
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 34
3G - Стандарт мобильной связи 3699 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 25
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 22
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 20
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 19
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 15
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 10
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 7
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 126 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 4
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 4
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 280 3
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 18
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 15
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 7
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 7
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 7
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 7
Гонец-ВЭБ 4 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Ericsson Radio System - ERS 43 3
SpaceX 34 3
Telegram - Мессенджер 80 3
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 6 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 2
Amazon Kuiper 3 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 2
МТС SIM-карты 35 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
Apple iPhone 12 113 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Официальный интернет-портал правовой информации 5 2
Google Android 10750 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Linux OS 4236 1
Ericsson Baseband 2 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apple iOS 5741 1
Tele2 2G-сеть 2 1
Никифоров Николай 1126 34
Иванов Олег 124 26
Путин Владимир 1820 23
Ройтман Евгений 34 19
Медведев Дмитрий 1433 18
Ротенберг Игорь 35 13
Ротенберг Аркадий 42 13
Сердюков Анатолий 54 10
Жаров Александр 165 10
Носков Константин 201 8
Юсуфов Виталий 24 8
Колесников Андрей 78 7
Шадаев Максут 384 7
Щеголев Игорь 676 7
Дворкович Аркадий 169 6
Климарев Михаил 46 6
Акимов Максим 167 6
Голомолзин Анатолий 52 6
Пехтерев Сергей 39 5
Рогозин Дмитрий 79 5
Чернышенко Дмитрий 234 5
Громов Ростислав 7 4
Кайгородов Михаил 4 4
Бокова Людмила 80 4
Дворкович Александр 5 4
Косачев Андрей 3 3
Кобзарь Виталий 3 3
Усманов Алишер 241 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Кобец Юрий 3 3
Павлишин Мирон 3 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 3
Лацанич Василь 92 3
Шойгу Сергей 59 3
Осеевский Михаил 221 3
Поскакухин Вадим 5 3
Смиркин Дмитрий 12 3
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
Полонский Дмитрий 13 3
Замков Антон 7 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 297
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 150
Россия - Санкт-Петербург 7056 64
Россия - Татарстан Республика 1613 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 32
Россия - Татарстан - Казань 1507 27
Россия - Краснодарский край 913 27
Россия - Республика Крым 625 26
Россия - Севастополь 419 26
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 21
Россия - Ленинградская область 1099 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 17
Россия - Екатеринбург 2054 17
Земля - планета Солнечной системы 854 16
Украина 3344 15
Россия - Новосибирск 1954 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 14
Япония 2752 14
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 12
Россия - Красноярский край 657 11
Казахстан - Республика 2618 11
Россия - Самарская область 557 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 10
Россия - Иннополис 292 10
Россия - Калининград 659 9
Россия - Нижний Новгород 1460 9
Россия - Калининградская область 531 9
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 8
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Индия - Республика 2156 8
Россия - Сочи 910 8
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - Амурская область 320 7
Россия - Республика Дагестан 260 7
Россия - Ставропольский край 456 7
Россия - Ростовская область 859 7
Европа 3725 7
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 34
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 14
Федеральное законодательство 254 5
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
Космодром Байконур 97 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ящик Пандоры 31 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Региональное законодательство 45 2
Вторая мировая война 254 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 12 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Коррупция 22 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Антитеррор 62 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
Ведомости 259 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 9
За Телеком - telegram-канал 37 7
Thomson Reuters - Рейтер 1708 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 4
The Verge - Издание 448 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
НТВ - Телекомпания 163 2
РИА Новости 654 2
Bloomberg 785 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Россия-1 - телеканал 20 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
Юность - радиостанция 14 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
InformationWeek 101 1
Радио России - радиостанция 30 1
Вестник Воронежского института МВД России 1 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
SlashGear 131 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
ТНТ - Телеканал 94 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews Analytics 1988 20
IDC - International Data Corporation 2708 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
ABI Research 181 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Strategy Analytics 173 1
IHS iSuppli 273 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 52
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 18
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще