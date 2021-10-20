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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГКРЧ
Государственная комиссия по радиочастотам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 413, упоминаний - 1350
ГКРЧ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 34
|Иванов Олег 124 26
|Путин Владимир 1820 23
|Ройтман Евгений 34 19
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Ротенберг Игорь 35 13
|Ротенберг Аркадий 42 13
|Сердюков Анатолий 54 10
|Жаров Александр 165 10
|Носков Константин 201 8
|Юсуфов Виталий 24 8
|Колесников Андрей 78 7
|Шадаев Максут 384 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Дворкович Аркадий 169 6
|Климарев Михаил 46 6
|Акимов Максим 167 6
|Голомолзин Анатолий 52 6
|Пехтерев Сергей 39 5
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Чернышенко Дмитрий 234 5
|Громов Ростислав 7 4
|Кайгородов Михаил 4 4
|Бокова Людмила 80 4
|Дворкович Александр 5 4
|Косачев Андрей 3 3
|Кобзарь Виталий 3 3
|Усманов Алишер 241 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
|Кобец Юрий 3 3
|Павлишин Мирон 3 3
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 3
|Лацанич Василь 92 3
|Шойгу Сергей 59 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Поскакухин Вадим 5 3
|Смиркин Дмитрий 12 3
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 3
|Полонский Дмитрий 13 3
|Замков Антон 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru