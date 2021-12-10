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ГИС
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10.12.2021 Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
25.10.2021 «Гостех» станет обязательным с 2024 года
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами
15.04.2021 Власть разрешит бизнесу за деньги пользоваться государственными онлайн-сервисами
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела
21.04.2020 В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС
02.07.2019 ФСБ в атмосфере тайны строит ГИС для учета компьютерных вирусов
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов
19.10.2018 ГИС хотят перевести на сверхдолгие ИТ-контракты. Как это скажется на конкуренции и качестве
21.08.2018 «1С-Рарус» автоматизировал 102 госучреждения Новосибирской области
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты
13.02.2018 HP представила широкоформатный принтер для картографии
01.02.2017 «Барс Груп» расширила функциональные возможности ГИС промышленности
30.12.2016 Президент не позволил создавать ГИС учета всех учащихся
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ
20.07.2016 «Ростелеком» представил в Твери геоаналитическую систему «Инфраструктура пространственных данных»
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа
13.05.2016 ФАС предлагает перекроить государственный «ИТ-ландшафт» и экономить 150 млрд в год
06.04.2016 Datum Group наращивает функционал Курганской ГИС АПК
11.01.2016 Минкомсвязи раскрыло правила своей новой ГИС
05.11.2015 Обновленная ГИС мониторинга земель сельхозназначения заработала в Минсельхозе Ростовской области
15.10.2015 Отвечать за создание ГИС промышленности будет выходец из «Ростеха», бывший военный
21.04.2015 В России создается «ГИС промышленности»
07.04.2015 В России появится ГИС об операторах и сетях связи
25.03.2015 Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80%
05.02.2015 Информационные системы Минэнерго мигрируют на свободное ПО
10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3
03.12.2014 Геоинформационные сервисы для каждого: возможности геотаргетинга

Публикаций - 232, упоминаний - 348

ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Esri 153 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 15
Совзонд - Sovzond 111 14
Microsoft Corporation 21009 12
Google LLC 9436 12
IBM 8683 11
Esri CIS - Эсри СНГ 88 11
DigitalGlobe 116 8
Ростех - Ростехнологии 2312 8
5030 8
Data+ 36 7
Yandex - Яндекс 4577 7
Oracle Corporation 5809 7
Барс груп 417 6
SAP SE 4377 6
Bentley Systems 53 5
Панорама КБ 55 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 485 4
Крок 1559 4
Scanex - Сканэкс 238 4
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 4
Softline - Софтлайн 1765 4
GeoEye 85 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 4
HP Inc. 5104 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 3
АйТи 1066 3
ОТР 169 3
NVision Group - Энвижн Груп 628 3
Maykor - Мэйкор 265 3
VMware 1981 3
Восход ФГБУ НИИ 423 3
Meta - Facebook 4129 3
Cisco Systems 4639 2
VK - Mail.ru Group 2812 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 253 2
Apple Inc - Эппл Рус 10118 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 12
Почта России ПАО 1779 10
РЖД - Российские железные дороги 1328 5
Газпром ПАО 751 4
Uber 275 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 3
Datum Group - Датум Групп 11 3
УЭК - Универсальная электронная карта 523 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 3
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Cera Marketing - Цера Маркетинг 2 2
Магнит Косметик 15 2
Магнит - Сеть магазинов 298 2
Авто.ру - Auto.ru 77 2
Яндекс.Еда 98 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
Транснефть 207 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 2
Starbucks - Старбакс 78 1
Bentley Motors 53 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
Деловые Линии ГК 39 1
Снежная Королева 43 1
Миландр ПКК 31 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 110 1
МСП банк 28 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 51
Правительство РФ 2657 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 31
Президент Российской Федерации 1729 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 18
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 13
Счётная палата РФ 556 12
Федеральное казначейство России 867 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 11
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 76 11
Роскартография АО 53 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 10
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 8
Администрация Смоленской области 19 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1172 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 7
Правительство Москвы 817 7
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 17 6
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 5
Правительство Республики Башкортостан 18 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 4
Правительство Республики Коми 20 4
ГИС-Ассоциация 231 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 4
Единая Россия - Политическая партия 218 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
Руссофт - Russoft 345 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
ЛДПР 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 32
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 157 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 16
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1251 8
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3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 6
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 6
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DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 3
Esri ArcGIS Online 35 3
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Россия - СКФО - Ставропольский край 572 11
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 35 3
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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