Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИС
Геоинформационная система
GIS
Geographic information system
Пространственные данные
Публикаций - 232, упоминаний - 348
ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2442 12
|Медведев Дмитрий 1590 8
|Евраев Михаил 227 7
|Ушаков Алексей 14 5
|Левкевич Михаил 58 5
|Чернышенко Дмитрий 264 4
|Тихонов Анатолий 13 3
|Новак Александр 19 3
|Кравцов Роман 77 3
|Миллер Сергей 43 3
|Авербах Владимир 122 3
|Богомолов Андрей 20 3
|Инюцын Антон 17 3
|Мишустин Михаил 332 3
|Козырев Алексей 274 3
|Бурин Андрей 14 2
|Шадаев Максут 420 2
|Матвиенко Валентина 104 2
|Исмаилов Руслан 6 2
|Козлова Виктория 2 2
|Пугачев Павел 33 2
|Лейпи Игорь 8 2
|Николаева Елена 7 2
|Клишас Андрей 44 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Плотникова Наталья 8 2
|Яппаров Тагир 79 2
|Щербов Роман 13 2
|Исаев Владимир 12 2
|Слышкин Василий 59 2
|Акимов Максим 169 2
|Азаров Дмитрий 5 2
|Ивакин Роман 56 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Морлок Александр 15 2
|Громов Борис 14 2
|Меньшов Кирилл 75 2
|Елистратов Николай 90 2
|Ахмеров Тимур 82 1
|Подгузов Николай 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru