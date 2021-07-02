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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИБДД Штрафы
Публикаций - 63, упоминаний - 63
ГИБДД Штрафы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тиньков Олег 40 7
|Мазанов Петр 10 2
|Грибов Андрей 72 2
|Евдокимов Максим 21 2
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Шилов Константин 26 1
|Завалишина Евгения 24 1
|Сычков Александр 1 1
|Солонин Александр 10 1
|Хайсанов Константин 11 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Патрин Максим 31 1
|Шалина Мария 13 1
|Григорьев М.Г. 1 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Лю Вэй 5 1
|Следков Максим 8 1
|Сергеев Дмитрий 58 1
|Греф Герман 344 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Мыздриков Иван 12 1
|Емельченков Сергей 85 1
|Лисицин Евгений 17 1
|Емешев Александр 10 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Медведев Дмитрий 1593 1
|Путин Владимир 2452 1
|Костин Андрей 51 1
|Попов Анатолий 97 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru