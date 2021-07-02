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ГИБДД Штрафы



02.07.2021 «Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей 1
25.05.2020 «Связной» запустил платежный онлайн-сервис 1
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы 1
09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами 1
09.08.2019 В «Почте Mail.ru» появился сервис для быстрых онлайн-платежей 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
23.08.2018 Портал госуслуг лихорадит. Админы предупредили о недоступности его сервисов 1
17.08.2018 Региональные штрафы за нарушение правил парковки можно оплачивать через Госуслуги 1
18.07.2018 ВТБ откроет в Москве офис без людей 1
29.06.2018 В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции» 1
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru 1
05.04.2018 На ЕПГУ теперь можно одним платежом погасить сразу несколько штрафов 1
27.03.2018 Сервис «Мультиоплата» стал доступен пользователям Единого портала госуслуг 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 1
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
06.02.2017 В «Евросети» можно уплатить задолженности по исполнительным производствам ФССП 1
12.10.2016 Уплатить штрафы ГИБДД в банкоматах ВТБ теперь можно по QR-коду 1
15.09.2016 Wallet One подключил обслуживание карт «Мир» 1
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии 1
14.06.2016 «TNS Россия» исследовала онлайн-платежи по ЖКУ, штрафам ГИБДД и налогам 1
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2 1
18.04.2016 «Тинькофф Банк» запустил универсальную финансовую платформу Tinkoff.ru 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
03.02.2016 HandyBank теперь автоматически учитывает 50% скидку при оплате штрафа ГИБДД в 20-дневный срок 1
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей» 1
22.10.2015 CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц» 1
06.10.2015 PayQR заплатит 3 млн руб. тому, кто взломает платежный QR-код 1
18.09.2015 Федеральная система «Город» поможет клиентам узнать о своих задолженностях 1
17.09.2015 В устройствах самообслуживания Сбербанка доступен новый функционал 1
06.07.2015 «Тинькофф Банк» запустил мобильный мессенджер MoneyTalk с функцией денежных переводов 1
30.06.2015 Госпошлины ФНС России теперь можно оплатить по системе «Город» 1
20.04.2015 Visa Qiwi Wallet поможет узнать задолженность по штрафам ГИБДД 1
13.10.2014 Количество пользователей интернет-банка «Татфондбанка» «Онлайн Партнер» достигло 200 тыс. человек 1
24.09.2014 «ТКС Банк» запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для Windows Phone 1
02.09.2014 Оплатить штрафы ГИБДД и купить билеты в кино теперь можно в поиске «Яндекса» 1
14.08.2014 ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк» 1
30.12.2013 Клиенты «Банка Москвы» могут оплатить штрафы ГИБДД в системе Web-банкинг 1
18.12.2013 На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД 1
12.12.2013 «Яндекс» начал принимать платежи за ЖКХ 1
07.10.2013 Банк «Агропромкредит» подключился к ГИС ГМП 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

ГИБДД Штрафы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 4
Ростелеком - РТЛабс 147 3
Samsung Electronics 9015 2
Yandex - Яндекс 4691 2
VK - Mail.ru Group 2880 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 2
Twitter 2330 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7559 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 45 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 306 1
PayPal 625 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 1
Alibaba Group 341 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1843 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 40 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 141 1
SAS Institute 795 1
VisionLabs - ВижнЛабс 117 1
Meta - Facebook 4149 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 393 4
Тинькофф страхование 23 4
Тинькофф ГК - TCS Group 71 4
Visa International 1660 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 2
Mary Kay - Мэри Кэй 85 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Qiwi 835 2
Связной ГК 1101 2
Почта России ПАО 1806 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 128 1
Wallet One - Единая Касса 34 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Татфондбанк 71 1
МДМ Банк 195 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 144 1
Банк Зенит 195 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Ассоциация КБ 2 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Pandao 21 1
AliExpress Tmall 60 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 114 1
AliExpress 296 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 440 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 6
Правительство РФ 3951 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2049 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
Федеральное казначейство России 1035 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 239 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 1
МособлЕИРЦ 7 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 122 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3696 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2850 1
Президент Российской Федерации 2140 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 446 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 611 1
Счётная палата РФ 566 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18040 12
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1096 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 787 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 105 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 742 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 571 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 669 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 558 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 25 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 839 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 91 1
Мобильное приложение - Mobile app 2419 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 27 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 985 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1586 8
MoneyTalk 10 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 6
Google Android 11605 4
Google Play - Google Store - Android Market 2650 3
Microsoft Windows Phone OS 1539 2
Apple iOS 6258 2
Wallet One - Единый кошелек 52 1
Тинькофф Инвестиции 31 1
Qiwi Терминалы 100 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
VK - Mail.ru Деньги 71 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5918 1
Microsoft Office 3051 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
ЦФТ Faktura 155 1
VK Pay - платежная платформа 29 1
Alibaba Group - AliPay 66 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 613 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 1
VK - Mail.Ru Почта 185 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 8 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 53 1
Microsoft Office Excel 724 1
Adobe Acrobat Reader 279 1
Apple - App Store 2366 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 150 1
Тиньков Олег 40 7
Мазанов Петр 10 2
Грибов Андрей 72 2
Евдокимов Максим 21 2
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
Бондаренко Михаил 55 2
Шилов Константин 26 1
Завалишина Евгения 24 1
Сычков Александр 1 1
Солонин Александр 10 1
Хайсанов Константин 11 1
Стоклицкая Анна 24 1
Патрин Максим 31 1
Шалина Мария 13 1
Григорьев М.Г. 1 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Лю Вэй 5 1
Следков Максим 8 1
Сергеев Дмитрий 58 1
Греф Герман 344 1
Мамонтов Игорь 29 1
Мыздриков Иван 12 1
Емельченков Сергей 85 1
Лисицин Евгений 17 1
Емешев Александр 10 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Путин Владимир 2452 1
Костин Андрей 51 1
Попов Анатолий 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 90373 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28484 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4332 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 3
Россия - ПФО - Казань 1905 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1259 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1024 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11701 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1049 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 651 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11400 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 817 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1958 1
Того - Тоголезская Республика 1675 1
Россия - ПФО - Самарская область 788 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 880 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - СФО - Республика Алтай 897 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 524 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1103 1
Россия - СФО - Омская область 483 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1086 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 994 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1396 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 1
Россия - СФО - Новосибирск 3011 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35856 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 411 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 538 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 319 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 457 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 536 5
Денежные переводы 616 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 204 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1302 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 105 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 637 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 195 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 187 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 33 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
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