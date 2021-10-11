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ГЕОП РФ
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11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 6
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 3
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 3
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
06.07.2021 Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака» 1
06.07.2021 ИС госорганов переходят в «Гособлако» 4
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 10
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 2
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 4
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 2
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 6
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 4
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 8
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 7
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 3
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 3
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 3
19.10.2020 Минцифры ищет 20 ИТ-руководителей, чтобы срочно взять их на работу 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 3
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
16.09.2020 Минцифры хочет вдвое срезать бюджет на защиту государства от киберугроз 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 12
14.07.2020 Сервисы цифровой платформы «Гостех» начнут работу до конца 2021 года 4
29.06.2020 Власти подвинули Сбербанк из «Гостеха», который он и придумал 2
15.06.2020 Минкомсвязи предложило отдать «Гостех» Сбербанку 3
09.06.2020 «Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе» 3
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 4
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 3

Публикаций - 80, упоминаний - 207

ГЕОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 52
Восход ФГБУ НИИ 365 19
Крок 1221 10
Microsoft Corporation 11110 7
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 5
Ланит ГК 1158 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
ФОРС - Центр разработки 180 4
Huawei 2731 4
АйТи 752 4
Tionix - Тионикс 48 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Softline - Софтлайн 1474 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Базальт СПО 206 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 3
Ланит Интеграция 101 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 3
ФОРС ГК 22 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
SAP SE 3216 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Oracle Corporation 3355 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
Аплана Группа компаний 102 2
SAS Institute 596 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Selectel - Селектел 137 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
3753 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Почта России ПАО 1574 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Coca-Cola Company 112 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Альфа-Банк 1126 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 523 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Ак Барс Банк 173 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
X5 Group 599 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 20
Правительство РФ 2206 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 8
Президент Российской Федерации 1440 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 7
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 5
Счётная палата РФ 460 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Федеральное казначейство России 766 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
OpenStack 347 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 2
DDR - Double data rate 1071 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 3
Google Android 10751 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Linux OS 4265 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
Huawei Connect 11 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ФТС РФ ЦОД 5 1
Radix Tempo 10 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ГИС ЕБСПВР - Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие данными дистанционного зондирования Земли с различным пространственным разрешением 1 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 1
Электронный дневник 26 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Acryl 3 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 2 1
Путин Владимир 1826 11
Мишустин Михаил 302 7
Носков Константин 201 6
Акимов Максим 167 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Кисляков Евгений 83 3
Бурин Андрей 12 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Смирнов Алексей 142 2
Мамонов Михаил 24 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Казарин Станислав 100 2
Березин Максим 60 2
Черепенников Антон 52 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Бадалов Андрей 23 2
Диденко Дмитрий 5 2
Никулин Игорь 21 2
Бокова Людмила 80 2
Ping Guo - Пин Го 20 2
Никифоров Николай 1126 2
Калугин Сергей 162 1
Понькин Александр 26 1
Анисимов Константин 27 1
Шпак Василий 39 1
Сварник Павел 8 1
Лейпи Игорь 6 1
Шелобков Алексей 12 1
Лавров Сергей 12 1
Банчиков Георгий 2 1
Витоженц Александр 5 1
Сорокоумов Александр 19 1
Сурков Владислав 59 1
Рожков Алексей 3 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Заединов Руслан 40 1
Островский Владимир 22 1
Калинин Андрей 15 1
Ильин Александр 10 1
Шойтов Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Земля - планета Солнечной системы 868 3
Россия - Костромская область 229 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Европа 3766 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Арктика 141 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Рязань 355 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Ставрополь 273 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Новороссийск 140 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Норвегия - Королевство 430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ЕТП - Единая техническая политика 2 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 1
Человеческий фактор 126 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Русский язык 985 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Транспорт 62 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Ведомости 259 1
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