Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГЕОП РФ
Государственная единая облачная платформа
Гособлако
УГЕОП
Управление государственной единой облачной платформой
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 207
ГЕОП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 11
|Мишустин Михаил 302 7
|Носков Константин 201 6
|Акимов Максим 167 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Бурин Андрей 12 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Казарин Станислав 100 2
|Березин Максим 60 2
|Черепенников Антон 52 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Диденко Дмитрий 5 2
|Никулин Игорь 21 2
|Бокова Людмила 80 2
|Ping Guo - Пин Го 20 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Калугин Сергей 162 1
|Понькин Александр 26 1
|Анисимов Константин 27 1
|Шпак Василий 39 1
|Сварник Павел 8 1
|Лейпи Игорь 6 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Лавров Сергей 12 1
|Банчиков Георгий 2 1
|Витоженц Александр 5 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Сурков Владислав 59 1
|Рожков Алексей 3 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Заединов Руслан 40 1
|Островский Владимир 22 1
|Калинин Андрей 15 1
|Ильин Александр 10 1
|Шойтов Александр 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Ведомости 259 1
|N+1 - Издание 94 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1991 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Gartner 2193 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru