ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort билайн клауд ранее DataFort ДатаФорт
DataFort – участник рынка облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. Компания на рынке с 2001 года. В декабре 2021 года ПАО «Вымпелком» приобрел DataFort.
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Денис 70 42
|Мацоцкий Сергей 179 27
|Лантух Владислав 21 18
|Козлов Михаил 167 15
|Шевченко Владимир 143 13
|Леушев Андрей 69 13
|Николаев Евгений 16 13
|Халяпин Сергей 82 12
|Гузев Иван 14 12
|Реймер Денис 54 11
|Коротнев Константин 32 10
|Сивидов Алексей 39 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Бетсис Павел 99 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Шестаков Александр 37 9
|Герасимов Александр 43 9
|Плешков Алексей 54 9
|Садовенко Илья 65 9
|Прохоров Фёдор 82 9
|Сафронов Юрий 67 9
|Лысенко Эдуард 277 9
|Хрусталев Александр 32 9
|Брагин Павел 23 8
|Шадаев Максут 656 8
|Богачев Игорь 178 8
|Ермолаев Артем 362 8
|Мушаков Игорь 36 8
|Разумовский Дмитрий 92 8
|Громов Иван 102 8
|Скородумов Анатолий 65 8
|Орловский Виктор 350 8
|Исанин Антон 29 8
|Мельникова Алиса 38 8
|Смирнов Александр 58 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Свиридов Владимир 27 7
|Фридман Илья 42 7
|Малышев Александр 34 7
|Румянцева Ольга 62 7
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