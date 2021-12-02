Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн
IBS DataFort
ИБС ДатаФорт
Публикаций - 208, упоминаний - 393
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Денис 69 41
|Мацоцкий Сергей 166 26
|Лантух Владислав 19 18
|Леушев Андрей 69 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Козлов Михаил 167 13
|Гузев Иван 12 12
|Халяпин Сергей 80 12
|Николаев Евгений 13 11
|Коротнев Константин 32 10
|Гуральников Сергей 162 10
|Реймер Денис 53 10
|Разгуляев Валерий 18 9
|Сафронов Юрий 67 9
|Бетсис Павел 96 9
|Сивидов Алексей 39 9
|Лысенко Эдуард 216 9
|Шестаков Александр 35 9
|Садовенко Илья 62 9
|Хрусталев Александр 32 9
|Прохоров Фёдор 81 9
|Ермолаев Артем 343 8
|Исанин Антон 28 8
|Герасимов Александр 43 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Плешков Алексей 44 8
|Громов Иван 100 8
|Орловский Виктор 268 8
|Скородумов Анатолий 64 8
|Шадаев Максут 416 8
|Богачев Игорь 172 8
|Малышев Александр 32 7
|Грибанов Юрий 26 7
|Смирнов Александр 49 7
|Фридман Илья 41 7
|Закрепин Евгений 51 7
|Соловьев Владимир 101 7
|Рахтеенко Владимир 39 7
|Хомич Игорь 30 7
|Мельникова Алиса 30 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 14
|Thomson Reuters - Рейтер 5678 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|Открытые системы ИД 108 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
|Эхо Москвы - радиостанция 169 1
|Fortune 156 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru