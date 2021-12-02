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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом
Билайн
IBS DataFort
ИБС ДатаФорт

ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт


02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса
09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS
30.06.2020 Владимир Свиридов, IBS Datafort: SLA должен быть комплексным!
22.11.2019 IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций
16.05.2019 IBS DataFort представила сканер безопасности на базе комплекса Cronus CyBot
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы
22.08.2018 IBS DataFort запустила третий ЦОД виртуального облака в Останкино
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день
09.11.2016 Как эффективно использовать возможности сервис-провайдера – опыт IBS DataFort
25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider
27.04.2016 Бизнес-приложения на базе платформы БОСС теперь можно размещать в «облаке» IBS DataFort
30.03.2016 IBS DataFort и Seclore выводят на российский рынок новое решение по защите корпоративных данных от неконтролируемого использования и распространения
11.02.2016 «Зетта Страхование» при поддержке IBS DataFort прошла аттестацию на соответствие 152-ФЗ
22.01.2016 IBS DataFort представила на рынке решения Allot для анализа сетевого трафика в режиме реального времени и защиты от DDoS
22.12.2015 БФТ и DataFort внедрили облачную систему госзакупок в Белгородской области
21.10.2015 IBS DataFort: Возможность получить все сервисы из одних рук является гарантией их качества
05.10.2015 IBS DataFort завершила миграцию систем «Зетта Страхование» из ЦОДа в Швейцарии в РФ
15.09.2015 IBS DataFort за 2,5 недели запустила облачную ИТ-инфраструктуру микрофинансовой организации «Лига Денег»
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы
15.10.2012 Новым руководителем IBS Datafort стал Михал Чупа
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка"
04.07.2011 ИТ-дочку "Сбербанка" возглавил гендиректор IBS DataFort Денис Калинин
09.03.2011 Сеть магазинов «Посуда Центр» доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктуры
12.01.2011 Новая услуга IBS DataFort: медицинские системы в аренду
25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы
05.10.2010 IBS DataFort внедрила BMC Remedy ITSM Suite
04.10.2010 IBS DataFort завершил внедрение BMC Remedy ITSM Suite
01.07.2010 IBS DataFort открывает офис в Дубне
12.05.2010 IBS DataFort признан «восходящей звездой» мировой индустрии аутсорсинга
28.01.2010 IBS обеспечил техподдержку московской системы управления профобразованием
16.12.2009 IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России
10.12.2009 IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали»
03.12.2009 IBS DataFort помог «Делойт» в СНГ перенести ИТ-инфраструктуру в новый офис

Публикаций - 208, упоминаний - 393

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 73
Microsoft Corporation 20985 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 26
Oracle Corporation 5806 26
IBM 8669 23
SAP SE 4370 20
Selectel - Селектел 143 17
Ланит ГК 1502 16
Крок 1551 16
Сбербанк Технологии - СберТех 207 16
5017 15
VMware 1967 14
Citrix Systems 722 14
IBS Platformix - ИБС Платформикс 94 13
Rambler Group - Рамблер ГК 757 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 12
iTeco - Ай-Теко 856 12
АйТи 1066 12
VK - Mail.ru Group 2809 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7500 11
Polycom - Поликом Россия 370 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 10
Custis 79 10
CleverDATA 55 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 10
Cinimex - Синимекс 163 10
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 9
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 9
HP Inc. 5099 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 180 9
Cisco Systems 4628 9
BMC Software 90 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 8
Yandex - Яндекс 4552 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3742 8
Samsung Electronics 8937 8
Ростелеком - DataLine - Даталайн 205 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 58 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 17
Альфа-Банк 1327 13
ПСБ - Промсвязьбанк 636 12
МДМ Банк 164 11
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 10
ВТБ Банк Москвы 432 10
ГПБ - Газпромбанк 799 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 9
Уралсиб Банк 426 9
Visa International 1640 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 8
X5 Group 648 8
Национальный банк Траст 110 7
Pony Express 58 7
Спортмастер 132 7
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 7
Mary Kay - Мэри Кэй 85 6
ВкусВилл 52 6
Альфа-Капитал УК 49 6
РОСНО СК 163 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 6
Бинбанк 189 6
Bayer AG - Байер 54 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Пробизнесбанк АКБ 122 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 68 6
Росводоканал 47 6
Cetelem - Сетелем Банк 27 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 6
Citibank - Ситибанк 250 5
En+ Group 18 5
Jones Day 17 5
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 10
Федеральное казначейство России 863 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 6
Счётная палата РФ 554 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 3
Правительство Москвы 815 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 68 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 56 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
Руссофт - Russoft 342 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 77
ИТ-аутсорсинг 844 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1092 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 12
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 10
DevOps - Development и Operations 343 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1239 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 662 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1454 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 8
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 285 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 280 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 525 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1917 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 564 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 5
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 29 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 99 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1340 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 4
Big Data - Большие данные 1239 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1405 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 3
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 11
Microsoft SQL Server 1240 8
Linux OS 7176 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 6
Microsoft Azure 1214 6
Microsoft Office 2993 5
Microsoft Exchange 986 4
HCL WebSphere 518 4
AWS - Amazon Web Services 601 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 21 3
Microsoft Skype 1879 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 3
Microsoft Office 365 791 3
AMD Ryzen Matisse 5 3
Microsoft Windows 10 10098 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Онланта OnCloud.ru 36 3
Stack Group - M1Cloud 83 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 2
VMware Horizon 55 2
Google YouTube - Видеохостинг 2172 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 442 2
DeviceLock DLP 42 2
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 19 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 2
Microsoft Skype for Business 119 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 24 2
МТС Cloud - CloudMTS 139 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 122 2
Google Cloud Platform - GCP 211 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 2
Oracle - Sun Solaris OS 152 2
Калинин Денис 69 41
Мацоцкий Сергей 166 26
Лантух Владислав 19 18
Леушев Андрей 69 13
Шевченко Владимир 135 13
Козлов Михаил 167 13
Гузев Иван 12 12
Халяпин Сергей 80 12
Николаев Евгений 13 11
Коротнев Константин 32 10
Гуральников Сергей 162 10
Реймер Денис 53 10
Разгуляев Валерий 18 9
Сафронов Юрий 67 9
Бетсис Павел 96 9
Сивидов Алексей 39 9
Лысенко Эдуард 216 9
Шестаков Александр 35 9
Садовенко Илья 62 9
Хрусталев Александр 32 9
Прохоров Фёдор 81 9
Ермолаев Артем 343 8
Исанин Антон 28 8
Герасимов Александр 43 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Плешков Алексей 44 8
Громов Иван 100 8
Орловский Виктор 268 8
Скородумов Анатолий 64 8
Шадаев Максут 416 8
Богачев Игорь 172 8
Малышев Александр 32 7
Грибанов Юрий 26 7
Смирнов Александр 49 7
Фридман Илья 41 7
Закрепин Евгений 51 7
Соловьев Владимир 101 7
Рахтеенко Владимир 39 7
Хомич Игорь 30 7
Мельникова Алиса 30 7
Россия - Российская федерация - РФ 82238 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 10
Казахстан - Республика 4128 10
Европа Восточная 2809 9
Россия - ЦФО - Калужская область 725 9
Россия - СФО - Новосибирск 2910 8
Европа 7252 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1070 7
Украина 5525 6
Россия - УФО - Челябинская область 844 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 6
Германия - Федеративная Республика 7779 5
Израиль 1682 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 305 5
Россия - ПФО - Казань 1885 5
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 4
Европа Западная 1275 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 4
Индия - Республика 4074 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 625 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 3
Россия - ЦФО - Тульская область 924 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 2
Россия - УФО - Тюменская область 746 2
Чехия - Чешская Республика 973 2
Беларусь - Минск 533 2
Узбекистан - Республика 1251 2
Россия - Сибирь 1343 2
Бразилия - Федеративная Республика 1896 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 48
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 14
Аутсорсинг 133 10
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 4
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 141 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 2
Open Space - Офис открытого типа 16 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
Черкизон - Черкизовский рынок 70 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
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