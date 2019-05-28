Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн
Корбина-Телеком
Публикаций - 91, упоминаний - 129
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малис Александр 123 15
|Мамут Александр 117 12
|Брюквин Юрий 253 5
|Анкилов Константин 82 5
|Малис Олег 58 5
|Морошкин Александр 111 4
|Вексельберг Виктор 105 4
|Кусков Денис 184 4
|Изосимов Александр 120 3
|Шаров Борис 55 3
|Усманов Алишер 246 3
|Ноготков Максим 41 3
|Казакова Анастасия 5 2
|Припачкин Юрий 40 2
|Кочетков Владислав 156 2
|Новиков Дмитрий 31 2
|Захаров Дмитрий 36 2
|Фридман Михаил 59 2
|Богатов Антон 73 2
|Тач Майкл 36 2
|Санадзе Георгий 10 1
|Чермашенцев Евгений 4 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Рейман Леонид 575 1
|Айбашева Анна 91 1
|Зайцева Анна 62 1
|Шалина Мария 13 1
|Суслова Марина 7 1
|Федотова Валентина 6 1
|Собчак Ксения 12 1
|Путин Владимир 1877 1
|Колесников Олег 13 1
|Чичваркин Евгений 102 1
|Борисов Андрей 9 1
|Савюк Виктор 28 1
|Королев Игорь 49 1
|Лукин Александр 3 1
|Демидов Михаил 132 1
|Мякишева Марина 84 1
|CNews Analytics 2239 9
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 5
|Nielsen Holdings 91 1
|Frost & Sullivan 108 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Synergy Research Group 14 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru