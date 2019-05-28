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ВымпелКом
Билайн
Корбина-Телеком



28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 1
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
27.10.2015 В «Связном» назначен новый вице-президент по ИТ, логистике и региональному развитию 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 1
29.08.2013 «Билайн» вложил 1 млрд рублей в свой крупнейший контакт-центр 1
25.07.2013 Модель «MVNO на сетях LTE»: перспективы развития в России и мире 1
11.12.2012 В «Вымпелкоме» стартовал мега-проект внедрения Amdocs 1
05.12.2012 Провайдеры НЕ блокируют почти половину запрещенных сайтов 1
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 2
28.10.2011 Основатель «Корбины» возглавил еврейскую религиозную организацию 1
28.12.2009 ZyXEL NBG318S: интернет-центр для подключения к Сети и IPTV по Ethernet 1
21.12.2009 ZyXEL начал поставки домашних интернет-центров для высокоскоростных тарифных планов 1
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 1
23.10.2009 Россия: число операторов дальней связи удвоится 1
21.09.2009 Девушек из МТС, "Билайна" и "Мегафона" переселили за МКАД 1
24.08.2009 Акадо: В России появилась первая абсолютная интернет-безлимитка 1
10.04.2009 Россия: SaaS-антивирусы наступают 1
17.03.2009 На Урале назначен директор объединенного регионального управления ГК «ВымпелКом» 1
28.01.2009 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов «ПетерСтара» от вирусов и спама 1
25.11.2008 Dr.Web как услугу предлагают более 50 провайдеров 1
01.10.2008 «Евросеть» пошла по рукам 1
01.10.2008 Провайдеры поделили HDTV-каналы: «Билайн» и «Стрим» вне игры 1
17.09.2008 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet 1
29.08.2008 “Билайн” отключил Golden WiFi 1
25.08.2008 МГТС устроила «разборки» 1
19.08.2008 «Доктор Веб» запустил новый интернет-проект: «Есть покрытие!» 1
26.06.2008 Россия: кабельное ТВ можно смотреть без телевизора 1
23.06.2008 «Коммерсантъ» продал Gazeta.ru 1
10.06.2008 ZyXEL расширил возможности интернет-центра P-330W 1
04.06.2008 «Корбина» полностью ушла в «Билайн» 2
03.06.2008 «Комстар»: первая покупка года 1
27.05.2008 Суд «напал» на всех российских провайдеров одновременно 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 3
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
16.04.2008 На «Видео@Mail.Ru» пройдет прямая трансляция КИБа 1
08.04.2008 Цифровым ТВ в России пользуются 10% домохозяйств 1
28.03.2008 Call Center World 2008: Россия готовится к проблемам 1

Публикаций - 91, упоминаний - 129

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 33
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 14
Акадо Телеком - Комкор 661 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 13
Dr.Web - Доктор Веб 1042 10
Центел - Центральный телеграф 191 10
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 111 8
Microsoft Corporation 12409 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 616 5
Ренова-Медиа 51 5
Альфа-Групп - Altimo 305 4
НТВ-Плюс 185 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 84 4
Рустелеком ТК 255 4
МегаФон ПетерСтар 176 4
ESET 1035 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 174 3
Lenovo Motorola 1154 3
Naumen - Наумен 364 3
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 3
Таттелеком 117 3
СМАРТС Компания 276 3
ZyXEL Communications 193 3
Cisco Systems 2298 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 3
ГКС - Группа компаний Систематика 228 3
Синтерра - Synterra 683 3
Yota - Скартел 623 3
IBM 3892 2
Masterhost - Мастерхост 35 2
Ниеншанц 47 2
Скай Линк - Skylink 650 2
LG Electronics 2030 2
Евросеть 1062 8
Альфа-Групп 371 7
Связной ГК 935 7
Solvers 15 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 4
ОНЭКСИМ ГК 36 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 3
Trellas Enterprises 7 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 69 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 108 2
X5 Group 604 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 2
Альфа-Банк 1157 2
X5 Group - Пятерочка 565 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
DHL Express 86 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Благосостояние НПФ 33 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 93 1
Гранит 12 1
Russia Partners 24 1
Связной Логистика 11 1
Связной Банк 75 1
Русфинанс Банк 35 1
Газпром ПАО 552 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Бинбанк 184 1
Норникель - Норильский никель 187 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Western Union 90 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Аэрофлот 507 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
Верховный суд Российской Федерации 183 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 85 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 6
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 94 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 5
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 4
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 42 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 578 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 284 2
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 178 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 393 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 85 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 2
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 36 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 2
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 196 2
FTTH - Fiber To The Home 105 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 587 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 27 1
Dr.Web AV-Desk 131 7
ESET NOD32 - Антивирусная программа 366 3
Dr.Web Антивирус 198 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 3
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 32 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 2
Microsoft Skype 1570 2
Opera Mini 194 1
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 8 1
МТТ MVNE 21 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
LiveInternet - блог-платформа 141 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Eastwind Contact Center 5 1
Abbyy Lingvo 120 1
Abbyy PDF Transformer 15 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 1
Avaya Interaction Center 10 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Google Android 10773 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 44 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 245 1
Abbyy FineReader 111 1
Opera - Браузер 681 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
Kaspersky Internet Security 304 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 155 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Google Android TV 173 1
Apple iOS 5750 1
Малис Александр 123 15
Мамут Александр 117 12
Брюквин Юрий 253 5
Анкилов Константин 82 5
Малис Олег 58 5
Морошкин Александр 111 4
Вексельберг Виктор 105 4
Кусков Денис 184 4
Изосимов Александр 120 3
Шаров Борис 55 3
Усманов Алишер 246 3
Ноготков Максим 41 3
Казакова Анастасия 5 2
Припачкин Юрий 40 2
Кочетков Владислав 156 2
Новиков Дмитрий 31 2
Захаров Дмитрий 36 2
Фридман Михаил 59 2
Богатов Антон 73 2
Тач Майкл 36 2
Санадзе Георгий 10 1
Чермашенцев Евгений 4 1
Вольфсон Влад 55 1
Керимов Сулейман 20 1
Рейман Леонид 575 1
Айбашева Анна 91 1
Зайцева Анна 62 1
Шалина Мария 13 1
Суслова Марина 7 1
Федотова Валентина 6 1
Собчак Ксения 12 1
Путин Владимир 1877 1
Колесников Олег 13 1
Чичваркин Евгений 102 1
Борисов Андрей 9 1
Савюк Виктор 28 1
Королев Игорь 49 1
Лукин Александр 3 1
Демидов Михаил 132 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 6
Европа 4102 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 5
Украина 3765 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 3
Северная Америка 1519 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 3
Казахстан - Республика 2834 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 3
Россия - ЦФО - Тульская область 779 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1386 2
Россия - Сибирь 936 2
Европа Западная 675 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 2
Болгария - Республика 326 2
Эстония - Эстонская Республика 475 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 2
Европа Восточная 1850 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 630 2
Япония 3181 2
Азия - Азиатский регион 1642 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 2
Образование в России 465 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 163 1
Русский язык 1081 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 2
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 67 1
National Geographic 39 1
Секрет фирмы 14 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
CNews Analytics 2239 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 5
Nielsen Holdings 91 1
Frost & Sullivan 108 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Synergy Research Group 14 1
AC&M Consulting 89 1
РАН - Российская академия наук 348 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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