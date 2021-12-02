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Вторая мировая война Великая Отечественная война Операция «Барбаросса» План нападения Германии на СССР



02.12.2021 В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны
27.04.2020 «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников
25.04.2016 «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
29.04.2015 МГТС предоставит две недели бесплатных звонков участникам Великой Отечественной войны
02.04.2015 2 апреля в почтовое обращение вышли три марки серии «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Медали»
08.08.2014 В почтовое обращение выходят марки серии «Медали. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
05.07.2014 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в почтовое обращение выходят марки серии «Медали»
05.05.2014 МГТС дарит бесплатные звонки участникам Великой Отечественной войны
23.04.2014 В обращение выходят новые почтовые марки серии «Оружие Победы. Артиллерия»
07.05.2013 Российские операторы связи подготовили льготные тарифы и мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны
23.04.2013 «Билайн» обеспечит бесплатной связью ветеранов Великой Отечественной войны
13.03.2012 МГТС бесплатно установит городские телефоны ветеранам Великой Отечественной войны
22.06.2010 В семьях россиян тема Великой Отечественной войны стала обсуждаться реже
04.06.2010 «Комстар» запустил специальный ТВ-пакет для ветеранов и участников ВОВ
06.05.2010 В ЮФО обнаружены две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны
20.04.2010 YouTube запустил канал с фильмами о Великой Отечественной войне
14.04.2010 Большинство россиян считают Сталинградскую битву важнейшим событием Великой отечественной войны
28.12.2009 Великая Отечественная: переоценка потерь
19.06.2009 Великая Отечественная война нуждается в защите от искажения и фальсификации
07.05.2008 Представлены схемы сражений Красной Армии во время Великой Отечественной войны
07.05.2008 В России издадут фундаментальный труд о Великой Отечественной войне
24.01.2008 Хакер оштрафован за протест против переноса монумента ВОВ
24.04.2007 "Ростелеком" позволит ветеранам ВОВ позвонить бесплатно
22.02.2007 "Билайн" предоставит связь ветеранам ВОВ
27.04.2005 В день Победы ветеранов обеспечат бесплатной связью
30.04.2003 9 мая московские ветераны смогут воспользоваться бесплатной международной связью
03.05.2000 9 мая "Ростелеком" снизит в 2 раза тарифы на междугородний телефон и предоставит бесплатные услуги ветеранам Великой Отечественной Войны

Публикаций - 200, упоминаний - 295

Вторая мировая война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 12
1С-ИжТиСи 5461 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
1С-Битрикс - Bitrix 443 11
6072 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Snowball Studios 101 3
Cisco Systems 4720 3
Новый диск 905 3
Microsoft Corporation 22497 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
СМАРТС Ярославль-GSM 40 2
Крымтелеком 43 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 175 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 2
СМАРТС 513 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 2
Программный продукт ГК 3960 2
Электросвязь 215 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Intel Corporation 11262 2
Электронный архив ЗАО 2 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
Беркут НПФ - Bercut 133 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 2
Почта России ПАО 1853 5
Точка 1820 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Enron - Enrongate 121 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 9 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 14 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
Мослифт АО 5 1
Тинькофф ГК - TCS Group 73 1
Гипросвязь ПАО 70 1
Союзмультфильм - киностудия 30 1
Россети МРСК Центра ПАО - Орелэнерго 4 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 1 1
Музей Космонавтики 28 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Мясищева ОКБ - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 10 1
Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля 4 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 4 1
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
ВТЗ - Волжский трубный завод 5 1
Руссо-Балт - Русско-Балтийский вагонный завод 2 1
Яндекс.Еда 490 1
Открытие ФК 2713 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Газпром ПАО 1008 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 17
Президент Российской Федерации 3770 13
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 12
Правительство РФ 8292 11
Правительство Москвы 1640 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 4
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Правительство Ставропольского края 36 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 35 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 3
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Правительство Ивановской области 19 2
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Единая Россия - Политическая партия 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ЛДПР 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Федерация авиареставраторов России (ФАР) - Общероссийский союз общественных объединений 1 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
ЭЛАР ЭларСкан 65 3
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Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 2
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