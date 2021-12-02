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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вторая мировая война Великая Отечественная война Операция «Барбаросса» План нападения Германии на СССР
Публикаций - 200, упоминаний - 295
Вторая мировая война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 7
|Валяева Елизавета 72 3
|Жириновский Владимир 25 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Турищева Ольга 30 2
|Зорич Александр 16 2
|Матвиенко Валентина 104 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Ольшанский Константин 5 2
|Королев Сергей 38 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Драбкин Артём 6 2
|Касперский Евгений 290 2
|Борисенко Андрей 2 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Шумков Вадим 2 1
|Фирсов Максим 6 1
|Шипов Савва 74 1
|Лигачев Глеб 61 1
|Горбачев Виталий 1 1
|Ушаков Анатолий 26 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Контрабаев Артур 68 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Исламов Марат 1 1
|Житинский Сергей 9 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Кузнецов Кирилл 16 1
|Кирдяшов Федор 16 1
|Галактионова Инесса 49 1
|Ускова Ольга 154 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Давыдов Денис 38 1
|Никитин Игорь 10 1
|Собянин Сергей 222 1
|Лацанич Василь 104 1
|Ратиев Сергей 20 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Натрусов Артем 142 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru