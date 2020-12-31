Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71720
ИКТ 6641
Организации 4643
Ведомства 1361
Ассоциации 524
Технологии 2583
Системы 15129
Персоны 24628
География 1313
Статьи 870
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1044
Мероприятия 755

Время автономной работы



31.12.2020 Samsung представила новые смартфоны Galaxy A12 и A02s. Цены 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
07.12.2020 Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 1
23.10.2020 Acer представила новые модели ноутбуков из линеек Swift, Spin и Aspire. Цены. Фото 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
19.10.2020 HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео 1
16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов 1
14.10.2020 Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото 1
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 1
01.10.2020 Apple готовит iPhone и Macbook, которые будут работать неделями от одной зарядки 1
24.09.2020 Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice 1
14.09.2020 Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 1
28.08.2020 «Росэлектроника» представила компактную мобильную станцию спутниковой связи 1
26.08.2020 Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса 1
17.08.2020 Oppo Enco W31 c двойным шумоподавлением представлены в России: раскрой силу музыки 1
13.08.2020 Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет 1
06.08.2020 Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России. Цена. Фото 1
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi 1
30.07.2020 Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов 1
23.07.2020 «Связной»: каждые третьи купленные наушники в России – с функцией Bluetooth 1
13.07.2020 Технология Wi-Fi 6 – поколение беспроводных устройств будущего 1
08.07.2020 Xiaomi создала дешевые ноутбуки на новейших 10-нанометровых чипах Intel 1
15.06.2020 Asus представила ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 1
11.06.2020 HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook 1
08.06.2020 Huawei представила в России смартфон P40 Pro в новом цвете. Цена. Фото 1
05.06.2020 Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 1
27.05.2020 HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента 1
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео 1
14.05.2020 Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей 1
08.05.2020 AMD представила мобильные процессоры Ryzen PRO 4000 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена 1
17.04.2020 HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента 1

Публикаций - 206, упоминаний - 206
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022