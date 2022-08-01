Индексная книга CNews*
Восточный Банк Восточный экспресс банк
Публикаций - 281, упоминаний - 338
Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казаков Александр 45 13
|Шнайдер Мария 10 10
|Путин Владимир 2729 6
|Кордичев Алексей 8 6
|Ермолаева Анна 7 6
|Богуславский Леонид 32 5
|Гусенков Евгений 5 5
|Абгарян Ваган 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 8 4
|Стуров Дмитрий 31 4
|Вирцер Евгений 26 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Потанин Сергей 9 4
|Владимиров Максим 4 4
|Арлазаров Владимир 159 4
|Зюзин Иван 4 4
|Седов Владимир 12 4
|Кудряшов Владимир 7 4
|Дубровский Михаил 10 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Медведев Дмитрий 1630 3
|Рыбаков Сергей 29 3
|Истомин Максим 26 3
|Иванов Сергей 369 3
|Салтыков Константин 6 3
|Калинин Александр 135 3
|Левин Дмитрий 39 2
|Высочина Людмила 22 2
|Ананьин Алексей 75 2
|Ведяхин Александр 67 2
|Циолковский Константин 40 2
|Кравцов Роман 79 2
|Пехтерев Сергей 45 2
|Борисов Владимир 10 2
|Щеголев Игорь 689 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Ян Давид 62 2
|Казаков Алексей 4 2
|Лазебный Антон 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.