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Восточный Банк Восточный экспресс банк

Восточный Банк - Восточный экспресс банк


01.08.2022 «Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay
15.01.2020 Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания
23.10.2019 Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени
20.06.2019 Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн
29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк
14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»
07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go
30.11.2018 Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250%
22.08.2018 Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage
31.05.2018 Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит»
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса
26.04.2018 Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке
17.04.2018 Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн
27.03.2018 Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay
20.12.2017 Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах
24.05.2017 Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»
27.12.2016 Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»
26.12.2016 Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный»
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный»
19.02.2016 Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка
14.01.2016 «Восточный» запустил новый мобильный банк
12.01.2016 «Алан-ИТ» завершила SAM-проект в банке «Восточный»
02.12.2015 «Неофлекс» автоматизировала кросс-продажи в банке «Восточный»
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru
12.10.2015 Банк «Восточный» запустил новый интернет-банк для физических лиц

Публикаций - 281, упоминаний - 338

Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eastwind - Восточный Ветер 70 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 14
Руссобит-М 255 12
СМАРТС ГК 518 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 10
7002 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 10
1С-ИжТиСи 6318 9
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 8
Yandex - Яндекс 5666 7
АФК Система ПАО 1701 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 781 6
Oracle Corporation 6301 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 6
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 5
Microsoft Corporation 23491 5
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 5
IBM - International Business Machines Corp 9192 5
ГКС - Группа компаний Систематика 340 5
Ростелеком - Глобус-телеком 226 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 259 5
СМАРТС Ярославль-GSM 40 5
EPAM Vested Development 16 5
SAP SE 4881 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 164 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 936 4
Revo Technologies 7 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 41 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 697 4
Альфа-Банк 1596 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 11
Почта Банк 348 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 11
Точка 3797 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 9
Совкомбанк ПАО 199 8
ГПБ - Газпромбанк 939 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 7
Visa International 1872 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 6
Газпром ПАО 1151 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 114 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 5
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 5
ЦИАН - CIAN 97 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 43 4
Россети Ленэнерго 2348 4
Ренессанс Страхование 121 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 4
Локо-Банк 56 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 4
АльфаСтрахование СГ 271 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 4
Gett 72 4
PPE Group 16 4
FGI Wireless 12 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 4
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 52 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 7
Федеральное казначейство России 1548 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2506 5
Президент Российской Федерации 3712 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
Правительство Москвы 1991 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 345 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 8 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 335 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 281 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 56 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 521 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 28
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 21
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3517 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 19
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3474 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16052 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7479 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9493 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 16
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7853 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8118 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1430 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6599 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2525 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10033 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9366 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9772 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3120 11
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5228 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12513 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3792 10
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 18 16
Google Android 12544 13
Apple iOS 6795 11
Microsoft Windows 2000 12675 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 9
Космодром Байконур 1054 9
Google Play - Google Store - Android Market 2933 9
Eastwind Billing System - EastWind BiS 17 8
Apple - App Store 2598 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 7
Eastwind SMS Center - Eastwind SMSC - Eastwind SMS Gateway 16 7
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 49 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 164 5
Apple iPhone 6 6173 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 5
Eastwind USSD 7 5
EastWind Billing & Customer Care 7 5
Microsoft Windows 14432 4
Samsung Pay 281 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 750 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 4
Купибилет - Kupibilet 18 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Linux OS 8236 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 3
Apple Pay 458 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 3
ЦИАН Ипотека 3 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 518 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 162 2
Восточный Банк - Просто Кредит 2 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 258 2
Казаков Александр 45 13
Шнайдер Мария 10 10
Путин Владимир 2729 6
Кордичев Алексей 8 6
Ермолаева Анна 7 6
Богуславский Леонид 32 5
Гусенков Евгений 5 5
Абгарян Ваган 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 8 4
Стуров Дмитрий 31 4
Вирцер Евгений 26 4
Юсупов Шерзод 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Потанин Сергей 9 4
Владимиров Максим 4 4
Арлазаров Владимир 159 4
Зюзин Иван 4 4
Седов Владимир 12 4
Кудряшов Владимир 7 4
Дубровский Михаил 10 3
Ермаченков Алексей 14 3
Медведев Дмитрий 1630 3
Рыбаков Сергей 29 3
Истомин Максим 26 3
Иванов Сергей 369 3
Салтыков Константин 6 3
Калинин Александр 135 3
Левин Дмитрий 39 2
Высочина Людмила 22 2
Ананьин Алексей 75 2
Ведяхин Александр 67 2
Циолковский Константин 40 2
Кравцов Роман 79 2
Пехтерев Сергей 45 2
Борисов Владимир 10 2
Щеголев Игорь 689 2
Никифоров Николай 1172 2
Ян Давид 62 2
Казаков Алексей 4 2
Лазебный Антон 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 122786 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 53
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2317 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 23
Европа 21307 22
Земля - планета Солнечной системы 9701 20
Германия - Федеративная Республика 12012 19
Казахстан - Республика 4841 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 16
Россия - ДФО - Амурская область 546 15
Италия - Итальянская Республика 4223 15
Япония 12878 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 10
Азия - Азиатский регион 4659 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 968 10
Германия - Берлин 701 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1285 10
Европа Восточная 2997 9
Россия - Сибирь 2010 9
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 167 9
Китай - Восточный 19 9
Украина 7267 8
Россия - ЦФО - Воронежская область 661 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2554 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 8
Россия - СФО - Новосибирск 3701 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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