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Восточная Европа

Восточная Европа

20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 RBI запустила API-платформу для бесшовного обслуживания клиентов 1
11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 4
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 4
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
17.09.2021 МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
26.08.2021 Первый серийный МРТ 1.5Т Philips, произведенный в России, готов к поставке в лечебные учреждения 1
23.08.2021 Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
28.07.2021 Выручка Microsoft резко взлетела вопреки сокращению продаж Windows 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 2
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России 1
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 3

Публикаций - 1667, упоминаний - 2089

Восточная Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 195
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 120
IBM 3524 116
SAP SE 3207 97
HP Inc. 2893 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 76
Oracle Corporation 3331 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 63
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 62
Cisco Systems 2035 59
Dell EMC 2382 58
Nokia Corporation 2404 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 54
3726 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 50
Lenovo Group 1635 50
Samsung Electronics 5627 50
Acer Group 1354 47
Google LLC 7124 45
Apple Inc - Эппл Рус 7669 44
Schneider Electric 408 40
Cinimex - Синимекс 160 37
SAP CIS - САП СНГ 753 31
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 31
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 30
Rimini Street 38 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 29
Центр2М - Center2М 47 29
VK - Mail.ru Group 2482 29
Ланит ГК 1154 29
Intel Corporation 4143 28
Adobe Systems 804 27
Softline - Софтлайн 1472 27
HP - Hewlett-Packard 878 27
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 27
VMware 1828 27
Huawei 2723 26
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 26
Schneider Electric Secure Power 44 26
Yandex - Яндекс 4098 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 102
X5 Group 599 73
РЖД - Российские железные дороги 1081 66
Ингосстрах СПАО 210 54
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 53
X5 Group - Пятерочка 559 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 50
Аэрофлот 492 46
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 45
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 42
Альфа-Банк 1122 41
ПГК - Первая грузовая компания 98 39
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 39
Procter&Gamble - P&G 93 33
Уралсиб Банк 389 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 31
Газпромбанк - ГПБ 692 31
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 30
Почта России ПАО 1570 28
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 25
Segezha Group - Сегежа Групп 85 24
Балтика - Пивоваренная компания 110 24
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 23
Банк Зенит 131 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 22
OKS Group 31 22
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 21
Черкизово ГК 73 21
UBS AG 118 20
МТС банк 254 20
Coca-Cola Company 112 20
О’Кей - Сеть магазинов 60 19
Лента - Сеть розничной торговли 188 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 19
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 18
Мегаполис ТК 87 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
PepsiCo - Пепсико 93 17
Интер РАО ПАО 158 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 48
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 46
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 43
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 32
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 29
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 26
Правительство Москвы 649 24
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 19
Правительство РФ 2198 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
Счётная палата РФ 459 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Роснано 456 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Федеральное казначейство России 766 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Президент Российской Федерации 1439 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 7
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 6
Администрация Президента РФ 267 6
World Bank Group - Всемирный банк 128 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
Руссофт - Russoft 250 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 4
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ONF - Open Networking Foundation 14 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
Eclipse Foundation 13 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
OIN - Open Invention Network 17 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 224
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 82
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 76
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 59
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 49
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 48
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 47
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 45
Big Data - Большие данные 1136 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 34
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 29
e-Commerce - Электронная коммерция 299 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 27
3G - Стандарт мобильной связи 3699 26
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 19
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 19
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 18
ИТ-аутсорсинг 669 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 15
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 12
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
Google Android 10750 46
Microsoft Windows 10 6602 34
Apple iOS 5741 29
1С:ERP Управление предприятием 203 23
Linux OS 4236 23
Intel x86 - Архитектура процессора 990 22
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 21
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 21
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 21
Microsoft Azure 1171 18
Microsoft Office 1916 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 13
Microsoft Windows 7 1662 12
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 12
Nokia AirScale Radio Access 27 12
Apple iPad 3263 11
Microsoft Skype 1459 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 10
Microsoft Outlook 636 10
Microsoft Exchange 677 9
Microsoft Windows 8 1228 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 9
Nvidia GeForce GTX 2048 9
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 8
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
Microsoft Dynamics 192 8
ASBIS Prestigio 157 8
Microsoft Office 365 769 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 8
Oracle Hyperion Planning 93 8
Java - Язык программирования 1166 8
Ericsson Radio System - ERS 43 7
Microsoft Windows XP 878 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 7
Microsoft Windows 849 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Чаркин Евгений 182 59
Клепиков Алексей 77 53
Урьяс Вадим 76 46
Натрусов Артем 121 45
Дьяченко Валерий 66 39
Сотин Денис 102 37
Абакумов Евгений 103 37
Богданов Кирилл 90 36
Нестеров Алексей 79 33
Прохорова Алла 45 32
Ягнятинский Евгений 32 31
Халматов Максим 45 31
Ямщиков Владимир 32 30
Шевченко Владимир 135 30
Аксаков Анатолий 98 29
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 29
Егоров Владимир 52 28
Соловьев Алексей 60 28
Слышкин Василий 54 27
Трофимова Людмила 31 27
Рубин Адар 28 27
Мискевич Евгений 29 27
Шипов Савва 70 27
Попов Андрей 72 27
Сыкулев Андрей 57 26
Вахнин Павел 51 25
Четвернин Алексей 651 25
Хасин Михаил 26 24
Прянишников Николай 210 24
Семенихин Игорь 37 24
Генкина Екатерина 24 22
Горчаков Денис 26 22
Васильев Владислав 39 22
Степченков Максим 36 22
Каюмов Шамиль 34 22
Кучугин Илья 41 22
Емелин Александр 25 21
Лебедев Антон 28 21
Портной Михаил 23 21
Смык Виталий 27 21
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 477
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 266
Ближний Восток 1466 210
Африка 1480 210
Украина 3344 176
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 169
Европа 3725 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 140
Германия - Федеративная Республика 3606 124
Западная Европа 609 119
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 117
Азия - Азиатский регион 1510 115
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 105
Россия - Санкт-Петербург 7056 101
Казахстан - Республика 2618 96
Индия - Республика 2156 96
Польша - Республика 824 92
Латинская Америка 721 88
Беларусь - Белоруссия 2079 86
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 70
Япония 2752 68
Турция - Турецкая республика 950 61
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 59
Северная Америка 1402 58
Чехия - Чешская Республика 492 56
Израиль 716 48
Франция - Французская Республика 2109 47
CEE - Central and Eastern Europe - Центральная и Восточная Европа 51 41
Прибалтика - Балтия 589 38
Австрия - Австрийская Республика 523 38
Италия - Итальянская Республика 1363 36
Румыния 342 36
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 35
Южная Корея - Республика 1448 34
Бразилия - Федеративная Республика 1120 34
Венгрия 290 33
Канада 1290 32
Словакия - Словацкая Республика 211 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 116
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 108
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 100
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 91
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 28
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 26
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 26
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 12
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 9
Русский язык 966 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 6
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
Аутсорсинг 84 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Образование в России 328 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 29
Коммерсантъ - Издательский дом 480 7
TAdviser - Центр выбора технологий 214 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 7
Forbes - Форбс 441 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 6
Thomson Reuters - Рейтер 1708 6
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
РИА Новости 654 5
Bloomberg 785 5
НТВ - Телекомпания 163 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 4
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 2
CoinMarKetCap 14 2
CNews - ZOOM.CNews 1084 2
The Washington Post 109 2
Newzoo - Игровая аналитика 14 2
DigiTimes - Издание 505 2
CrunchBase 62 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CNews TV 461 2
FT - Financial Times 246 2
BleepingComputer - Издание 120 2
NYT - The New York Times 505 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Ведомости 259 2
National Geographic 34 1
Парламентская газета 7 1
Детское радио 6 1
Newsweek 20 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
GlobalPitch.vc 1 1
Der Standard 2 1
NBC News 8 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
IDC - International Data Corporation 2708 141
Gartner 2187 66
CNews Analytics 1988 33
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 11
Forrester Research 385 9
Juniper Research 278 7
Frost & Sullivan 101 7
IDC Russia - IDC Россия 115 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 6
eMarketer 77 4
NPD DisplaySearch 194 4
IBM Institute for Business Value 18 4
Fortune Global 500 160 4
comScore 224 3
The Economist Intelligence Unit 30 3
IDC EMEA 14 3
Markswebb 21 3
Analysys Mason 26 3
RAEX - Эксперт РА 49 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 2
Synergy Research Group 13 2
Superdata 9 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Markets&Markets Research 78 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 2
Ericsson Mobility Report 27 2
ABI Research 181 2
Microsoft Research 93 2
IDTechEx 3 1
Tolly Group 6 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dimensional Research 12 1
Technavio 23 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IAOP Global Outsourcing 100 10 1
Oxford Economics 11 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 27
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 9
РАН - Российская академия наук 315 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 7
GfK - ГФК-Русь 119 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 5
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 36
CNews Баттл 34 21
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CNews Мисс ИТ России 12 3
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SAP Forum 28 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 3
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AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 2
Oracle OpenWorld 36 2
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CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
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CSTB Telecom & Media 37 2
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
ПРОSTOR 4 1
Демо День стартапов 1 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
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GSMA Global Mobile Awards 6 1
World Summit Awards 5 1
SAP Coach Jam 1 1
SC Awards Europe 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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