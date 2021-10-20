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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Восточная Европа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1667, упоминаний - 2089
Восточная Европа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 59
|Клепиков Алексей 77 53
|Урьяс Вадим 76 46
|Натрусов Артем 121 45
|Дьяченко Валерий 66 39
|Сотин Денис 102 37
|Абакумов Евгений 103 37
|Богданов Кирилл 90 36
|Нестеров Алексей 79 33
|Прохорова Алла 45 32
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Халматов Максим 45 31
|Ямщиков Владимир 32 30
|Шевченко Владимир 135 30
|Аксаков Анатолий 98 29
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 29
|Егоров Владимир 52 28
|Соловьев Алексей 60 28
|Слышкин Василий 54 27
|Трофимова Людмила 31 27
|Рубин Адар 28 27
|Мискевич Евгений 29 27
|Шипов Савва 70 27
|Попов Андрей 72 27
|Сыкулев Андрей 57 26
|Вахнин Павел 51 25
|Четвернин Алексей 651 25
|Хасин Михаил 26 24
|Прянишников Николай 210 24
|Семенихин Игорь 37 24
|Генкина Екатерина 24 22
|Горчаков Денис 26 22
|Васильев Владислав 39 22
|Степченков Максим 36 22
|Каюмов Шамиль 34 22
|Кучугин Илья 41 22
|Емелин Александр 25 21
|Лебедев Антон 28 21
|Портной Михаил 23 21
|Смык Виталий 27 21
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru