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ВолгаТелеком


10.10.2019 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по цифровизации промышленности 2
19.06.2019 В МТС назначен новый глава розничной сети 1
02.06.2016 МТС объявила о назначении директора Нижегородского филиала 1
21.09.2015 Топ-менеджер «Акадо» назначен вице-президентом по стратегическому развитию «АМТ-Груп» 2
09.04.2014 Директором объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске назначен Евгений Галушко 1
22.10.2013 Назначен директор филиала «Ростелекома» в республике Марий Эл 1
25.02.2013 Сергей Иванов назначен директором филиала «Ростелекома» в Чувашской Республике 1
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде 1
30.10.2012 Максим Горностаев назначен директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
01.08.2012 Арбитражный суд отменил приказ Самарского УФАС о признании «Ростелекома» субъектом, доминирующим на рынке 3
14.03.2012 ФАС признала законными условия предоставления «Ростелекомом» своих технологических ресурсов другим операторам 1
30.01.2012 В СМАРТС сменился гендиректор 2
27.01.2012 Анна Толстоброва назначена директором Кировского филиала «Ростелекома» 1
21.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 14-21 ноября 2011 г. 1
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.10.2011 Андрей Баев назначен директором по управлению проектами «Ростелеком-Волга» 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 «Ростелеком» сменил директоров филиалов в Самаре и Удмуртской Республике 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
05.09.2011 «Техносерв» создает энергоэффективный комплекс в сфере ЖКХ для «Нижегородских коммунальных систем» 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
19.08.2011 Александр Медюков возглавил филиал «Ростелекома» в Чувашской республике 2
10.08.2011 Абоненты «Симбирских Телекоммуникационных Систем» перешли на обслуживание в Ульяновский филиал «Ростелекома» 1
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 1
26.05.2011 МТС монополизирует телевидение Татарстана 1
23.05.2011 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам 1
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
01.04.2011 Чистая прибыль «ВолгаТелекома» в 2010 г. по МСФО снизилась на 7% до 3,9 млрд руб. 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
28.01.2011 «ВолгаТелеком» в 2010 г. выиграл 194 конкурса госзаказов на сумму более 300 млн руб. 2

Публикаций - 213, упоминаний - 324

ВолгаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 64
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 47
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 25
Ростелеком ЦентрТелеком 188 24
Ростелеком Сибирьтелеком 298 22
Ростелеком Дальсвязь 203 21
Ростелеком Связьинвест 692 21
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 178 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
АФК Система ПАО 990 7
Башинформсвязь 79 6
Синтерра - Synterra 562 6
Акадо Телеком - Комкор 605 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 4
NVision Group - Энвижн Груп 544 3
Центел - Центральный телеграф 159 3
Корус Консалтинг ГК 803 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
KPMG - КПМГ 129 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Таттелеком 102 2
Cisco Systems 2035 2
Ситроникс - Sitronics 556 2
НКС - Национальные кабельные сети 76 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 2
SAP SE 3207 2
Комстар Регионы 89 2
Facebook 3764 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
ВТБ Банк Москвы 371 4
Гипросвязь ПАО 44 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Связь-банк 78 2
Альфа-Банк 1122 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
МДМ Банк 150 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
UBS AG 118 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Credit Suisse 68 1
Лукойл-Информ 71 1
Marshall Capital Partners 63 1
Росгосстрах 182 1
Уралсиб Банк 389 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Президент Российской Федерации 1439 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР Департамент информационных технологий 102 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Правительство РФ 2198 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 19 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
Родительский контроль 156 1
Smartphone - Смартфон 771 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 67 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 114 1
Безопасный город 347 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 49 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
OpenText Documentum 188 3
Microsoft Office 1916 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion 73 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
МТС 3G-сеть 86 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Dr.Web AV-Desk 128 1
Dr.Web Антивирус 194 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Myspace - социальная сеть 328 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Microsoft Dynamics CRM 384 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Apple iPad 3263 1
Проскура Дмитрий 25 5
Путин Владимир 1820 4
Кореш Виктор 71 3
Приданцев Сергей 82 3
Иванов Сергей 170 2
Провоторов Александр 146 2
Кузнецов Андрей 30 2
Аксельрод Александр 40 2
Захаров Андрей 28 2
Чернышов Михаил 32 2
Галушко Евгений 10 2
Юрченко Евгений 75 2
Морошкин Александр 106 2
Щеголев Игорь 676 2
Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
Омельницкий Борис 7 1
Кузнецов Михаил 9 1
Суворов Андрей 22 1
Семериков Андрей 26 1
Герчук Михаил 87 1
Марченко Антон 12 1
Глотов Дмитрий 13 1
Родионов Иван 45 1
Зайцев Павел 27 1
Маньковский Андрэ 8 1
Валяева Елизавета 72 1
Ухлинов Леонид 48 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 1
Лебедев Владимир 41 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Колпаков Антон 42 1
Новиков Василий 8 1
Прозоровский Василий 40 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Корня Алексей 73 1
Мосякин Александр 1 1
Рейман Леонид 407 1
Малофеев Константин 98 1
Торбахов Александр 54 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 22
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 13
Россия - Приволжский федеральный округ - Самара 1285 12
Россия - Пензенская область 346 11
Россия - Самарская область 557 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 10
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 10
Россия - Ульяновская область 348 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - Нижний Новгород 1460 9
Россия - Нижегородская область 736 9
Россия - Кировск - Кировская область 301 8
Россия - Санкт-Петербург 7056 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Россия - Татарстан Республика 1613 8
Россия - Пенза 251 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - Республика Марий Эл 202 6
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
Россия - Сибирь 871 6
Россия - Ульяновск 292 5
Россия - Тольятти 235 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 3
Россия - Астраханская область 369 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Россия - Екатеринбург 2054 3
Россия - Курганская область 261 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 3
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Омская область 382 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Омск 623 3
Россия - Иркутская область 536 3
Беларусь - Белоруссия 2079 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 60 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Образование в России 328 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Forbes - Форбс 441 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
News Corp 90 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 3
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
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