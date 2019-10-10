Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВолгаТелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 213, упоминаний - 324
ВолгаТелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
|Проскура Дмитрий 25 5
|Путин Владимир 1820 4
|Кореш Виктор 71 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Иванов Сергей 170 2
|Провоторов Александр 146 2
|Кузнецов Андрей 30 2
|Аксельрод Александр 40 2
|Захаров Андрей 28 2
|Чернышов Михаил 32 2
|Галушко Евгений 10 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Морошкин Александр 106 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 697 2
|Омельницкий Борис 7 1
|Кузнецов Михаил 9 1
|Суворов Андрей 22 1
|Семериков Андрей 26 1
|Герчук Михаил 87 1
|Марченко Антон 12 1
|Глотов Дмитрий 13 1
|Родионов Иван 45 1
|Зайцев Павел 27 1
|Маньковский Андрэ 8 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 57 1
|Лебедев Владимир 41 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Колпаков Антон 42 1
|Новиков Василий 8 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
|Корня Алексей 73 1
|Мосякин Александр 1 1
|Рейман Леонид 407 1
|Малофеев Константин 98 1
|Торбахов Александр 54 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru