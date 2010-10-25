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Войны в Ираке



25.10.2010 Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь
09.04.2003 Спамеры спешат нажиться на войне в Ираке
25.03.2003 Война в Ираке подстегнула активность хакеров
19.03.2003 Екатеринбуржцы смогли высказать свое мнение о войне в Ираке президенту США
10.02.2003 Против войны в Ираке борются с помощью спама

Публикаций - 124, упоминаний - 153

Войны в Ираке упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10883 13
Apple Inc 10263 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3793 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2514 2
Правительство РФ 4675 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 21626 10
Microsoft Windows 10 10608 2
Linux OS 7349 1
Перминов Анатолий 125 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37204 83
Россия - Российская федерация - РФ 93909 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11624 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10187 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29565 9
Европа 8239 6
Япония 8246 5
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 68 2
Казахстан - Республика 4188 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1178 1
Южная Корея - Республика 3502 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 406 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010410.
Создано именных указателей - 66681.
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