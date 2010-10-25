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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Войны в Ираке
Публикаций - 124, упоминаний - 153
Войны в Ираке упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 10883 13
|Apple Inc 10263 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3793 1
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2514 2
|Правительство РФ 4675 1
|Аль-Каида - террористическая организация 53 3
|Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
|Microsoft Windows 10 10608 2
|Linux OS 7349 1
|Перминов Анатолий 125 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010410.
Создано именных указателей - 66681.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171082, в очереди разбора - 1010410.
Создано именных указателей - 66681.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru