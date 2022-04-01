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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция 2
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 2
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 2
21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
15.02.2022 Cortona3D обновила инструмент для создания интерактивной документации на оборудование Rapidauthor 1
10.02.2022 Atos предоставила Timeline Television решение для высококачественной прямой видеотрансляции спортивных соревнований 1
10.02.2022 Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM 1
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
02.02.2022 Как скачать тексты песен и сказок с YouTube  1
30.01.2022 Чем Wi-Fi 6E отличается от Wi-Fi 6 1
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете» 1
26.01.2022 Qtech представила коммутатор доступа QSW-3420 1
24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы 1
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 2
05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов 2
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим 1
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM 1
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве 1
22.12.2021 HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный 1
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении 1
06.12.2021 Как сохранить текст видео в YouTube 1
02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети 1
29.11.2021 Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy 1
26.11.2021 Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM 1
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях 1
23.11.2021 Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence 1
22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина 1
19.11.2021 Napoleon IT разработала платформу для публикации авторского видеоконтента Trueline 1
19.11.2021 7 способов использовать веб-камеру, о которых вы даже не догадывались 1
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram 1
18.11.2021 Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 1
17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями 1
16.11.2021 5 скрытых функций WhatsApp, о которых полезно знать 1
15.11.2021 Новый релиз «Р7-Офис»: новые функции для удобной работы 1

Публикаций - 7592, упоминаний - 7873
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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