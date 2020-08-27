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Видеоаналитика Распознавание жестов Жестовый интерфейс Управление жестами Gesture Recognition Gesture Interface Gesture control

Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control


27.08.2020 Геймерские перчатки становятся легче и мягче
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео
02.06.2016 Браузер Vivaldi 1.2 предлагает настраиваемые жесты мышью и новые комбинации «горячих» клавиш
17.05.2016 Ноутбук HP Envy 17, способный распознавать лица и жесты, доступен в России
08.04.2015 Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов
10.09.2014 Сотрудники офисов «Билайн» заговорят на языке жестов
02.09.2014 Объем рынка технологий распознавания жестов вырастет до $22 млрд. к 2020 г.
07.08.2014 Создан автомобильный проектор, понимающий жесты и человеческую речь
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей"
22.07.2013 HID Global получила патенты на технологии для обеспечения контроля доступа с помощью жестов
04.07.2013 Что общего у человека и рыбы? Жесты
05.06.2013 Есть Wi-Fi? Тогда управлять домом можно с помощью жестов
31.05.2013 Посетители Московского планетария смогут с помощью жестов управлять виртуальным телескопом
27.03.2013 Вышло обновленное приложение TeamViewer for Remote Control для Android
20.03.2012 Беспилотники будут управляться жестами
01.11.2011 R2-D2: Pantech демонстрирует управление жестами без прикосновения к экрану на Android-коммуникаторе Vega LTE
12.05.2011 В "языке" шимпанзе насчитали 66 жестов
25.04.2011 Microsoft запатентует жесты для Kinect
04.02.2011 Автомобили научатся понимать жесты
27.01.2011 Apple запатентовала технологию управления жестами
13.01.2011 В новую версию iOS добавлены функция хот-спота и 5-пальцевые жесты
03.01.2011 Apple включит поддержку жестов в iPod nano
18.08.2010 Мобильные телефоны "поймут" язык жестов
15.06.2010 Microsoft Kinect позволит играть с помощью жестов
10.06.2010 "Гуглофоны" научатся понимать жесты
18.11.2008 Новосибирские ученые унифицируют язык жестов для глухонемых
22.08.2008 Создана программа для передачи языка жестов через мобильник
01.07.2008 Синтаксис жестов оказался одинаковым для всех языков
26.10.2007 Создан робот, понимающий жесты
17.09.2007 Разработан сихронный переводчик с английского на язык жестов
21.11.2006 Новости лингвистики: иностранные жесты обогащают родную речь
05.08.2003 Электронная перчатка озвучит жесты
15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты
15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты
14.06.2000 Hitachi разработала программу перевода иероглифического письма на язык жестов для глухих

Публикаций - 878, упоминаний - 962

Видеоаналитика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 114
Nvidia Corp 3203 62
LG Electronics 3530 47
Элемент ГК - Elementec 25 39
IBM - International Business Machines Corp 9167 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
BBK Electronics Corp 277 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Монолит-Инфо 102 2
Бука - Buka Entertaiment 480 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
ACCESS PalmSource 81 1
Konica Minolta 374 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
Самолёт ГК 1649 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 2
Газпром ПАО 1144 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 162
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 113
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 66
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 64
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 61
DDR - Double data rate 2523 55
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 53
Автофокус - Автофокусировка 2228 47
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 43
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 38
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 25
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 21
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 19
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 15
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 9
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 7
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 177 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 7
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 6
DivX - видеокодек 432 5
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 4
Автоответчик - Answering machine 176 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
Ethernet трансивер - Сетевой трансивер - Ethernet-контроллер 37 1
Linux OS 8153 31
Microsoft Windows 2528 20
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 17
Nokia Symbian OS 1399 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 8
Microsoft DirectX 692 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 5
Apple iPod 1531 5
Яндекс.Карты и Транспорт 386 4
Microsoft Windows XP Home 196 4
Nokia Sirocco 97 3
Nokia Sseries - серия телефонов 148 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 3
Новые облачные технологии - МойОфис 464 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 1
Apple Books Store - Apple iBooks Store 25 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 1
Яндекс.Плюс 102 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 1
Apple iBook - ноутбук 72 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Qiwi Кошелек 193 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 1
Путин Владимир 2696 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 13
Земля - планета Солнечной системы 9676 11
Россия - ПФО - Казань 2333 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 3
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Казахстан - Республика 4750 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 5
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
DigiTimes - Издание 1292 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 5
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