Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вертикальная интеграция Вертикальная концентрация Vertical Integration Сквозная интеграция
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 65, упоминаний - 66
Вертикальная интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Гусев Дмитрий 95 3
|Свердлов Денис 201 2
|Воронин Павел 210 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Лановенко Валерий 46 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Торгов Игорь 42 2
|Паленов Олег 21 2
|Кругляков Роман 44 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Демина Ольга 4 2
|Чеснавский Александр 34 2
|Трусов Данила 27 2
|Шадаев Максут 1253 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Галактионова Инесса 132 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Усманов Алишер 313 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Богачев Игорь 183 1
|Шингарев Павел 23 1
|Баланова Светлана 38 1
|Востриков Юрий 88 1
|Свидерский Евгений 89 1
|Ли Джэ Ён 13 1
|Козырев Алексей 331 1
|Бобровников Борис 104 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Кузьминов Ярослав 23 1
|Грибов Владимир 31 1
|Иванова Елена 83 1
|Новиков Сергей 47 1
|Клячин Александр 16 1
|Текслер Алексей 31 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Национальная металлургия - журнал 4 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 2
|Washington Post 357 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 131 1
|CNews TV 747 1
|Computer Weekly 376 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.