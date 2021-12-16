Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Венчурные инвестиции
Публикаций - 96, упоминаний - 145
Венчурные инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 189 1
|Лысенко Эдуард 221 1
|Фурсин Алексей 118 1
|Аксаков Анатолий 103 1
|Иванов Сергей 359 1
|Баланова Светлана 29 1
|Морозов Андрей 42 1
|Путин Владимир 2445 1
|Гришин Дмитрий 182 1
|Трещев Александр 1 1
|Филатов Дмитрий 9 1
|Василов Раиф 2 1
|Черкашин Павел 36 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Калюжный Сергей 5 1
|Страхование - Страховое дело 58 2
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4141 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 1
|РИА Новости 750 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru