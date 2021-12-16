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Венчурные инвестиции



16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 1
14.12.2021 Резиденты StartHub.Moscow получили гранты на сумму один миллион рублей 1
24.11.2021 Как будет развиваться EdTech 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
22.05.2020 Check Point: группа хакеров похитила 1,1 млн фунтов в ходе атаки на финансовые компании 1
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 1
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов 1
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
06.11.2018 Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет 1
03.11.2017 Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза 1
31.10.2017 Председатель совета директоров Mail.Ru продает большую часть своих акций 1
18.10.2017 IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 1
24.11.2015 «Ростелеком» запустил бета-версию игрового портала Games.rt.ru 1
20.01.2015 «Сколково» ищет российский интернет вещей 1
19.01.2015 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 1
08.12.2014 Рынок бизнес-ангельских инвестиций за 2014 г. составит $34,2 млн 1
12.05.2014 Число венчурных сделок в России выросло на четверть 1
25.03.2014 В четвертом квартале 2013 г. российские венчурные проекты привлекли $99 млн в ходе 126 сделок 1
11.02.2014 Евгений Таубкин возглавил инвестиционную службу фонда «Сколково» 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 2
03.12.2013 Российский венчурный рынок: в 3 квартале 2013 г. было закрыто 98 инвестиционных раундов на $163 млн 1
06.03.2013 «Сколково» совместно с Kauffman Fellows Academy займется формированием в России сегмента «умных денег» 1
29.11.2012 Россия: за 3 квартала 2012 г. объем венчурных вложений в сектор ИТ составил $485 млн 1
15.10.2012 Наталья Касперская покупает немецкий антивирус 1
24.08.2012 ИТ-директор «Сбербанка» в свободное время создает Android-приложения 1
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 2
09.06.2012 14 июня в Москве будут объявлены лауреаты премии «Финансовая элита России» 3
05.12.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум» 1
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone 1
28.11.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум» 1
26.08.2011 Избран председатель совета директоров «Российской венчурной компании» 1
24.05.2011 Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета 1

Публикаций - 96, упоминаний - 145

Венчурные инвестиции упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2819 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 1
Cisco Systems 4642 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 1
Alibaba Group 338 1
Tencent 101 1
Grishin Robotics 28 1
Технологии Будущего 30 1
РВК - Российская венчурная компания 511 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 1
ГПБ Лизинг 10 1
Уралсиб Банк 447 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 112 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 1
Naspers 65 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 2
МИК - Московский инновационный кластер 65 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 303 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 72 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12185 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 41 1
Сергунина Наталья 189 1
Лысенко Эдуард 221 1
Фурсин Алексей 118 1
Аксаков Анатолий 103 1
Иванов Сергей 359 1
Баланова Светлана 29 1
Морозов Андрей 42 1
Путин Владимир 2445 1
Гришин Дмитрий 182 1
Трещев Александр 1 1
Филатов Дмитрий 9 1
Василов Раиф 2 1
Черкашин Павел 36 1
Тосунян Гарегин 10 1
Калюжный Сергей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82616 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26741 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34078 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 2
США - Калифорния 3071 1
Нидерланды 2017 1
Швеция - Королевство 1882 1
Финляндия - Финляндская Республика 1652 1
Израиль 1685 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
Бельгия - Брюссель 186 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 21 1
Европа 7254 1
Индия - Республика 4106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12083 1
Страхование - Страховое дело 58 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4141 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 1
РИА Новости 750 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
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