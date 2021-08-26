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Великое Герцогство Люксембург


26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме 2
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
21.04.2021 Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов 1
09.04.2021 Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
11.03.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на азиатские рынки 1
02.02.2021 Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
18.11.2020 G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге 3
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.10.2020 G-Core Labs запустила поддержку стандарта шифрования Intel SGX в публичном облаке 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
18.08.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в США 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 1
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 2
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
14.05.2020 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
21.04.2020 Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 1
25.02.2020 G-Core Labs запустила новый регион публичного облака в Москве 1
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1

Публикаций - 216, упоминаний - 236

Великое Герцогство Люксембург упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Microsoft Corporation 10997 9
G-Core Labs 64 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
VK - Mail.ru Group 2482 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 4
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 4
Google LLC 7124 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Facebook 3764 3
Samsung Electronics 5627 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Huawei 2723 2
Intel Corporation 4143 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Cisco Systems 2035 2
SAP SE 3207 2
United Group 2 2
Nvidia Corp 2005 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 2
Malivar - Маливар 4 2
Viva Telecom 3 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
СКБ Контур 416 1
3726 1
SEC Consult Services 929 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
Twitter 2204 1
NortonLifeLock (Symantec) 773 1
Oracle Corporation 3331 1
GitHub 412 1
Микрон - Micron 365 1
Citrix Systems 571 1
Telegram Group 702 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
X5 Group 599 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
McDonald’s - Макдоналдс 90 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
АТАК - сеть магазинов 15 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
BC Partners 2 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Delta Capital International 2 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Providence Equity Partners 9 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Marshall Capital Partners 63 2
Альфа-Банк 1122 2
Gotech Innovation 8 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 1
Robert Bosch GmbH 9 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Alium - Алиум 2 1
Wetherspoons 1 1
LHoFT - Luxembourg House of Financial Technologies 1 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 34 1
Новамедика 4 1
Cosmos Hotel Group 10 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Garsdale Services 36 1
Da Vinci Capital 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Bershka 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Президент Российской Федерации 1439 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Совет Европы 27 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
МВД РФ Управление К 38 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Администрация Президента РФ 267 1
Правительство РФ 2198 1
Роснано 456 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 5
Kubernetes 307 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Фишинг - Phishing 95 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
Google Android 10750 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Apache Hadoop 339 4
Microsoft Windows 10 6602 3
Apple iOS 5741 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Linux OS 4236 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 2
Apple iPhone 6 547 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Java - Язык программирования 1166 2
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Legium - Легиум 4 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPad 3263 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Hello 170 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft SQL Server 789 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
JavaScript - Язык программирования 625 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Microsoft Surface Go - Планшет 11 1
Apple iPhone 5 710 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Вайнер Всеволод 24 6
Путин Владимир 1820 3
Малофеев Константин 98 2
Русев Спас 6 2
Луврье Пьер 4 2
Семенихина Татьяна 2 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Косарев Дмитрий 11 2
Шадаев Максут 384 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Бутенко Анна 2 1
Smith Helen - Смит Хелен 2 1
Мякишева Марина 84 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Грошов Станислав 3 1
Чирахов Владимир 8 1
Кульченков Кирилл 1 1
Сергеев Артем 2 1
Фурсин Алексей 100 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 2 1
Брусилова Елена 5 1
Кочарян Роберт 8 1
Боев Сергей 23 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
Созонов Алексей 12 1
Лосев Сергей 43 1
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Дублин Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Тананакин Алексей 1 1
Мазуров Александр 10 1
Федченко Алексей 3 1
Клецкин Алексей 2 1
Меликян Артур 2 1
Мельников Яков 1 1
Дюгаев Евгений 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 128
Германия - Федеративная Республика 3606 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 81
Франция - Французская Республика 2109 78
Украина 3344 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
Япония 2752 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
Беларусь - Белоруссия 2079 27
Казахстан - Республика 2618 23
Эстония - Эстонская Республика 410 23
Индия - Республика 2156 18
Бразилия - Федеративная Республика 1120 13
Нидерланды 969 13
Финляндия - Финляндская Республика 811 13
Швеция - Королевство 747 13
Бельгия - Королевство 395 12
Польша - Республика 824 11
Литва - Литовская Республика 328 11
Испания - Королевство 1248 11
Австрия - Австрийская Республика 523 10
Россия - Санкт-Петербург 7056 10
Италия - Итальянская Республика 1363 10
Европа 3725 10
Болгария - Республика 306 10
Латвия - Латвийская Республика 450 10
Словения - Республика 109 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 9
Португалия - Португальская Республика 313 9
Ирландия - Республика 362 9
Чехия - Чешская Республика 492 9
Сингапур - Республика 808 9
Румыния 342 8
Дания - Королевство 370 8
Норвегия - Королевство 426 8
Венгрия 290 7
Восточная Европа 1667 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
POI - points of interest 60 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 12 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
5G Spectrum Act of 2019 - Закон США о спектре 5G 1 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Торговля розничная 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
Wikipedia - Википедия 272 4
All Things Digital 156 2
FT - Financial Times 246 2
The Wall Street Journal 709 2
Bloomberg 785 2
MacRumors 114 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Царьград - телеканал 7 1
Daily Mail 28 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
The Washington Post 109 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
The Guardian - Британская газета 189 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
NYT - The New York Times 505 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
CNews Analytics 1988 4
500 Startups 23 2
IHS iSuppli 273 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
Cisco Workforce of the Future 2 1
Piper Jaffray 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Quality Awards 6 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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