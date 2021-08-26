Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Великое Герцогство Люксембург
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Публикаций - 216, упоминаний - 236
Великое Герцогство Люксембург упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 4
|500 Startups 23 2
|IHS iSuppli 273 2
|Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
|Cisco Workforce of the Future 2 1
|Piper Jaffray 65 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658089.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658089.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru