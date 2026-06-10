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ВОЛС.Эксперт ЦТК Центр Технических Компетенций

ВОЛС.Эксперт ЦТК - Центр Технических Компетенций

СОБЫТИЯ


10.06.2026 В России начали производить волоконно-оптический подводный кабель для Арктики 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ВОЛС.Эксперт ЦТК и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
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МегаФон 10986 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Почта России ПАО 2397 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
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Международная академия связи - МАС 46 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23244 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4507 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2988 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11654 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2663 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13157 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 4 1
Оситис Анастасия 12 1
Шохин Александр 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1841 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 932 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1722 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 1
Россия - Крайний Север 360 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1484 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 983 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 1
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Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Льготы - Льготные кредиты 172 1
Арктика - Северный завоз 13 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5181 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2503 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 9 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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