Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВНИИЭМ Корпорация
НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна
Публикаций - 60, упоминаний - 104
ВНИИЭМ Корпорация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клименко Станислав 10 3
|Северов Дмитрий 35 3
|Лящ Михаил 40 2
|Данилюк Юрий 3 2
|Пулинец Сергей 11 1
|Машевич Павел 4 1
|Романов Алексей 39 1
|Лужков Юрий 73 1
|CNews RND - R&D.CNews 2035 27
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1718 2
|Space Daily 528 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 223 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru