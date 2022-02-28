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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВКС Системы видеоконференцсвязи Videoconferencing TelePresence Телеприсутствие Телеконференции



28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы
Рынок видеоконференцсвязи 2021
15.02.2022 5 технологических трендов в сфере ВКС на 2022 год
02.02.2022 Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин»
28.01.2022 Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС
25.01.2022 ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима
24.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020
20.12.2021 Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков
20.12.2021 Ирина Степанова -

Развитие ВКС-решений идет в сторону улучшения пользовательского опыта
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76%
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом
15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений
14.12.2021 IVA Technologies подтвердила совместимость платформы IVA MCU с решениями Jabra для ВКС
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
25.11.2021 В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава
10.11.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini доступна к заказу в России
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»
В теории 90% поездок можно заменить общением онлайн
23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах
22.10.2021 «Инфосистемы Джет» открыла шоурум систем ВКС, голоса и решений для совместной работы
07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего
06.07.2021 Робот на связи: как выбрать автоматизированного помощника для бизнеса
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников
26.05.2021 «Инфосистемы джет» открыла мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений для заказчиков
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»

Публикаций - 1994, упоминаний - 3781

ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4699 185
TrueConf - ТруКонф 266 178
Polycom - Поликом Россия 376 177
Microsoft Corporation 22273 174
VideoMost - ВидеоМост 207 107
Spirit DSP - Спирит Корп 423 100
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 96
Zoom Int - Zoom Video Communications 1058 79
Крок - Croc 1604 78
Avaya Inc - Avaya СНГ 965 78
Ростех - Ростехнологии 2484 74
Cisco Systems - Tandberg 157 69
Huawei 3129 67
VK - Mail.ru Group 2991 60
Apple Inc 10513 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 51
Intel Corporation 11140 51
Yandex - Яндекс 4900 50
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 85 45
Samsung Electronics 9214 40
Программный продукт ГК 3806 38
Logitech 386 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8704 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 34
Google LLC 10045 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 33
РусБИТех - ГК Astra Linux 537 31
IBM - International Business Machines Corp 8863 31
HP Inc. 5263 31
Softline - Софтлайн 1843 30
LifeSize 39 28
Oracle Corporation 5960 28
NVision Group - Энвижн Груп 659 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1159 25
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 560 24
Meta Platforms - Facebook 4205 23
IVA Technologies - ИВКС 75 23
VMware 2007 22
Астерос - Asteros 602 21
Orange S.A. 966 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 39
РЖД - Российские железные дороги 1429 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 26
Альфа-Банк 1449 19
Почта России ПАО 1839 12
Газпром ПАО 936 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 11
Русагро Группа Компаний 178 10
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 9
Ростех - Вертолеты России 138 8
РСХБ - Россельхозбанк 225 8
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 113 7
Точка 1102 7
Росводоканал 69 7
Роснефть НК 426 7
АТАК - сеть магазинов 1852 7
Открытие ФК 2332 6
Россети Ленэнерго 365 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 353 6
Уралсиб Банк 474 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 833 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 5
Boeing 954 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 79 4
Открытие ФК - Росгосстрах 262 4
Газпром нефть 417 4
Евросеть 1392 4
Societe Generale - Росбанк 434 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 4
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 34 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1002 4
ЦИАН - CIAN 57 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 4
ГПБ - Газпромбанк 832 4
Hyundai Motor 301 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 106
Правительство РФ 7582 60
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 59
Президент Российской Федерации 3352 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 36
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1023 36
Верховный суд Российской Федерации 673 31
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1590 29
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1027 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2241 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2312 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1986 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1086 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 16
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 14
Правительство Москвы 1554 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 13
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 162 12
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 12
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 190 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 950 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 7
Федеральное казначейство России 1244 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 143 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 841 6
Администрация Президента РФ 884 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2109 12
Единая Россия - Политическая партия 243 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 86 4
Руссофт - Russoft 366 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 269 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 2
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 14 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 35 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
WiMAX Forum 66 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 193 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 1
ЛДПР 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 161 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
TIA - Telecommunications Industry Association 68 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 472
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14412 289
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2525 219
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37307 160
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7904 149
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5281 148
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6060 126
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8965 121
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3481 117
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4273 112
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4202 110
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6564 105
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 669 102
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6242 102
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4063 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10371 96
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8677 85
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3914 77
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5339 71
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9111 71
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2145 65
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1805 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3624 60
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1453 59
Сервер - Серверные платформы 6606 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7421 57
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1448 49
5G - Пятое поколение мобильной связи 1982 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6425 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8354 45
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2596 44
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1761 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4636 39
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1063 37
Collaboration - Совместная работа 1291 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9349 35
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2006 33
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 88 32
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3069 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 4401 29
Microsoft Skype 1911 147
Microsoft Windows 10 11337 139
Google Android 11794 137
Apple iOS 6346 113
Linux OS 7555 102
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 131 97
Microsoft Teams 292 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2252 68
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 128 50
Apple macOS 1409 47
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 42
Apple iPad 3597 34
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 55 31
Cisco Webex 150 31
Polycom RealPresence Group 60 30
Microsoft Office 3209 30
Apple Mac - Apple Macintosh 2617 29
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1031 27
Microsoft Office 365 825 26
Microsoft Outlook 1232 26
Microsoft Skype for Business 132 25
WhatsApp Messenger 725 25
Microsoft Exchange 1195 24
TrueConf Online 29 23
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 30 19
Google YouTube - Видеохостинг 2217 19
Google Chrome - браузер 1242 19
Яндекс.Телемост 61 18
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 31 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 18
Apple macOS X - Rhapsody 1489 18
Rakuten Viber 480 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 747 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 409 17
Google Play - Google Store - Android Market 2689 16
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 110 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6071 15
Cisco Codian 24 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 598 14
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 821 14
Одинцов Дмитрий 87 66
Готальский Михаил 95 56
Свириденко Андрей 95 35
Исанин Антон 5026 23
Путин Владимир 2510 18
Королев Алексей 20 17
Хомяков Сергей 37 15
Герман Андрей 19 14
Серова Елена 317 13
Хомяк Юрий 34 13
Солдатов Станислав 13 12
Кабанов Владимир 174 12
Никифоров Михаил 16 10
Медведев Дмитрий 1601 10
Ксенин Алекс 311 10
Степанова Ирина 12 9
Сельков Андрей 13 9
Мишустин Михаил 360 9
Борилин Вячеслав 18 8
Соловьев Владимир 102 8
Горбунов Алексей 20 7
Школьников Николай 26 7
Якупов Лев 8 7
Попов Борис 10 7
Баринов Александр 33 6
Нащекин Алексей 111 6
Никифоров Николай 1151 6
Григорьев Андрей 17 6
Шадаев Максут 444 6
Валов Юрий 6 6
Капцов Сергей 9 6
Чернышенко Дмитрий 299 5
Лосев Сергей 44 5
Натензон Михаил 13 5
Иодковский Станислав 10 5
Солонин Виталий 89 5
Шилов Сергей 72 5
Столяр Валерий 8 5
Степанов Антон 57 5
Махонов Александр 31 5
Россия - Российская федерация - РФ 104758 750
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32791 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12403 152
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45024 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12124 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 69
Того - Тоголезская Республика 22670 66
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13097 62
Германия - Федеративная Республика 8507 41
Европа 10945 41
Украина 6030 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11296 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5224 33
Россия - СФО - Новосибирск 3217 30
Казахстан - Республика 4418 26
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2114 25
Япония 9702 23
Индия - Республика 4206 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2014 19
Европа Восточная 2902 18
Россия - ПФО - Казань 2013 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2168 17
Беларусь - Белоруссия 3433 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3009 16
Франция - Французская Республика 5497 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2736 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1686 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2090 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1265 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1592 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 845 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1418 12
США - Калифорния 3369 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1188 12
Россия - ПФО - Самарская область 902 12
Испания - Королевство 2821 12
Австралия - Австралийский Союз 2733 11
Азия - Азиатский регион 3704 11
Великобритания - Лондон 2005 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11630 82
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8746 81
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3191 72
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11389 64
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1817 54
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1935 47
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1788 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2995 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3787 33
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2243 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1610 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2514 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1463 19
Образование в России 326 16
Русский язык 4390 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1389 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1544 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2786 12
Мошенничество - Махинации 1317 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1118 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1882 11
СИЗО - Следственный изолятор 95 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1595 10
Информационное общество - Государственная программа 1186 9
Федеральный бюджет Российской Федерации 1695 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1728 8
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 924 8
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1712 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 7707 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 510 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1030 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1080 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4426 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 597 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 460 6
Федеральное законодательство 1509 6
Человеческий фактор 828 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 991 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 955 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 516 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10429 27
Thomson Reuters - Рейтер 5723 8
Коммерсантъ - Издательский дом 850 7
TAdviser - Центр выбора технологий 239 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 5
CNews - ZOOM.CNews 1388 5
The Verge - Издание 468 4
The Washington Post 297 4
Wikipedia - Википедия 410 3
Стрим-ТВ - телекомпания 144 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 547 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 2
DigiTimes - Издание 1283 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 2
Прайм - Агентство экономической информации 686 2
Мобильные системы 84 2
Der Spiegel 142 2
CNews TV 521 2
NE Asia Online 313 2
WSJ - The Wall Street Journal 1221 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 305 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 2
NASASpaceflight 1 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
New Scientist 1447 1
GizmoChina 88 1
Regnum - Регнум 101 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1148 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 1
PCWorld - PC World 42 1
Bloomberg 1002 1
The Register 1279 1
Neowin 44 1
Silicon.com 354 1
FT - Financial Times 1110 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
The Times 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 44
IDC - International Data Corporation 4610 44
Gartner 3286 38
Wainhouse Research 38 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 13
Forrester Research 802 13
500 Startups 2249 9
Frost & Sullivan 199 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 156 4
IHS Infonetics Research 90 4
PCMark 103 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 676 4
Markets&Markets Research 95 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 3
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
Forrester Consulting 26 2
Juniper Research 465 2
Fortune Global 100 138 2
Synergy Research Group 39 2
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ABI Research 230 2
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Moody's Investors Service 135 1
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Davies Hickman Partners 1 1
Quocirca 12 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
Harris Interactive 83 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 15 1
Aragon Globe for Web and Video Conferencing 1 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3546 12
Финансовый университет при Правительстве РФ 99 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1152 8
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 6
ИРИ - Институт развития интернета 96 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 429 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 4
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 221 4
РУДН - Российский университет дружбы народов 53 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 26 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 3
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 9 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 2
Сириус - Образовательный центр 119 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 224 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 2
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 2
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
Туран Университет 1 1
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24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2551 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 552 5
CeBIT 454 5
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
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