Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВКС Системы видеоконференцсвязи Videoconferencing TelePresence Телеприсутствие Телеконференции
Публикаций - 1994, упоминаний - 3781
ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Одинцов Дмитрий 87 66
|Готальский Михаил 95 56
|Свириденко Андрей 95 35
|Исанин Антон 5026 23
|Путин Владимир 2510 18
|Королев Алексей 20 17
|Хомяков Сергей 37 15
|Герман Андрей 19 14
|Серова Елена 317 13
|Хомяк Юрий 34 13
|Солдатов Станислав 13 12
|Кабанов Владимир 174 12
|Никифоров Михаил 16 10
|Медведев Дмитрий 1601 10
|Ксенин Алекс 311 10
|Степанова Ирина 12 9
|Сельков Андрей 13 9
|Мишустин Михаил 360 9
|Борилин Вячеслав 18 8
|Соловьев Владимир 102 8
|Горбунов Алексей 20 7
|Школьников Николай 26 7
|Якупов Лев 8 7
|Попов Борис 10 7
|Баринов Александр 33 6
|Нащекин Алексей 111 6
|Никифоров Николай 1151 6
|Григорьев Андрей 17 6
|Шадаев Максут 444 6
|Валов Юрий 6 6
|Капцов Сергей 9 6
|Чернышенко Дмитрий 299 5
|Лосев Сергей 44 5
|Натензон Михаил 13 5
|Иодковский Станислав 10 5
|Солонин Виталий 89 5
|Шилов Сергей 72 5
|Столяр Валерий 8 5
|Степанов Антон 57 5
|Махонов Александр 31 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru