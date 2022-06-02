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ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Онлайн-конференции Видеозвонок

ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок


02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи
30.05.2022 OCS начала сотрудничество с Yealink
13.05.2022 МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России
28.04.2022 VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС
25.04.2022 Voximplant предоставит возможность разработчикам встраивать аудио- и видеоконференции в приложения и сайты
14.04.2022 В «Мой офис Почта 2» интегрировано ВКС-решение Trueconf
29.03.2022 Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom
25.03.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» заменят продукцию уходящих с рынка зарубежных ИТ-гигантов
14.03.2022 «ТрансТелеКом» подготовил антикризисный пакет ПО для бизнеса
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC
10.03.2022 Не останемся без видеосвязи: российская замена Zoom и Microsoft Teams
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест
05.03.2022 Бесплатные видеоконференции с текстовой расшифровкой: «Сбер» представил обновление сервиса Jazz by Sber
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России
04.03.2022 Бесплатная видеоконференцсвязь от IVA Technologies для поддержки российских компаний
03.03.2022 Российский «убийца» Zoom проведет вебинар об импортозамещении ВКС
03.03.2022 TrueConf объявила о готовности перевести на отечественную ВКС организации размером до 1 млн пользователей
02.03.2022 Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost
28.02.2022 Как выбрать персональные видеоустройства для удаленной работы
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка
Рынок видеоконференцсвязи 2021
15.02.2022 5 технологических трендов в сфере ВКС на 2022 год
15.02.2022 Дресс-код для видеосвязи действует в каждой восьмой компании, где есть удаленка
02.02.2022 Российские клиники получили бесплатный доступ к сервису ВКС от «Телфин»
28.01.2022 Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost
27.01.2022 Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?
25.01.2022 ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима
20.01.2022 Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета
29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft
24.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020
20.12.2021 Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС
20.12.2021 Как прокачать переговорную комнату: обзор новинок
20.12.2021 Яков Шапиро -

ВКС растут быстро, меняются качественно
20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков
20.12.2021 Ирина Степанова -

Развитие ВКС-решений идет в сторону улучшения пользовательского опыта
20.12.2021 Выручка лидеров российского рынка ВКС выросла на 76%
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом

Публикаций - 3186, упоминаний - 5898

ВКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 542
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 330
Cisco Systems 4720 315
Polycom - Поликом Россия 378 282
TrueConf - ТруКонф 273 264
Apple Inc 10683 254
Google LLC 10352 237
Samsung Electronics 9333 232
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 220
Huawei 3222 216
VideoMost - ВидеоМост 210 206
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 204
Spirit DSP - Спирит Корп 425 204
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 188
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 174
VK - Mail.ru Group 3057 160
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 156
Meta Platforms - Facebook 4267 139
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 134
Крок - Croc 1616 132
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 125
Intel Corporation 11262 125
6072 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 112
Yandex - Яндекс 5015 107
HP Inc. 5313 106
LG Electronics 3372 105
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 103
IBM - International Business Machines Corp 8941 99
Nvidia Corp 3118 91
Softline - Софтлайн 1870 90
Cisco Systems - Tandberg 159 87
Lenovo Group 2077 83
Ростех - Автоматика Концерн 1008 80
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 80
Oracle Corporation 6035 76
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 72
SAP SE 4595 71
HTC Corporation 1428 71
Twitter 2493 70
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 134
Точка 1820 125
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 92
РЖД - Российские железные дороги 1458 75
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 70
Почта России ПАО 1853 55
Россети Ленэнерго 786 51
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 48
Открытие ФК 2713 38
Газпром ПАО 1008 38
Альфа-Банк 1476 34
Лента - Сеть розничной торговли 912 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 27
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 27
Ростех - Вертолеты России 149 25
Май - Российская торговая компания 416 21
Carl Zeiss 294 17
Связной ГК 1190 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 17
Аэрофлот - Aeroflot 648 16
eBay Inc 1576 16
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 16
Евросеть 1393 16
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 16
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 15
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 15
TÜV Rheinland Group 86 15
Роснефть НК 434 15
Магнит - Сеть магазинов 447 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 14
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 13
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 13
Самолёт ГК 216 13
ПСБ - Промсвязьбанк 682 12
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 484
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 255
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 185
Президент Российской Федерации 3770 111
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 84
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 82
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 78
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 76
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 72
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 72
Верховный суд Российской Федерации 709 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 63
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 63
Федеральное казначейство России 1345 63
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 0 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 51
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 51
Судебная власть - Judicial power 225 49
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 48
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 47
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 44
Правительство Москвы 1640 43
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 43
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 39
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 35
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 28
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 26
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 25
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 25
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 24
Конституционный суд РФ 79 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 81
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 16
Российская Ассоциация Телемедицины 16 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 9
Единая Россия - Политическая партия 246 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
АФТ - Ассоциация Финтех 251 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
Демократическая политическая партия США 91 3
TIA - Telecommunications Industry Association 70 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
ЛДПР 98 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
Web development - Веб-разработка 0 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1516
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1496
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 807
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 789
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 760
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 678
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 666
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 647
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Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 625
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Collaboration - Совместная работа 2443 620
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 592
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 557
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 457
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 456
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 453
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 431
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 429
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 419
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 400
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 396
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 372
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 364
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 361
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 342
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 327
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 326
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 325
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 323
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 319
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 309
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 302
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 294
Google Android 11959 660
Microsoft Skype 1940 435
Microsoft Windows 10 11713 416
Apple iOS 6422 363
Linux OS 7669 228
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 220
ЭОС Дело СЭД 4365 213
Apple iPad 3663 193
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 172
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 164
LG 75SM99 2832 158
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 144
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 144
Google Play - Google Store - Android Market 2732 137
Microsoft Teams 309 137
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 121
Microsoft Windows 2000 2856 109
Google YouTube - Видеохостинг 2277 107
Apple macOS 1457 103
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 102
Microsoft Office 365 834 101
Microsoft Office 3247 101
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 101
Apple iPhone 6 2649 98
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 86
Microsoft Outlook 1241 83
Apple - App Store 2437 83
WhatsApp Messenger 745 82
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 76
Microsoft Exchange 1222 74
Microsoft Skype for Business 136 70
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 69
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 68
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 68
Google Chrome - браузер 1270 66
Rakuten Viber 491 66
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 65
Cisco Webex - Intranets.com 155 65
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 65
Apple FaceTime 168 63
Готальский Михаил 95 90
Одинцов Дмитрий 88 88
Свириденко Андрей 95 69
Путин Владимир 2542 66
Никифоров Николай 1161 41
Медведев Дмитрий 1604 35
Хомяк Юрий 34 31
Хомяков Сергей 37 25
Шадаев Максут 460 25
Кабанов Владимир 174 25
Мишустин Михаил 376 24
Герман Андрей 19 23
Толстова Татьяна 37 20
Королев Алексей 20 19
Чернышенко Дмитрий 320 18
Щеголев Игорь 685 18
Серова Елена 317 16
Лосев Сергей 46 14
Дуров Павел 230 14
Соловьев Владимир 102 13
Jobs Steve - Джобс Стив 996 13
Моторко Андрей 55 13
Солдатов Станислав 13 12
Кравцов Сергей 41 11
Осеевский Михаил 264 11
Никифоров Михаил 16 11
Борилин Вячеслав 18 11
Сельков Андрей 13 10
Иодковский Станислав 12 10
Смирнов Павел 39 10
Фомин Дмитрий 20 10
Ксенин Алекс 311 10
Степанова Ирина 12 10
Агеев Денис 9 10
Попов Борис 10 9
Чучелов Андрей 44 9
Демидов Михаил 132 9
Евраев Михаил 228 9
Макаров Станислав 116 9
Евтушенко Олег 126 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 2420
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 728
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 520
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 339
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 241
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 234
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 215
Европа 12319 209
Германия - Федеративная Республика 8903 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 110
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 104
Япония 10069 94
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 93
Украина 6212 87
Земля - планета Солнечной системы 7427 76
Россия - СФО - Новосибирск 3269 72
Индия - Республика 4263 72
Казахстан - Республика 4467 72
Франция - Французская Республика 5665 68
Южная Корея - Республика 4394 67
Азия - Азиатский регион 3803 63
Беларусь - Белоруссия 3525 61
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 59
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 58
Канада 3319 56
Африка - Африканский регион 2928 54
Австралия - Австралийский Союз 2791 51
Россия - ПФО - Казань 2085 51
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 49
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 48
Европа Восточная 2927 48
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 47
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 44
Испания - Королевство 2917 43
Китай - Тайвань 2115 43
Италия - Итальянская Республика 3310 42
Россия - Сибирь 1579 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 41
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 40
Ближний Восток 2549 39
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1045
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 961
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 939
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 572
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 531
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 492
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 336
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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