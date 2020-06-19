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ВКС РФ
Воздушно-космические силы Российской Федерации



19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 1
24.07.2019 Project Support обеспечил аудиовизуальное сопровождение форума «Армия-2019» 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
28.03.2019 Ростех передал ВКС шестой самолет-локатор А-50У 1
28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
19.11.2015 «Ростех» создает «универсальный переводчик» для российской армии 1
12.05.2015 Противовоздушный концерн «Алмаз-Антей» стал воздушно-космическим 1
24.02.2011 Запуск нового спутника ГЛОНАСС отложен на сутки 1
21.12.2010 Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» перенесен на 2011 г. 2
02.06.2010 С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2 1
26.05.2010 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к запуску японского КА SERVIS-2 1
19.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462" 1
14.12.2009 Стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутниками ГЛОНАСС 1
20.11.2009 Успешно выведен на орбиту российский военный спутник 1
02.11.2009 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка 1
29.10.2009 В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2 1
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М" 1
17.07.2009 Проинспектированы объекты ракетно-космической обороны РФ за пределами России 1
30.04.2009 "Космос-2450" успешно выведен на целевую орбиту 1
02.03.2009 С Байконура успешно стартовала ракета “Протон-К” с военным спутником 1
26.02.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE 1
17.02.2009 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE 1
12.02.2009 Столкновение российского и американского спутников: подробности 1
02.12.2008 Успешно выведен на целевую орбиту военный спутник "Космос-2446" 1
17.11.2008 Космический аппарат "Космос-2445" успешно выведен на целевую орбиту 1
27.08.2008 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE 1
06.08.2008 Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк 1
31.07.2008 Европейский космический аппарат GOCE доставлен в Россию 1
25.07.2008 В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот" 2
11.07.2008 В Плесецк доставлен немецкий разведспутник 2
30.06.2008 Спутник военного назначения успешно выведен на целевую орбиту 1
20.06.2008 Спутники системы Orbcomm успешно выведены на орбиту 1
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками 1
14.05.2008 Летом состоится запуск модернизированной ракеты-носителя "Союз-2" 1
26.03.2008 Запуск немецкого спутника SAR-Lupe перенесен из-за погодных условий 1
24.03.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe 2
18.03.2008 На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe 2
27.02.2008 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот" 1
25.12.2007 Вторая за день МБР испытана в России 1

Публикаций - 92, упоминаний - 107

ВКС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Прогноз 223 5
Ростех - Ростехнологии 2297 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 2
Scanex - Сканэкс 238 2
Avilex - Авилекс 9 2
Microsoft Corporation 20965 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 45 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 2
Cisco Systems 4624 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 1
TDF - The Document Foundation 36 1
Orange France Télécom 637 1
Nortel Networks 1286 1
Sonera 305 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 1
Comcast 211 1
БИС - Банковские информационные системы 67 1
TI - Texas Instruments Incorporated 758 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Telefonica - Telefónica España 461 1
NTT DoCoMo 1088 1
BT Group - British Telecommunications 579 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 1
EchoStar - Hughes Network Systems 63 1
Yahoo Japan 41 1
EchoStar Communications 54 1
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 1
mmO2 71 1
Global Crossing 164 1
AT&T Wireless Services 256 1
Verizon - WorldCom 416 1
Metrocom - Метроком 69 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
Cisco Systems - Tandberg 148 1
Eutelsat 133 1
Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 18
EADS Astrium 143 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 233 2
BAE Systems 159 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 2
ЕКА Топливная компания 137 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 2
QinetiQ 54 1
Enron - Enrongate 121 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей Комета - Корпорация космических систем специального назначения 1 1
Lockheed Martin 659 1
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 51 1
Boeing 895 1
Транснефть 206 1
Роснефть НК 418 1
Русагро Группа Компаний 171 1
Газпром ПАО 745 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 57 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 16
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 9
МКС - Международная космическая станция 1381 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 3
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 1
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 1
Президент Российской Федерации 1714 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
Правительство РФ 2640 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 342 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
Панорамная фотография и видеосъёмка 12 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 1
WAV - Waveform Audio File Format 447 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 9 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 40
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 19
Космодром Байконур 1004 19
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 15
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 2
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 2 1
Nokia 7650 62 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
Avaya Definity 17 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
Microsoft Windows 2000 1030 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
NVision Барьер 14 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 1
Java - Язык программирования 2386 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Microsoft Windows 10 10088 1
Linux OS 7164 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 1
Поповкин Владимир 21 4
Добровольский Дмитрий 7 2
Перминов Анатолий 110 2
Королев Сергей 24 2
Кузнецов Александр 83 2
Балуевский Юрий 17 1
Головин Сергей 9 1
Коптев Юрий 25 1
Шалманов Сергей 194 1
Лобов Сергей 27 1
Лопатин Александр 14 1
Путин Владимир 2410 1
Никифоров Михаил 15 1
Калинин Александр 116 1
Рейман Леонид 988 1
Якунин Александр 48 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 335 1
Михеев Вячеслав 11 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 29
Земля - планета Солнечной системы 6448 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 6
Япония 7885 6
Канада 3049 6
Франция - Французская Республика 4920 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 4
Германия - Федеративная Республика 7774 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 4
Иран - Исламская Республика Иран 923 3
Европа 7243 3
Индия - Республика 4070 3
Бельгия - Королевство 847 3
Италия - Итальянская Республика 2815 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 3
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 55 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 2
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Казахстан - Республика 4119 2
Южная Корея - Республика 3249 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Индонезия - Республика 771 2
Испания - Королевство 2511 2
Нидерланды 1988 2
Таджикистан - Республика 712 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 2
Венера - планета Солнечной системы 253 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 304 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 85 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 2
Вторая мировая война 477 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
Великая Отечественная война 199 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 24
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Коммерсантъ - Издательский дом 784 2
Российская газета 219 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Space War 75 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Известия ИД 201 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 1
Gartner 3173 1
Synergy Research Group 39 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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