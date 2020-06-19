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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВКС РФ
Воздушно-космические силы Российской Федерации
Публикаций - 92, упоминаний - 107
ВКС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Поповкин Владимир 21 4
|Добровольский Дмитрий 7 2
|Перминов Анатолий 110 2
|Королев Сергей 24 2
|Кузнецов Александр 83 2
|Балуевский Юрий 17 1
|Головин Сергей 9 1
|Коптев Юрий 25 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Лобов Сергей 27 1
|Лопатин Александр 14 1
|Путин Владимир 2410 1
|Никифоров Михаил 15 1
|Калинин Александр 116 1
|Рейман Леонид 988 1
|Якунин Александр 48 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 335 1
|Михеев Вячеслав 11 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru