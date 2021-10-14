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ВДНХ
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14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 6
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации 1
23.08.2021 Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
19.07.2021 Раздел с актуальными вакансиями стал доступен на сайте центра развития карьеры «Технограда» 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
15.06.2021 Московский образовательный комплекс «Техноград» запустил авторский карьерный подкаст 1
10.06.2021 В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 3
10.06.2021 ГК «Импульс телеком» подвела итоги работы в 2020 году 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
06.04.2021 В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
20.02.2021 В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград» 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 2
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 1
21.01.2021 Более 700 тысяч человек воспользовались туристическим сервисом Russpass за полгода 1
18.01.2021 Почти 160 тыс. человек прошли дистанционное обучение в «Технограде» в 2020 году 1
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 18
11.01.2021 Опробовать инновационные новинки: как работает городская программа пилотного тестирования 1
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 1
16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1
26.10.2020 В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач 1
21.10.2020 «Росэлектроника» представила цифровые радиостанции для железных дорог 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС 1
14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 2
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 119, упоминаний - 166

ВДНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 16
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
SAP SE 3212 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Huawei 2730 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Центр2М - Center2М 47 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Schneider Electric 408 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Rimini Street 38 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Такском - Taxcom 119 2
Samsung Electronics 5666 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Google LLC 7148 2
Ситилабс 25 2
Ericsson 860 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
МегаФон Столичный филиал 68 1
Promobot - Промобот 49 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Nokia Corporation 2434 1
Qualcomm Technologies 1002 1
Avilex - Авилекс 9 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Системный софт - SysSoft 124 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
OTP Group - ОТП Банк 125 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Открытие ФК 538 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Норникель - Норильский никель 177 5
Сургутнефтегаз - СНГ 123 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 5
Азия Цемент 10 4
Мелстон ГК 11 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
X5 Group 599 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Почта России ПАО 1572 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Уралсиб Банк 389 4
PepsiCo - Пепсико 95 3
Аэрофлот 493 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Рольф 39 3
Газпром нефть 382 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
МТС банк 254 3
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 3
ТРИЭР 5 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Траско - Trasko 27 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
OKS Group 31 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 31
Правительство Москвы 653 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Парк Зарядье 14 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Политех - Политехнический музей 9 1
Электронная Москва АО 13 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство РФ 2203 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 16
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Big Data - Большие данные 1136 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 1
3D-печать 135 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
МТС 5G-сеть 10 4
MTS StartUp Hub 26 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Autodesk Revit 68 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Большой музей - платформа 1 1
Autodesk 3ds Max 53 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Яндекс.Просвещение 6 1
Visorcam - сервис передачи спортивной трансляции от первого лица 1 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
ДИТ Москвы - портал Окно в город 17 1
BMC Control-M 1 1
RobotsCity 2 1
DoubleMe 2 1
Autodesk Forge 4 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
Autodesk AutoCAD 177 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 39 1
Емельченков Сергей 83 12
Лагунов Андрей 10 9
Дворкович Аркадий 169 9
Сологуб Денис 16 9
Казанцев Сергей 11 9
Марова Юлия 10 9
Бижан Михаил 10 9
Савлаев Тамерлан 5 5
Картышев Алексей 6 5
Фурсин Алексей 100 5
Гришина Дарья 15 5
Мотренко Андрей 10 5
Слуцкий Александр 7 5
Успенский Александр 7 5
Кузьмин Павел 14 5
Сергиенко Дмитрий 12 4
Прохорова Алла 45 4
Пушкин Василий 11 4
Сотин Денис 102 4
Федечкин Сергей 19 4
Рыбаков Александр 24 4
Семенихин Игорь 37 4
Горбатько Александр 90 4
Чикунов Андрей 16 4
Михайлов Евгений 13 4
Белоусов Максим 59 4
Садовенко Илья 60 4
Лысенко Эдуард 209 4
Абакумов Евгений 103 4
Дьяченко Валерий 66 4
Ермолаев Артем 340 4
Балякин Андрей 13 4
Трофимова Людмила 31 3
Урьяс Вадим 76 3
Иванов Алексей 76 3
Щербинин Сергей 13 3
Бойко Елена 151 3
Попов Андрей 72 3
Глазков Александр 57 3
Богданов Кирилл 91 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 81
Россия - Российская федерация - РФ 57350 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Украина 3365 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Москва - Котельники 14 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Москва - Воробьёвы горы 15 3
Россия - Кронштадт 49 3
Россия - Калининград 664 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Россия - Арск 5 2
Россия - Альметьевск 60 2
Россия - Набережные Челны 202 2
Россия - Ульяновск 292 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Япония 2780 2
Европа 3752 2
Казахстан - Республика 2629 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Россия - Иннополис 292 2
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Калуга 295 1
Северный Кавказ 137 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
Образование в России 335 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Русский язык 982 1
Бизнес-акселератор 31 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Великая Отечественная война 123 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
РИА Новости 654 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Юность - радиостанция 14 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1988 2
Markets&Markets Research 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
Cанкт-Петербургская Академическая Филармония имени Д.Д. Шостаковича 1 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
TED Talks 9 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews AWARDS 291 4
Электрические сети - международный форум 8 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews Баттл 34 2
SAP Forum 28 2
SAP Digital Exchange 2 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 2
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
World Summit Awards 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761100, в очереди разбора - 664789.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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