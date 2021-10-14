Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВДНХ
Выставка достижений народного хозяйства
Выставочный комплекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 119, упоминаний - 166
ВДНХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Емельченков Сергей 83 12
|Лагунов Андрей 10 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Сологуб Денис 16 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Марова Юлия 10 9
|Бижан Михаил 10 9
|Савлаев Тамерлан 5 5
|Картышев Алексей 6 5
|Фурсин Алексей 100 5
|Гришина Дарья 15 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Слуцкий Александр 7 5
|Успенский Александр 7 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Сергиенко Дмитрий 12 4
|Прохорова Алла 45 4
|Пушкин Василий 11 4
|Сотин Денис 102 4
|Федечкин Сергей 19 4
|Рыбаков Александр 24 4
|Семенихин Игорь 37 4
|Горбатько Александр 90 4
|Чикунов Андрей 16 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Белоусов Максим 59 4
|Садовенко Илья 60 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Абакумов Евгений 103 4
|Дьяченко Валерий 66 4
|Ермолаев Артем 340 4
|Балякин Андрей 13 4
|Трофимова Людмила 31 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Иванов Алексей 76 3
|Щербинин Сергей 13 3
|Бойко Елена 151 3
|Попов Андрей 72 3
|Глазков Александр 57 3
|Богданов Кирилл 91 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|РИА Новости 654 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Юность - радиостанция 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761100, в очереди разбора - 664789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761100, в очереди разбора - 664789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru