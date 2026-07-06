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ВГАТУ ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ Вятский государственный агротехнологический университет Вятская сельскохозяйственная академия

Вятский государственный агротехнологический университет – один из ведущих аграрных вузов Приволжского федерального округа. Основанный в 1930 году, университет готовит специалистов для агропромышленного комплекса и смежных отраслей экономики. В структуру вуза входят институты инженерии, агробиотехнологии, биологии, ветеринарной медицины, экономики, управления, информационных технологий, агробизнеса и кадрового обеспечения. Образовательные программы охватывают бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и среднее профессиональное образование.

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Вятский ГАТУ и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве 2
09.11.2023 Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет 1
04.05.2023 На даче как дома: в Чистых Прудах «Мегафон» улучшил 4G-покрытие 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ВГАТУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10631 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7855 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3246 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22764 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15963 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9385 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4171 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10038 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26149 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26560 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4364 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11704 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1719 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9193 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6196 1
Женихов Алексей 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 515 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 738 2
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 24 1
Россия - ПФО - Кировская область - Малмыжский район - Малмыж 23 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33435 2
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 178 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1119 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1894 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3319 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7421 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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