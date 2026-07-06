Вятский государственный агротехнологический университет – один из ведущих аграрных вузов Приволжского федерального округа. Основанный в 1930 году, университет готовит специалистов для агропромышленного комплекса и смежных отраслей экономики. В структуру вуза входят институты инженерии, агробиотехнологии, биологии, ветеринарной медицины, экономики, управления, информационных технологий, агробизнеса и кадрового обеспечения. Образовательные программы охватывают бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и среднее профессиональное образование.