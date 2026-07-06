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ВГАТУ ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ Вятский государственный агротехнологический университет Вятская сельскохозяйственная академия
Вятский государственный агротехнологический университет – один из ведущих аграрных вузов Приволжского федерального округа. Основанный в 1930 году, университет готовит специалистов для агропромышленного комплекса и смежных отраслей экономики. В структуру вуза входят институты инженерии, агробиотехнологии, биологии, ветеринарной медицины, экономики, управления, информационных технологий, агробизнеса и кадрового обеспечения. Образовательные программы охватывают бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и среднее профессиональное образование.
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|Вятский ГАТУ и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве 2
|09.11.2023
|Для жителей Кирова, Советска и Малмыжа ускорили мобильный интернет 1
|04.05.2023
|На даче как дома: в Чистых Прудах «Мегафон» улучшил 4G-покрытие 1
ВГАТУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Женихов Алексей 61 2
|Россия - РФ - Российская федерация 164804 2
|Россия - ПФО - Кировская область - Киров 515 2
|Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 738 2
|Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 24 1
|Россия - ПФО - Кировская область - Малмыжский район - Малмыж 23 1
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