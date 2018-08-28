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ВВС России
Военно-воздушные силы России
Русские витязи
Авиационная группа высшего пилотажа



28.08.2018 Project Support обеспечил работу аудиовизуальных устройств на форуме «Армия-2018» 1
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям 1
11.07.2013 «1С-Рарус» оптимизировал работу кадровой службы в фонде содействия авиации «Русские Витязи» 2
09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 1
21.07.2010 ПАК ФА готов к полномасштабным летным испытаниям 1
21.07.2010 Завершаются предварительные испытания многофункционального истребителя Су-35 1
05.07.2010 Су-27: четверть века на защите Отечества 1
31.05.2010 ВВС России потеряли Як-130 1
07.05.2010 ВВС России готовы задействовать 10 самолетов для разгона облаков над столицей 9 мая 1
09.04.2010 ПАК ФА перевезли из Приамурья в Подмосковье 1
11.03.2010 Новосибирский завод "Сухого" увеличит в 1,5 раза объем производства в 2010 году 1
18.02.2010 Первый Як-130 получили ВВС РФ 1
10.02.2010 "Мистрали" оптом: новое в рособоронимпорте 1
28.01.2010 Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года 4
04.12.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшей компанией ВПК РФ 1
14.10.2009 ВМФ России в ожидании французского 1
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец 1
23.08.2009 МАКС-2009: показательные полёты переносятся 1
21.08.2009 Экспортный Як-130 совершил первый полет 1
20.08.2009 МАКС-2009: первые дни работы 1
17.08.2009 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009 1
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009" 1
16.08.2009 Две авиакатастрофы произошли сегодня в Подмосковье 1
16.08.2009 Вблизи г. Жуковский, вероятно, разбился истребитель пилотажной группы "Витязи" 1
07.08.2009 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009" 2
28.07.2009 Китаец пытался вывезти из России детали от Су-27 1
17.06.2009 ВВС США хорошо сэкономят на эксплуатации авиадвигателей 2
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники 1
20.05.2009 Первый серийный Як-130 ВВС РФ поднялся в воздух 2
28.04.2009 Главком ВВС: Аэродром "Кубинка" остается в ведении Военно-воздушных сил 1
27.04.2009 Согласно предварительной информации, разбился истребитель Су-35 1
18.03.2009 В Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39 1
04.03.2009 Cтраны СНГ проведут совместные учения "Боевое содружество 2009" 1
03.03.2009 Почетному Генеральному конструктору самолетов "МиГ" Ростиславу Белякову исполняется 90 лет 1
12.02.2009 В. Путин посетил РСК "МиГ" 2
30.12.2008 Завершены госиспытания Ми-28Н, Ка-52 и Ансат-У 1
06.11.2008 ВВС России будут проводить более интенсивные и масштабные учения 1
23.10.2008 Боевой вертолет "Аллигатор" будет принят на вооружение ВВС в 2009 году 1
01.09.2008 Россия активно закупает американскую военную продукцию 1
13.08.2008 Наращивается темп испытаний Як-130 1

Публикаций - 83, упоминаний - 105

ВВС России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Thales 75 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 111 2
Avilex - Авилекс 9 1
1С-Рарус 662 1
Ростех - Ростехнологии 2297 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 71 1
Transas - Транзас ГК 132 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 45 1
Safran - Sagem Sécurité 165 1
Алион 68 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 11
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 7
Airbus Group 186 6
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 95 4
Boeing 895 2
Lockheed Martin 659 2
Вертолеты России 124 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Мотор УМПО НПП 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 15
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 9
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 8
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 1
ФТС РФ - Забайкальская таможня 1 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 25 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 1
Правительство РФ 2640 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
Ku-диапазон 69 1
Панорамная фотография и видеосъёмка 12 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 10
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 7
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 5
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 5
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 47 3
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 3
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 92 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 10 1
Acer Predator 117 1
Turkcell Bip - Мессенджер 17 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 14 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Михайлов Владимир 22 10
Зелин Александр 28 6
Иванов Сергей 351 4
Погосян Михаил 19 4
Касьянов Михаил 30 4
Кучма Леонид 13 2
Демченко Олег 23 2
Шалманов Сергей 194 2
Лужков Юрий 91 2
Балуевский Юрий 17 1
Добровольский Дмитрий 7 1
Поповкин Владимир 21 1
Христенко Виктор 35 1
Левкевич Михаил 58 1
Власов Павел 5 1
Иванов Виктор 19 1
Колесов Николай 19 1
Мантуров Денис 63 1
Путин Владимир 2410 1
Борисов Владимир 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 11
Украина 5523 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 8
Индия - Республика 4070 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 157 6
Франция - Французская Республика 4920 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 4
Украина - Киев 906 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 58 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 4
США - Колумбия - Вашингтон 1074 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 3
Земля - планета Солнечной системы 6448 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Россия - СФО - Новосибирск 2906 2
Европа Западная 1275 2
Египет - Арабская Республика 636 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Малайзия 737 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Узбекистан - Республика 1250 2
Грузия 1030 2
Чехия - Чешская Республика 973 2
Азербайджан - Баку 103 2
Луна 1155 2
Венгрия 609 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 2
Европа 7243 2
Армения - Ереван 132 2
США - Коннектикут 122 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 51 1
Россия - ЦФО - Калужская область 725 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 392 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 11
CNews RND - R&D.CNews 2081 6
NEWSru.com 208 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Российская газета 219 1
Washington Profile 140 1
Казахстан Сегодня 296 1
F-16.net 121 1
Flight Global 78 1
Flight International 64 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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