Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВВС России
Военно-воздушные силы России
Русские витязи
Авиационная группа высшего пилотажа
Публикаций - 83, упоминаний - 105
ВВС России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Михайлов Владимир 22 10
|Зелин Александр 28 6
|Иванов Сергей 351 4
|Погосян Михаил 19 4
|Касьянов Михаил 30 4
|Кучма Леонид 13 2
|Демченко Олег 23 2
|Шалманов Сергей 194 2
|Лужков Юрий 91 2
|Балуевский Юрий 17 1
|Добровольский Дмитрий 7 1
|Поповкин Владимир 21 1
|Христенко Виктор 35 1
|Левкевич Михаил 58 1
|Власов Павел 5 1
|Иванов Виктор 19 1
|Колесов Николай 19 1
|Мантуров Денис 63 1
|Путин Владимир 2410 1
|Борисов Владимир 8 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 1
|Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 17
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 11
|CNews RND - R&D.CNews 2081 6
|NEWSru.com 208 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
|Российская газета 219 1
|Washington Profile 140 1
|Казахстан Сегодня 296 1
|F-16.net 121 1
|Flight Global 78 1
|Flight International 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru