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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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08.12.2021 В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 2
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
23.07.2021 Смартфон с четырьмя камерами Doogee N40 Pro дебютирует на российском рынке 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
14.01.2021 В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список 1
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. 1
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с 1
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
27.05.2020 Private Banking ВТБ запустил услугу налогового check-up 1
03.04.2020 Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки 1
23.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов 1
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
30.01.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти. Цена 1
20.01.2020 Сервисная экономика 1
20.01.2020 В России открыты предзаказы на смартфон Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1

Публикаций - 85, упоминаний - 88
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
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