Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Финансовый учёт Информационная система финансового учета
Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации
- Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт
- Международные стандарты финансовой отчетности
- Консолидированная финансовая отчётность
- Бухгалтерская Финансовая Отчетность
- Generally Accepted Accounting Principles
- Российские стандарты бухгалтерского учёта
- Учёт основных средств
- Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
- Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета
- Субконто
Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОТР ГК 199 6
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4147 3
|Navicon - Навикон 258 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9058 9
|Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 11
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50133 21
|Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 1
|Сингапур - Республика 1625 1
|Великобритания - Лондон 2364 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215703, в очереди разбора - 886711.
Создано именных указателей - 108855.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.