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Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Финансовый учёт Информационная система финансового учета


Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации


Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
08.12.2022 Timetta открыла опорным вузам «Росатома» бесплатный доступ к своему сервису 1
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 1
02.09.2022 «Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta 1
08.08.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать расчет обязательных нормативов на основе продвинутого подхода к оценке кредитных рисков 1
22.06.2022 Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP 1
20.05.2022 От бумаги − к цифре: компании стали в четыре раза чаще переходить на кадровый электронный документооборот 1
12.05.2022 «Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С» 1
22.04.2022 «1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую 1
08.04.2022 Сергей Кузьмицкий -

Облачные сервисы зарубежных вендоров доказали свою рискованность

 1
23.03.2022 ИТ-решение DirectPay для расчета заработной платы от «СберРешений» включено в единый реестр российского ПО 1
01.03.2022 «1C‑Рарус» получили сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С» 1
18.02.2022 Внутренний ИТ-интегратор «Росатома» вышел на открытый рынок с прицелом на выручку в 5 миллиардов 1
09.02.2022 Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд руб. 1
07.12.2021 Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков 1
03.12.2021 «1С-Рарус» создал единую систему учета для учреждений образования Красноярского края 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 3
19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
06.04.2021 «Техносерв консалтинг» внедряет систему налогового мониторинга для «Русгидро» 1
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
19.01.2021 Почему завтра в выигрыше окажутся те, кто сегодня строит экосистемы с бизнес-партнерами 1
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
10.12.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Terralink внедрили платформу ЭДО 1
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 1
26.10.2020 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 1
19.10.2020 Blue Prism представила акселераторы SAP 1
10.09.2020 «Диасофт» интегрирует платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка 1
03.08.2020 Как ускорить закрытие месяца на 20%, работая удаленно. Опыт Oracle 1
27.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 1
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux 1
20.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 1
10.03.2020 Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик 1
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1

Публикаций - 280, упоминаний - 288

Бухгалтерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОТР ГК 199 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4147 3
Navicon - Навикон 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9058 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17289 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8078 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5183 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11336 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6315 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50133 21
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 1
Сингапур - Республика 1625 1
Великобритания - Лондон 2364 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10644 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 1854 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 734 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41856 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215703, в очереди разбора - 886711.
Создано именных указателей - 108855.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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