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Биометрия голосовая Pick-by-Voice технология голосового управления Wake on Voice технология распознавания голосовых команд



08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К 1
20.04.2021 TopDelivery увеличил выручку на 50% в 2020 году 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 1
04.03.2021 РЖД внедряет мобильное приложение на ОС «Аврора» для работников, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.02.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился управлять устройствами умного дома Xiaomi 1
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung 1
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
18.11.2020 Почти половина компаний мира увеличит инвестиции в цифровизацию на фоне пандемии 1
11.11.2020 «Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником 1
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? 1
12.08.2020 В России вышел гигантский 8К-телевизор LG по цене хорошего автомобиля. Видео 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе» 1
05.06.2020 Aruba представила новый пакет решений для рабочих мест 1
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром 1
01.06.2020 Samsung привезла в Россию необычный телевизор, не имеющий аналогов в мире. Цена 1

Публикаций - 149, упоминаний - 149

Биометрия голосовая упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 8
Yandex - Яндекс 5015 6
Xiaomi 1095 5
Apple Inc 10683 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Google LLC 10352 4
LG Electronics 3372 3
Merlion Citilink - Ситилинк 259 3
Технологии Распознавания 455 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Сбер - Цифровая Платформа 526 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Cisco Systems 4720 2
Dialog - Диалог 864 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
HP Inc. 5313 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Lenovo Motorola 3463 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Крок - Croc 1616 2
Акцент 879 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Прогноз 957 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
Huawei 3222 2
6072 2
LogistiX - Логистикс-Тех 47 1
Softline - Софтлайн 1870 1
Инфосистемы Джет 865 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 41 1
Эвотор - Evotor 132 1
Garmin - Гармин 187 1
Manhattan Associates 47 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 120 1
NovaTek 7 1
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Магнит - Сеть магазинов 447 2
АЛИДИ - ALIDI 17 2
X5 Group 709 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Аэрофлот 648 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Связной ГК 1190 2
British Airways - British Midland International 120 1
DHL Express 112 1
ONE RETAIL 24 1
OTP Group - ОТП Банк 157 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
X5 Group - Перекрёсток 340 1
Яндекс.Еда 490 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 8 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Аудиокнига 52 1
Miele - Миле 120 1
Самолёт ГК 216 1
Россети Ленэнерго 786 1
Лудинг - Luding 7 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Mars Wrigley 19 1
Sanitex 1 1
Слата 7 1
Фасоль - сеть магазинов 6 1
X5 Group - Пятёрочка 309 1
GFG - Lamoda 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 10
Дисплей - Монитор 5148 10
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Умные платформы 1116 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 616 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
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Apple iOS 6422 5
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Hotstar - видеосервис 5 3
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Apple AirPlay 103 3
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Prime Video - видеосервис 12 3
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Прыгин Алексей 1 1
Чмырев Андрей 4 1
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Каштанов Дмитрий 27 1
Полунина Полина 5 1
Воловик Александр 4 1
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Земля - планета Солнечной системы 7427 2
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Европа 12319 2
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 1
Куба - Республика 249 1
Кения - Республика 124 1
Италия - Рим 196 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 1
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Казахстан - Республика 4467 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
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Азия - Азиатский регион 3803 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
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Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 3
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МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
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Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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