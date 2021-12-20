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Биология молекулярная Микробиология Бактериология бактерии bacteria микробиологические исследования

Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - бактерии - bacteria - микробиологические исследования

Молекулярная биология — комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции сложных высокомолекулярных соединений, составляющих клетку: нерегулярных биополимеров (белков и нуклеиновых кислот)


20.12.2021 7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM
19.03.2020 Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
03.06.2018 Бактерии стремятся в космос любой ценой
04.04.2018 Суперштаммов бактерий становится все больше
28.03.2018 Детские игрушки для ванны содержат неприятные сюрпризы
13.12.2017 Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами
22.08.2017 Ученые создали бактерий-киборгов с технологией лучше фотосинтеза
01.08.2017 Кухонные губки – уникальный инкубатор для патогенов
24.07.2017 Бактерии быстро адаптируются к невесомости
17.07.2017 Редактирование генов превратит клетки в флешки
17.04.2017 Редактирование генов решит проблему устойчивых бактерий?
06.02.2017 Новая способность антибиотиков поможет преодолеть резистентность бактерий
17.01.2017 Суперштаммы бактерий могут распространяться быстрее, чем думали ученые
11.09.2016 Правило «пяти секунд» не работает: есть упавшие на пол продукты нельзя
04.09.2016 Антибактериальное мыло запретили из-за вреда и бесполезности
22.08.2016 Почему российский туберкулез самый опасный
26.06.2016 Из чужой страны можно привезти устойчивость к антибиотикам
31.05.2016 ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха
11.01.2016 Разрушен миф о бактериях в организме
29.07.2015 Бактерии могут стать причиной депрессии
17.11.2014 Создан «аналоговый жесткий диск» на основе ДНК
12.11.2014 Бактерии в желудке влияют на нашу психику
15.09.2014 Мини-фильтр за час очищает кровь от вирусов и бактерий
07.07.2014 Производитель детектора сальмонеллы и прочих кишечных бактерий получил $100 тыс.
07.10.2013 Исследователи нашли связь между зубной щеткой и болезнью Альцгеймера
19.07.2013 Раскрыт один из секретов легионеллы
01.07.2013 Ученые: нет смысла защищать Марс от земных бактерий
20.06.2013 Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы
22.05.2013 Витамин С может вылечить туберкулез
21.05.2013 Бактериофаги-мигранты: новое оружие имунной системы
01.04.2013 Пересадка бактерий – новый способ похудеть
14.03.2013 Кошмары медицины: новое поколение супербактерий не поддается антибиотикам
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий
11.02.2013 Найдена управа на смертоносные штаммы бактерий
06.02.2013 Новая обшивка корабля "стряхнет" бактерий за борт
04.02.2013 Бактерии помогут в поисках золота
25.01.2013 Найден белок, превращающий бактерии в убийц

Публикаций - 1305, упоминаний - 2091
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