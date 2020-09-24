Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беспроводные наушники Wireless headphones
Публикаций - 80, упоминаний - 81
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru