Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беркут НПФ
Bercut
Публикаций - 129, упоминаний - 245
Беркут НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малышев Денис 8 3
|Милованцев Дмитрий 106 3
|Кучинский Владимир 2 2
|Никифоров Николай 1145 2
|Черненко Андрей 41 2
|Духанин Михаил 2 2
|Федотов Дмитрий 6 2
|Братишко Олег 2 2
|Аристархов Дмитрий 14 2
|Кондратьев Дмитрий 20 1
|Бойко Алексей 14 1
|Борушевский Денис 36 1
|Масленников Игорь 35 1
|Солонин Виталий 89 1
|Жебенев Константин 5 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Сапельников Сергей 104 1
|Севастьянов Александр 2 1
|Александров Дмитрий 14 1
|Бобровский Александр 3 1
|Колокольцев Александр 4 1
|Янукович Виктор 53 1
|Косинов Михаил 14 1
|Беленкович Владимир 2 1
|Устинов Илья 1 1
|Резников Шагит 5 1
|Середа Александр 5 1
|Островский Юрий 5 1
|Шульга Владимир 5 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Ермилов Сергей 6 1
|Денецкий Виталий 1 1
|Бутенко Валерий 12 1
|Скородумов Андрей 12 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Кристев Михаил 16 1
|Якубов Тимур 19 1
|Мызовский Герман 11 1
|Шуранов Михаил 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
|Moody's Investors Service 135 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru