Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 70352
ИКТ 6472
Организации 4472
Ведомства 1398
Ассоциации 500
Технологии 2500
Системы 14908
Персоны 24497
География 1299
Статьи 822
Пресса 736
ИАА 489
НИИ, ВУЗы и библиотеки 980
Мероприятия 735

Беркут НПФ
Bercut

Беркут НПФ - Bercut


11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой
08.08.2013 На «МАКСе-2013» взлетит российская «малолитражка»
29.03.2007 «Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС
30.11.2004 "Уралсвязьинформ" инсталлирует системы абонентского сервиса от "Беркута"
20.10.2004 "Беркут" поставит телекоммуникационные решения в Армению
15.09.2004 "Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom
18.08.2004 "Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона"
24.05.2004 "Беркут" смонтирует контакт-центр СliQ для екатеринбургского банка
10.03.2004 "Беркут" установит решение JUST в сети ЮУСТ
13.02.2004 "Беркут" внедрил платформу CaReM в филиалы СМАРТС
12.01.2004 "Беркут" поставит ПО для новой GSM-сети в Великом Новгороде
17.12.2003 SPACE от "Беркута": новые возможности для операторов CDMA-800
01.12.2003 ЛОНИИС и "Беркут" заключили договор о сотрудничестве
18.11.2003 "Беркут" приземлился в Чите
20.10.2003 "Беркут" ставит рекорд по времени внедрения СliQ Call Centre
25.09.2003 "Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2
25.07.2003 Новый CLIQ "Беркута"
16.05.2003 "Беркут" представил новую версию Call Centre CRM
03.04.2003 Питерский "Беркут" прилетел в Данию
20.03.2003 Беспроводные сети на высотных дирижаблях для войны и мира
25.02.2003 American Power Conversion и "Беркут" стали партнерами
15.12.2002 "НТК" и "Беркут" расширяют абонентский сервис в Приморье
05.09.2002 НПФ "Беркут" поставит систему Bercut Call Сentre CRM оператору группы СМАРТС в Чувашии
08.08.2002 НПФ "Беркут" представил новую версию платформы IN@Voice
24.07.2002 "Беркут" провел тестирование двустороннего роуминга prepaid-абонентов на базе платформы "Bercut PrePaid Service"
14.06.2002 "Беркут" продемонстрировал услуги второй фазы GSM на базе "Bercut USSD Centre"
04.06.2002 Компания "Беркут" разработала цифровую платформу мониторинга, анализа и модификации сигнальных сообщений ОКС N7
31.05.2002 "НПФ Беркут" поставит мультистандартный комплекс систем компьютерной телефонии
11.12.2001 Система менеджмента качества фирмы "Беркут" получила высшие оценки экспертов
26.11.2001 "Беркут" представил мультистандартные технологии систем абонентского сервиса операторам "Ассоциации-800"
12.09.2001 "Беркут" инсталлировал системы абонентского сервиса в сети "Челябинсксвязьинформ"
03.09.2001 "Беркут" установит систему абонентского сервиса Bercut SMSC в сети "Самара-GSM"
20.08.2001 "Беркут" установит центр коротких сообщений и голосовой почты в CDMA-сети приднестровского оператора "Интерднестрком"
16.08.2001 "Беркут" завершил инсталляцию центра коротких сообщений в сети оператора "ПримТелефон"
27.07.2001 SMS-центр "Беркут" инсталлирован в Йошкар-Оле
20.07.2001 "Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ"
19.01.2001 Компания "Беркут" подвела итоги минувшего года
09.06.1999 "Информзащита" предложила новую технологию управления информационной безопасностью "Беркут"

Публикаций - 129, упоминаний - 245

Беркут НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2288 13
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 9
Eastwind - Восточный Ветер 63 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 6
Ericsson 2686 6
МегаФон - Мобиком 221 6
Киевстар - Kyivstar 469 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 5
СМАРТС Компания 510 5
Amdocs 125 5
Huawei Technologies 388 4
Nortel Networks 1287 4
Ростех - Ростехнологии 2417 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 4
Microsoft Corporation 22022 4
HP - Hewlett-Packard 3583 3
Светец 38 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 3
МФИ Софт 116 3
Интерднестрком 24 3
Siemens AG - Siemens Group 2269 3
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 3
Квазар-Микро 137 3
Информзащита 634 3
Юнисел 15 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 195 3
Ростех - Автоматика Концерн 689 3
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 181 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 2
KT Corporation - Korea Telecom 159 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 734 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 5
TDD - Typhoon Digital Development 6 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 202 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5027 2
Альфа-Банк 1341 1
Интер РАО ПАО 282 1
Ford 380 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 746 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 1
ВТБ Страхование 59 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Инвесткомм ООО 1 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 286 1
Netton Consulting Group 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7612 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 564 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2234 2
Президент Российской Федерации 3005 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 51 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 26 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай 63 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Правительство Москвы 1485 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2174 1
Правительство РФ 6989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2097 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2404 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 841 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 986 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 546 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 175 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 225 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1860 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 9
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 194 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1782 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 5
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3111 5
VMS - Video Management System - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением 48 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 4
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 239 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 166 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 395 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 78 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 169 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1386 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 379 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7200 2
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 15 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 105 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 472 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 130 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1552 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1932 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 199 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3650 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 141 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 311 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 300 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 314 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 114 3
Космодром Байконур 1024 2
Oracle Java - язык программирования 2511 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Benefon Dragon 12 2
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 64 1
Apache Camel 54 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Microsoft Windows Live 202 1
Avaya Definity УАТС 100 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 106 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 94 1
HPE OpenView 197 1
Benefon Spica 1 1
ТД медиа - Videoseed 1 1
МегаФон GSM 8 1
CBOSS sms 17 1
Nokia E-Series 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Microsoft Windows 1911 1
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 41 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 379 1
Ростех - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 28 1
Сбер - СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 1
Microsoft Skype 1892 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 752 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 46 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 26 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 65 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 272 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 6 1
Малышев Денис 8 3
Милованцев Дмитрий 106 3
Кучинский Владимир 2 2
Никифоров Николай 1145 2
Черненко Андрей 41 2
Духанин Михаил 2 2
Федотов Дмитрий 6 2
Братишко Олег 2 2
Аристархов Дмитрий 14 2
Кондратьев Дмитрий 20 1
Бойко Алексей 14 1
Борушевский Денис 36 1
Масленников Игорь 35 1
Солонин Виталий 89 1
Жебенев Константин 5 1
Панкратова Оксана 42 1
Кремер Аркадий 14 1
Сапельников Сергей 104 1
Севастьянов Александр 2 1
Александров Дмитрий 14 1
Бобровский Александр 3 1
Колокольцев Александр 4 1
Янукович Виктор 53 1
Косинов Михаил 14 1
Беленкович Владимир 2 1
Устинов Илья 1 1
Резников Шагит 5 1
Середа Александр 5 1
Островский Юрий 5 1
Шульга Владимир 5 1
Бряндинский Андрей 6 1
Ермилов Сергей 6 1
Денецкий Виталий 1 1
Бутенко Валерий 12 1
Скородумов Андрей 12 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Кристев Михаил 16 1
Якубов Тимур 19 1
Мызовский Герман 11 1
Шуранов Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 101221 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 8
Украина 5844 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1970 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1896 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2930 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 4
СССР - Ленинград 105 4
Германия - Федеративная Республика 8229 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5041 4
Европа 9824 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 3
Финляндия - Финляндская Республика 1657 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 378 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1581 3
Казахстан - Республика 4367 3
Европа Восточная 2892 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 156 3
Ближний Восток 2525 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 352 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 654 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2007 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 480 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1167 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1855 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 568 2
Россия - ЦФО - Курская область 455 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10782 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 2
Испания - Королевство 2752 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 2
Африка - Африканский регион 2767 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 145 11
Великая Отечественная война 200 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2090 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 2
Ордена СССР - Орденская система СССР 16 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1517 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 519 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 921 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5825 1
Абонентская база 869 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 40 1
Страхование - Страховое дело 405 1
Прогноз погоды 86 1
Информационное общество - Государственная программа 1151 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 1
Торговля розничная 408 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 570 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 649 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 2
Ведомости 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 713 1
Коммерсантъ - Издательский дом 823 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Деловой Петербург 21 1
Фонтанка 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Moody's Investors Service 135 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 207 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 6 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
ФСО РФ - Академия 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 538 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные напольные весы: хиты продаж

Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM

Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022