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Башинформсвязь
Bashtel

Башинформсвязь - Bashtel


03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи»
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь»
24.11.2015 «Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи»
28.07.2015 «Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения
15.06.2015 Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей
19.09.2014 CTI модернизировала центр обработки вызовов для «Башинформсвязи»
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных
19.03.2013 «Техносерв» завершил первый этап создания комплексной системы мониторинга сети передачи данных «Башинформсвязи»
24.04.2012 «Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры
24.08.2011 Количество пользователей IPTV-услуг «Башинформсвязи» превысило 50 тыс. абонентов
09.08.2011 «Техносерв» обеспечил модернизацию инфраструктуры биллинговых расчетов «Башинформсвязи»
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию
10.11.2010 «Ай-Теко» модернизировала магистральную сеть «Башинформсвязи»
27.04.2010 «Корус Консалтинг» автоматизировал документооборот в «Башинформсвязи»
13.08.2008 Абоненты «Башинформсвязи» получили доступ к Dr.Web AV-Desk
22.06.2007 «Башинформсвязь» лишилась передающего оборудования
16.05.2007 Чистая прибыль "Башинформсвязи" незначительно снизилась
01.11.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязь" по итогам 9 месяцев снизилась на 7,2%
11.01.2006 Чистая прибыль "Башинформсвязи" в 2005 г. выросла на 3,4%
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2%
13.07.2004 ОАО "Башинформсвязь" приобрело 100% акций ООО "Баштелекоминвест"
24.06.2004 "Башинформсвязь" начала эксплуатацию сети кабельного телевидения
29.12.2003 "Башинформсвязь" увеличит объемы капстроительства в 1,5 раза
28.10.2003 ОАО "Башинформсвязь" с начала года увеличило доходы от услуг связи на 25%
13.08.2003 Доход "Башинформсвязи" за полугодие увеличился на 21,5%

Публикаций - 93, упоминаний - 150

Башинформсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 58
Ростелеком - Связьинвест 1656 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 15
Центел - Центральный телеграф 347 10
АФК Система ПАО 1617 10
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 55 8
VK - Mail.ru Group 2809 8
Cisco Systems 4628 7
Ростелеком ВолгаТелеком 509 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 611 6
Старт2ком 6 5
Ростех - Ростехнологии 2299 5
Ситроникс - Sitronics 832 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 614 5
Рустелеком ТК 255 4
Yandex - Яндекс 4552 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 4
Google LLC 9412 3
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 3
Dell EMC 4467 3
Прометей - Prometey 20 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
Ростелеком - Сахателеком 62 3
Ингушэлектросвязь 9 3
Таттелеком 147 3
АльянсТелеком 8 3
iTeco - Ай-Теко 856 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 3
Вайнах Телеком 42 2
NVision Group - Энвижн Груп 625 2
Telegram Group 737 2
Крок 1551 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 2
SafeData - Центр Хранения Данных 53 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 2
ГПБ - Газпромбанк 799 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 7
РТС - Фондовая биржа 317 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 4
Почта России ПАО 1773 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Мортон 18 2
КоммИТ Кэпитал 14 2
MIG - Metromedia International Group 51 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 20 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
Гипросвязь ПАО 69 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 87 1
Pandao 21 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Эйприл групп 1 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Daikin 43 1
Лукойл-Информ 87 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 109 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Евросеть 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 1
Visa International 1640 1
Газпром ПАО 747 1
Уралсиб Банк 426 1
Открытие ФК 566 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Союзмультфильм - киностудия 26 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 1
Русагро Группа Компаний 172 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 4
Президент Российской Федерации 1718 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 425 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
ФРИИ Инвест 3 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Совет Министров Республики Крым - Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым - Республиканский комитет по земельным ресурсам 4 1
Федеральное казначейство России 863 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Счётная палата РФ 554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 1
Правительство РФ 2646 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 273 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1478 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2852 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1491 4
Безопасный город 382 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 144 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
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High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 127 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 44 1
ИТ-аутсорсинг 844 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 19 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 4
DartIT Amplos 2 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 2
Dr.Web AV-Desk 132 2
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
LiveInternet - блог-платформа 144 1
Citrix XenServer 87 1
Telegram - Мессенджер 81 1
Alibaba Tmail 7 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
VMware vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 14 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Intel Itanium 607 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
Тройка - транспортная карта 45 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Rakuten Viber 461 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 86 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 569 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 4 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 1
Microsoft Windows 10 10098 1
Microsoft Skype 1879 1
Google Chrome - браузер 1163 1
OpenText Documentum 342 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Apple iPhone 6 578 1
Apple iPhone 4 727 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 1
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 44 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 1
Брюквин Юрий 280 4
Шумейко Анна 18 4
Путин Владимир 2437 3
Флорентьева Мария 17 3
Осеевский Михаил 249 3
Иванов Олег 128 3
Медведев Дмитрий 1582 3
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Шибаева Ирина 2 1
Клименко Алексей 12 1
Бетсис Павел 96 1
Учамприн Андрей 5 1
Артемов Дмитрий 1 1
Рудаков Борис 1 1
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Соколенко Юлиана 15 1
Исеев Тимур 1 1
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Степаненко Кирилл 13 1
Недбай Аркадий 1 1
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Фирсов Юрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82237 39
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 859 32
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 805 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 223 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 130 2
Германия - Федеративная Республика 7779 2
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Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - СЗФО - Псковская область 455 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 3
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 1
Транспорт 65 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 373 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 3
Ведомости 272 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 319 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Eurovision 4 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 787 1
N+1 - Издание 114 1
НТВ - Телекомпания 279 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 1
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СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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VDI

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Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

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Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

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Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022