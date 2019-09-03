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Башинформсвязь
Bashtel
Башинформсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брюквин Юрий 280 4
|Шумейко Анна 18 4
|Путин Владимир 2437 3
|Флорентьева Мария 17 3
|Осеевский Михаил 249 3
|Иванов Олег 128 3
|Медведев Дмитрий 1582 3
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Шибаева Ирина 2 1
|Клименко Алексей 12 1
|Бетсис Павел 96 1
|Учамприн Андрей 5 1
|Артемов Дмитрий 1 1
|Рудаков Борис 1 1
|Быстрой Константин 1 1
|Соколенко Юлиана 15 1
|Исеев Тимур 1 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Недбай Аркадий 1 1
|Милюков Анатолий 13 1
|Минц Борис 4 1
|Гильмутдинов Динар 1 1
|Чернышева Марина 1 1
|Данильченко Валерия 1 1
|Шибавева Ирина 1 1
|Зязиков Мурат 7 1
|Попаренко Виталий 1 1
|Хамитов Рустэм 7 1
|Власова Светлана 8 1
|Клименко Антон 11 1
|Пшеничников Игорь 14 1
|Парфенов Константин 14 1
|Рычка Денис 17 1
|Тайнов Олег 18 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Гольдин Евгений 1 1
|Помошников Игорь 1 1
|Колпаков Антон 55 1
|Фирсов Юрий 1 1
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Создано именных указателей - 58126.
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