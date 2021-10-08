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Басманный районный суд города Москвы


08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 3
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР 1
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела 1
18.08.2020 «Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
26.12.2019 Россияне получили от 10 до 13 лет тюрьмы за взлом РЖД и S7 1
25.12.2019 Власти задумали спасти «Т-платформы», забрав долю у арестованного основателя 1
19.12.2019 «Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт 1
23.10.2019 Воззвание к Путину не помогло — главу «Т-платформ» оставили в тюрьме 1
11.09.2019 Основатели «Техносерва» заочно арестованы 2
09.09.2019 Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск 1
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
27.07.2018 Чиновники Роскомнадзора с помощью «мертвых душ» растратили миллионы 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
13.01.2018 Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России» 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
16.11.2017 Создатель московских «умных» парковок и ЖКХ арестован ФСБ 1
03.11.2017 Экс-глава «Почты России» покинул Россию. Его астрономическая премия арестована 1
19.10.2017 ФСБ арестовала главного ИТ-конструктора МВД 2
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 2
04.09.2009 Вестминстерский суд Англии выдал ордер на арест Евгения Чичваркина 1
02.03.2009 Решение о заочном аресте Чичваркина оставлено в силе 1
30.01.2009 Адвокаты Чичваркина обжаловали его заочный арест 1
28.01.2009 Чичваркин заочно арестован. ВИДЕО 1
28.01.2009 Чичваркин арестован 1

Публикаций - 47, упоминаний - 57

Басманный районный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 10
Yandex - Яндекс 4101 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
3770 5
АФК Система ПАО 997 5
Т-Платформы 274 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
ГКС - Группа компаний Систематика 198 4
HTC Corporation 1196 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 4
EPAM Systems - Vested Development 9 4
Вертикаль - башенный оператор 43 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 4
GTS - Global Telesystems 8 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Revo Technologies 6 4
Инфинет - InfiNet Wireless 40 4
Sorsdata 5 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
НТС - Национальные телематические системы 20 3
RedSys - РедСис 67 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
Прогресс софт 8 2
Ланит ГК 1160 2
РТ-Инвест 37 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Facebook 3767 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Программы и технологии 5 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
Альфа-Банк 1127 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Восточный Банк 108 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 4
Avito - Авито 171 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Gett 60 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 4
FGI Wireless 9 4
PPE Group 5 4
ПромСвязьКапитал 61 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Возрождение - Коммерческий банк 99 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Почта Банк 289 2
Царицын капитал 22 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Норвик банк 3 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 1
Российские коммунальные системы 7 1
Телемаркер 7 1
Региональные энергетические сети 3 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 1
RuCom 4 1
Еврохим МХК 43 1
Интер РАО ПАО 159 1
Bright Capital 13 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта России ПАО 1577 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 7
Президент Российской Федерации 1442 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 6
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 4
Правительство РФ 2207 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Счётная палата РФ 461 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Чертановский районный суд города Москвы 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Администрация Президента РФ 269 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 4
Руссофт - Russoft 251 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Открытые данные - Open data 57 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Модернизация ИБД 6 2
Seldon.Basis 7 2
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Rakuten Viber 429 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Google Android 10751 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 1
Чичваркин Евгений 82 7
Путин Владимир 1828 6
Шилов Сергей 61 6
Calvey Michael - Калви Майкл 7 6
Нащекин Алексей 111 5
Нечаев Андрей 21 5
Никифоров Николай 1126 5
Ананьев Алексей 88 5
Опанасенко Всеволод 101 5
Кордичев Алексей 8 4
Абгарян Ваган 4 4
Богуславский Леонид 25 4
Ананьев Дмитрий 53 4
Титов Борис 27 4
Владимиров Максим 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Леваков Андрей 3 3
Махонов Александр 29 3
Иванов Алексей 76 3
Царева Юнона 4 3
Жупанов Андрей 8 2
Мамакин Владимир 8 2
Селютин Александр 59 2
Копейкин Алексей 14 2
Иодко Алексей 9 2
Шипелов Андрей 21 2
Волошкина Татьяна 8 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Ротенберг Игорь 35 2
Абрамченко Виктория 15 2
Александров Александр 18 2
Савина Юлия 2 2
Ананьева Дарья 2 2
Нечаев Владимир 10 2
Агафонов Вадим 13 2
Соколов Алексей 121 2
Ляшков Дмитрий 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Украина 3389 6
Казахстан - Республика 2646 5
Азия - Азиатский регион 1525 4
Северная Америка 1414 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Восточная Европа 1688 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Чехия - Чешская Республика 499 4
Ближний Восток 1478 4
Россия - Находка 80 1
Грузия 693 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Уфа 646 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - Новосибирская область 818 1
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Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Красноярск 853 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Армения - Республика 689 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 12
СИЗО - Следственный изолятор 65 4
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 3
Мошенничество 53 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Мертвые души 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
РИА Новости 654 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
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