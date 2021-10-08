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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Басманный районный суд города Москвы
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Публикаций - 47, упоминаний - 57
Басманный районный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 4
|Руссофт - Russoft 251 1
|Чичваркин Евгений 82 7
|Путин Владимир 1828 6
|Шилов Сергей 61 6
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 6
|Нащекин Алексей 111 5
|Нечаев Андрей 21 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Ананьев Алексей 88 5
|Опанасенко Всеволод 101 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Богуславский Леонид 25 4
|Ананьев Дмитрий 53 4
|Титов Борис 27 4
|Владимиров Максим 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Леваков Андрей 3 3
|Махонов Александр 29 3
|Иванов Алексей 76 3
|Царева Юнона 4 3
|Жупанов Андрей 8 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Селютин Александр 59 2
|Копейкин Алексей 14 2
|Иодко Алексей 9 2
|Шипелов Андрей 21 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Абрамченко Виктория 15 2
|Александров Александр 18 2
|Савина Юлия 2 2
|Ананьева Дарья 2 2
|Нечаев Владимир 10 2
|Агафонов Вадим 13 2
|Соколов Алексей 121 2
|Ляшков Дмитрий 3 2
|ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
|НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767615, в очереди разбора - 671300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767615, в очереди разбора - 671300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru