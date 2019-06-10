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Банковская карта bank card



10.06.2019 СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица»
20.04.2017 Mastercard представила биометрическую банковскую карту
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона
12.09.2012 «Банк Москвы» предложил банковскую карту «Мой проездной» для оплаты проезда в метро и наземном транспорте
07.06.2012 Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной»
17.04.2012 «Яндекс» выпустил банковскую карту
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту

Публикаций - 689, упоминаний - 734
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
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