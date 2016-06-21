Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БПЦ Банковские Технологии
SmartVista
Публикаций - 78, упоминаний - 167
БПЦ Банковские Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Григорьев Василий 20 18
|Чуричев Александр 2 1
|Совдагаров Сергей 1 1
|Киракосян Ара 1 1
|Исимбаева Алма 1 1
|Османов Ленур 1 1
|Тимирязев Вилен 6 1
|Зубков Павел 12 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Рыжов Александр 2 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Косенко Александра 1 1
|Демидов Алексей 23 1
|Оганесян Ашот 77 1
|Акимов Евгений 31 1
|Кухальский Ян 16 1
|Коровин Алексей 13 1
|Макаров Андрей 22 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
|Открытые системы ИД 154 2
|IDC - International Data Corporation 4569 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 1
|Fortune Global 500 271 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 643 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru