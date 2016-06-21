Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 70241
ИКТ 6463
Организации 4461
Ведомства 1393
Ассоциации 499
Технологии 2494
Системы 14896
Персоны 24487
География 1299
Статьи 818
Пресса 731
ИАА 488
НИИ, ВУЗы и библиотеки 980
Мероприятия 735

БПЦ Банковские Технологии
SmartVista



21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista
07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista
08.12.2014 Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista
28.08.2014 Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista
15.05.2014 «Юниаструм Банк» завершает переход на единый процессинг на базе SmartVista
14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista
19.12.2013 «Белгазпромбанк» внедрил собственный процессинговый центр на базе SmartVista
26.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали SmartVista на платформах HP Integrity NonStop
19.08.2013 «БПЦ Банковские Технологии» протестировали продукты SmartVista на IBM Power 780
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine
26.02.2013 SmartVista на базе HP NonStop внедрена в Payment Exchange International
31.01.2013 ЕПСС УЭК на базе SmartVista запущена в промышленную эксплуатацию
16.08.2012 БПЦ и Resource 1 будут совместно продвигать решения SmartVista на рынках США и Канады
23.07.2012 Решения SmartVista впервые внедряют в Индонезии
23.05.2012 Банк «Северный кредит» выбрал продукты SmartVista для построения собственного процессингового центра
26.03.2012 «АрмБизнесБанк» создаёт процессинговый центр на базе продуктов SmartVista
21.03.2012 Bank of Baku построил процессинговый центр на базе продуктов SmartVista
28.11.2011 Продукты SmartVista получили сертификат CI Ready от HP
03.11.2011 «БПЦ Банковские Технологии» оптимизирует платежную инфраструктуру Telered с помощью решений SmartVista
17.06.2009 «Техника Банк» создаст процессинговый центр на базе SmartVista
29.01.2009 БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port
29.08.2008 SmartVista поможет Armenian Card управлять сетью банкоматов
08.08.2008 Банк «Алп Жамол» строит процессинговый центр на базе SmartVista
15.07.2008 Казахстанский «Цеснабанк» строит процессинговый центр на базе SmartVista
14.07.2008 «Внешпромбанк» строит процессинговый центр на базе продуктов SmartVista
15.03.2006 БПЦ и HP интегрируют SmartVista и HSM Atalla

Публикаций - 78, упоминаний - 167

БПЦ Банковские Технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

БПЦ Банковские технологии 105 70
HP Inc. 5241 5
Oracle Corporation 5893 4
Айтеко - iTeco 894 3
HP - Hewlett-Packard 3583 3
IBM - International Business Machines Corp 8814 3
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 2
HP Enterprise Services 30 2
TmaxSoft 46 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 44 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 35 2
Альта-Софт 5 1
Accenture - Аксенчер 795 1
Intel Corporation 11020 1
Gemalto SafeNet 118 1
IFS - Industrial and Financial Systems 62 1
Инфосистемы Джет 857 1
KPMG - КПМГ 276 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 373 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 432 1
Сервионика - ТрастИнфо 72 1
Программный продукт ГК 3659 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 468 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 1
SAP SE 4417 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 1
Cognizant 17 1
Fiserv 11 1
Инверсия 109 1
Tata Consultancy Services 54 1
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 102 1
Infosys 102 1
NTT Data 28 1
Luxoft - Люксофт 268 1
ОТР 168 1
Diasoft - Диасофт 520 1
SAS Institute 799 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8617 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 25
Visa International 1673 24
Альфа-Банк 1341 5
Diners Club International - платёжная система 77 4
American Express - Amex 306 3
Раунд 90 3
Oman Arab Bank 7 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Western Union 119 2
First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 34 1
Энергобанк АКБ 5 1
E100 10 1
РусславБанк - РСБ 155 1
ГПБ Белгазпромбанк 16 1
Bank of Baku 2 1
Алп Жамол 1 1
UnionPay - Платёжная система 77 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 72 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
JCB International 134 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2014 1
Аэрофлот 625 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Банк Оранжевый 76 1
Совкомбанк Совесть 40 1
Мосэнергосбыт АО 87 1
QIWI Банк - Киви Банк 81 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 179 1
Hyundai Motor 292 1
Qiwi 854 1
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2914 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 507 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 595 1
Федеральное казначейство России 1140 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 6
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 297 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1210 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 95 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 993 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 35 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7195 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 437 2
Масштабируемость - Scalability 1265 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1349 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 940 1
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 78 1
ISO 8583 - Стандарт процесса передачи и формат финансовых сообщений системами, обрабатывающими данные банковских платёжных карт 5 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1805 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 44 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 78 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 75 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4345 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 113 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 1
Big Data - Большие данные 1894 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3111 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 42 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 437 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 574 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 87 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 797 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 650 1
HPE Integrity - серия серверов 104 4
Visa payWave 58 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 3
Google Play - Google Store - Android Market 2665 2
Google Android 11666 2
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 2
TmaxSoft Tibero 42 2
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 2
TmaxSoft OpenFrame 9 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 47 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 106 1
BSS BS-Client ДБО 130 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 40 1
BSS e-Government Gate 26 1
Microsoft Exchange 1175 1
Visa VisaNet 10 1
ЦФТ Банк 55 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 12 1
Аэрофлот Бонус 23 1
Visa Electron 63 1
MasterCard MoneySend 39 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
IBM Systems 13 1
IBM Banking Industry Framework 6 1
HTC One - серия смартфонов 157 1
Apache Spark 66 1
Apache Hadoop 349 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
Diasoft Flextera 49 1
Apache Zeppelin 6 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
TmaxSoft JEUS 10 1
Intel x86 - архитектура процессора 1270 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 360 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 16 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2581 1
Linux OS 7446 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 1
Григорьев Василий 20 18
Чуричев Александр 2 1
Совдагаров Сергей 1 1
Киракосян Ара 1 1
Исимбаева Алма 1 1
Османов Ленур 1 1
Тимирязев Вилен 6 1
Зубков Павел 12 1
Маркелов Виктор 17 1
Рыжов Александр 2 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Косенко Александра 1 1
Демидов Алексей 23 1
Оганесян Ашот 77 1
Акимов Евгений 31 1
Кухальский Ян 16 1
Коровин Алексей 13 1
Макаров Андрей 22 1
Лебедев Сергей 28 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 101222 17
Ближний Восток 2525 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 7
Африка - Африканский регион 2767 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 6
Украина 5844 6
Индия - Республика 4162 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1201 6
Европа 9824 5
Африка Северная 190 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 3
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 59 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 804 3
Палестина 34 3
Камбоджа - Королевство 116 2
Колумбия - Республика 474 2
Казахстан - Республика 4367 2
Америка Южная 676 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 873 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 677 2
Персидский залив 163 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2523 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 2
Индия - Карнатака - Бангалор 174 2
Сингапур - Республика 1551 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 2
Бахрейн - Королевство 106 1
Эквадор - Республика 83 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 327 1
Филиппины - Республика 453 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1476 1
Бразилия - Федеративная Республика 1914 1
Замбия - Республика 13 1
Намибия - Республика 56 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 157 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 106 1
Кения - Республика 123 1
Ливан - Ливанская Республика 153 1
Африка Западная 28 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5824 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4111 3
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 38 2
Банковский сектор экономики 1108 2
Мошенничество 367 2
Денежные переводы 671 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 65 1
Торговля розничная 408 1
МПС - Международные платежные системы 95 1
Открытые системы ИД 154 2
IDC - International Data Corporation 4569 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 1
Fortune Global 500 271 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 643 1
IDC FinTech Ranking 3 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
Создано именных указателей - 70241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM

Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022