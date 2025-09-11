Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184977
ИКТ 14357
Организации 11142
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3521
Системы 26324
Персоны 79587
География 2975
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

БПЛА анти-БЛА Системы противодействия БПЛА (дронам) Антибеспилотные авиационные системы Детектор дронов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2025 В России создана система, способная обнаруживать БПЛА, не использующие радиосигналов 2
05.08.2025 В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА 2
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
03.05.2023 В Москве введен запрет на полеты БПЛА из-за атаки на Кремль 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

БПЛА и организации, системы, технологии, персоны:

Техключи.рф 2 1
Беспилотные авиационные системы 69 1
Лаборатория будущего 10 1
Индустриальные дроны 3 1
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ - Ушкуйник НПЦ 4 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1214 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 581 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
МегаФон 9758 1
Telegram Group 2481 1
DJI 83 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 431 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1355 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 387 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5734 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 274 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3497 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3347 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6229 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1451 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 250 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12700 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 700 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 659 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 60 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3266 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 5
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 50 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31116 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17264 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 257 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3914 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1819 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4824 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1189 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12884 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14641 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11128 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2935 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 857 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1126 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
Управляемость - Manageability 1905 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3223 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1964 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1032 1
Game engine - Игровой движок 69 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1324 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4313 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9249 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2557 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6774 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2332 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12235 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 619 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6194 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1123 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1508 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 306 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4468 1
FreePik 1357 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 47 2
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Ростех - Росэлектроника - Атака-Трофи 1 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Google Android 14574 1
DJI Mavic 15 1
Epic Games - Unreal Engine 322 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5110 1
Кондратьев Максим 2 1
Ряшин Николай 14 1
Камнев Павел 7 1
Лямин Юрий 2 1
Евтушенко Олег 144 1
Путин Владимир 3325 1
Собянин Сергей 455 1
Иванов Роман 22 1
Зибров Геннадий 1 1
Плахотный Павел 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 3
Земля - планета Солнечной системы 10610 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 2
Украина 7765 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4073 1
Европа 24579 1
Азия - Азиатский регион 5719 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3034 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3373 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 309 1
Судан - Республика 106 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8013 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 987 1
Италия - Итальянская Республика 4419 1
Ирландия - Дублин 160 1
Германия - Федеративная Республика 12907 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5909 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1212 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8875 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1636 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10439 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3173 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1812 1
Ботаника - Растения - Plantae 1108 1
Литий - Lithium - химический элемент 596 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 795 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 101 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 48 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3013 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4288 1
Образование в России 2519 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6233 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11628 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3672 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4373 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5453 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5210 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6188 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 622 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1900 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14893 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 983 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7435 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 1
Ведомости 1188 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1109 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11386 1
Известия ИД 694 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/