Получите все материалы CNews по ключевому слову
БПЛА анти-БЛА Системы противодействия БПЛА (дронам) Антибеспилотные авиационные системы Детектор дронов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
БПЛА и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
|Кондратьев Максим 2 1
|Ряшин Николай 14 1
|Камнев Павел 7 1
|Лямин Юрий 2 1
|Евтушенко Олег 144 1
|Путин Владимир 3325 1
|Собянин Сергей 455 1
|Иванов Роман 22 1
|Зибров Геннадий 1 1
|Плахотный Павел 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.