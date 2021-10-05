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БКИ Эквифакс
Бюро кредитных историй
Эквифакс Кредит Сервис


05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 1
06.07.2021 «Объединенное кредитное бюро» перешло на новую ИТ-платформу 1
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» 3
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 2
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами 1
10.07.2020 Райффайзенбанк первым стал оказывать услуги дистанционного кредитования корпоративного бизнеса через новый сервис «1С:Кредит» 2
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 1
20.05.2020 Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ 2
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 2
31.12.2019 БКИ «Эквифакс» рассказало о буме спроса на сервис кредитной истории 5
30.12.2019 На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян 1
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 1
30.05.2019 Райффайзенбанк реализовал функцию обмена документами в онлайн-банке 2
28.02.2019 Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0 1
12.02.2019 «Совесть» усилила кредитную систему скорингом 4Score БКИ «Эквифакс» 5
05.02.2019 На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории 3
11.01.2019 БКИ «Эквифакс»: В России отмечается рост объема автокредитования 5
27.11.2018 Дельтакредит: Через год-полтора банки превратятся в экосистемы 1
21.11.2018 «Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс» 4
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс» 2
14.05.2018 Банк «Открытие» внедрил эксклюзивный скоринг БКИ «Эквифакс» 2
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
10.11.2017 Kviku реализует инструмент анализа заемщиков на базе продуктов БКИ «Эквифакс» 2
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» 2
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1
08.06.2017 «Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс» 1
10.02.2017 «МигКредит» представил мобильное приложение для Android 1
17.01.2017 «1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков 1
17.01.2017 Россия: объем рынка онлайн-кредитования по итогам 2016 года вырос в 3,1 раза 1
25.07.2016 Mail.Ru Group и «Эквифакс» разработали предиктивную модель оценки кредитных рисков для банков 3
15.07.2016 ЕЭТП и «Корпорация МСП» создают автоматизированную систему оценки поставщиков 1
07.07.2016 VisionLabs привлекла 350 млн руб. инвестиций на развитие технологии анализа и распознавания лиц 1
04.12.2015 Корпоративный блок банка «Возрождение» начал работу в Microsoft Dynamics CRM 1
06.08.2015 «Центр быстрых кредитов» автоматизировал процессы по кредитованию с помощью «1С-Раруса» 2
16.07.2015 «МигКредит» внедряет интеллектуальную систему сбора задолженности 1
29.05.2015 «1С-Рарус» открыл микрофинансовым организациям доступ к БКИ банка «Русский Стандарт» и «Специализированного Кредитного Бюро» 2
17.12.2014 «Восточный экспресс банк» модернизирует риск-стратегии вместе с «Неофлекс» 2

Публикаций - 69, упоминаний - 114

БКИ Эквифакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Инверсия 64 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
1С-Рарус 538 2
3761 2
Microsoft Corporation 11127 2
РТЛабс 145 1
RCPM 2 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Navicon - Навикон 198 1
RedSys - РедСис 67 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Google LLC 7161 1
Twitter 2204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 5
GreenMoney - ГринМани 5 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
МигКредит МФО 16 2
Почта Банк 289 2
Открытие ФК 538 2
Совкомбанк Совесть 27 2
Адамас - Ювелирный завод 56 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Мособлбанк 17 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
ДельтаЭкспресс 4 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
НКБИ - Национальное бюро кредитных историй 2 1
Балтинвестбанк - Балтонэксим Банк 6 1
Qiwi 783 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Societe Generale Group 42 1
СКБ-банк 86 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Ак Барс Банк 173 1
Совкомбанк ПАО 147 1
X5 Group 599 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Правительство РФ 2207 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Equifax 4Score 3 3
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
БКИ Эквифакс Кредитная история онлайн 4 1
БКИ Эквифакс 4Score Auto 1 1
Депинформтехнологий Югры - Госуслуги Югры 3 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
Microsoft Excel 436 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
Microsoft Office 1946 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Лагуткин Олег 15 6
Оганесян Ашот 58 4
Скоробогатова Ольга 33 2
Шадаев Максут 384 2
Курникова Варвара 9 1
Чуричев Александр 2 1
Косенко Александра 1 1
Старосельская Оксана 3 1
Кондратюк Елена 1 1
Мухачёва Анастасия 1 1
Ревина Наталья 3 1
Смирнов Иван 9 1
Кузьмин Олег 10 1
Чаусов Валерий 6 1
Луцык Андрей 1 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Волков Алексей 26 1
Жаркова Татьяна 16 1
Самедов Тимур 19 1
Амириди Юлия 15 1
Масленникова Анастасия 35 1
Иванов Алексей 76 1
Чугунов Никита 53 1
Лысенко Эдуард 209 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Тюменская область 584 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Казахстан - Республика 2641 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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