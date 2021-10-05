Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БКИ Эквифакс
Бюро кредитных историй
Эквифакс Кредит Сервис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 114
БКИ Эквифакс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лагуткин Олег 15 6
|Оганесян Ашот 58 4
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Шадаев Максут 384 2
|Курникова Варвара 9 1
|Чуричев Александр 2 1
|Косенко Александра 1 1
|Старосельская Оксана 3 1
|Кондратюк Елена 1 1
|Мухачёва Анастасия 1 1
|Ревина Наталья 3 1
|Смирнов Иван 9 1
|Кузьмин Олег 10 1
|Чаусов Валерий 6 1
|Луцык Андрей 1 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
|Волков Алексей 26 1
|Жаркова Татьяна 16 1
|Самедов Тимур 19 1
|Амириди Юлия 15 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Иванов Алексей 76 1
|Чугунов Никита 53 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Греф Герман 205 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РИА Новости 654 1
|CNews Analytics 1991 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru