БКИ Эквифакс

В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 1

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ 2

На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 2

В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 1

На портале госуслуг доступны сведения о месте хранения кредитной истории 3