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Аэрофлот Aeroflot авиакомпания

Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания


10.02.2022 «Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»
01.02.2022 «Аэрофлот» в 2021 году обеспечил доступ к высокоскоростному интернету на 34 самолётах
22.12.2021 В Huawei AppGallery появилось приложение «Аэрофлот»
23.09.2021 «Аэрофлот» запустил сервис мультимодальных перевозок Trip&Fly
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео
02.11.2020 IBM по заказу Аэрофлота разработала цифровой портал для пилотов
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн
07.09.2020 Ramax group автоматизировала мониторинг реализации программы инновационного развития для «Аэрофлота»
03.08.2020 «МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО
02.06.2020 «Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air
11.02.2020 «Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний
29.07.2019 «Иннодата» внедрила систему сквозного анализа онлайн-продаж в «Аэрофлоте»
13.02.2019 «Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP
06.12.2018 «Аэрофлот» добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay
16.11.2018 «Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение
22.10.2018 Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте»
18.10.2018 «Аэрофлот» внедрил цифровую систему для налогового мониторинга с помощью SAP
15.10.2018 «Аэрофлот» внедрил производственную аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил СУБД Tarantool для работы с большими данными
29.06.2018 «Аэрофлот» покупает SAP на 800 миллионов
13.02.2018 «Аэрофлот» внедрил систему поддержки летной годности, техобслуживания и ремонта
08.02.2018 «Аэрофлот» использует аналитику Big Data для работы с обращениями клиентов
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных
02.02.2018 Аэрофлот внедрил распознавание карт и документов в мобильные приложения
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM
18.10.2017 Кирилл Богданов, Аэрофлот: Надо не менять Windows на Linux, а создавать новые технологии
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов
15.03.2017 Oracle: как IT помогают «Аэрофлоту» стать лучше
15.11.2016 «Аэрофлот» и «Техносерв» получили ИТ-премию CNews Awards в номинации «ЦОД года»
06.10.2016 «Аэрофлот» предоставил пассажирам доступ к Apple Pay

Публикаций - 648, упоминаний - 1200

Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 85
SAP SE 4595 72
Microsoft Corporation 22497 66
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 62
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 57
Oracle Corporation 6035 56
IBM - International Business Machines Corp 8941 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 54
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 44
6072 40
Sabre Corporation 149 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 39
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 32
Cinimex - Синимекс 170 30
Такском - Taxcom 201 30
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 30
Schneider Electric 493 28
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 27
Крок - Croc 1616 27
Ramax - Рамакс 78 26
Ситилабс 28 26
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 26
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 26
Центр2М - Center2М 50 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 25
Schneider Electric Secure Power 48 24
Rimini Street 42 24
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 23
HP Inc. 5313 21
SAP CIS - САП СНГ 821 21
Yandex - Яндекс 5015 20
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 20
VK - Mail.ru Group 3057 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 17
Dell EMC 4736 17
Amadeus IT Group 84 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
Webmoney 513 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 121
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 121
Альфа-Банк 1476 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 77
Почта России ПАО 1853 76
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 56
Assist - Ассист 183 52
ГПБ - Газпромбанк 842 50
Газпром ПАО 1008 48
Ингосстрах СПАО 301 45
X5 Group 709 45
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 44
ПГК - Первая грузовая компания 117 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 38
Самолёт ГК 216 37
ВТБ - ВТБ24 658 37
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 35
ПСБ - Промсвязьбанк 682 34
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 29
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 28
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 27
Сургутнефтегаз - СНГ 193 26
Segezha Group - Сегежа Групп 96 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 25
OKS Group 35 24
Трансаэро - авиакомпания 56 23
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 23
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 22
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 22
Совкомбанк ПАО 171 22
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 20
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 20
Транснефть 232 20
Роснефть НК 434 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 117
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 71
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 39
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 32
Федеральное казначейство России 1345 29
Президент Российской Федерации 3770 28
Правительство Москвы 1640 28
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 28
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 26
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Счётная палата РФ 628 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 20
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 11
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 11
Таможня - Таможенная служба 421 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
Администрация Президента РФ 904 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 6
Гильдия Управляющих Документацией 72 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Демократическая политическая партия США 91 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 1
WiMAX Forum 66 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Linux Foundation 167 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
4CIO 16 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 105
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Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 34
1С:ERP Управление предприятием 268 29
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 46 25
Apple iOS 6422 24
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 22
Microsoft Windows 2000 2856 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 21
Аэрофлот Бонус 23 17
Linux OS 7669 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 14
Microsoft Windows 10 11713 14
Новые облачные технологии - МойОфис 381 14
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 10
Apple macOS 1457 10
Apple iPad 3663 10
Microsoft SQL Server 1416 9
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 9
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 9
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 72 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
Rx-Promotion 10 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 8
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Crutop 9 8
NVision Барьер 261 7
VK - Mail.Ru myTarget 127 7
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 101 7
Intel x86 - архитектура процессора 1391 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 6
Deutsche Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 6
Богданов Кирилл 110 90
Врублевский Павел 88 51
Чаркин Евгений 203 48
Урьяс Вадим 82 41
Клепиков Алексей 80 38
Абакумов Евгений 110 37
Дьяченко Валерий 70 37
Ямщиков Владимир 35 35
Халматов Максим 48 34
Нестеров Алексей 84 33
Сотин Денис 106 31
Шадаев Максут 460 31
Прохорова Алла 48 31
Сыкулев Андрей 67 29
Кирюшин Сергей 66 28
Семенихин Игорь 40 27
Натрусов Артем 142 27
Егоров Владимир 64 27
Емелин Александр 29 26
Каюмов Шамиль 37 26
Трофимова Людмила 34 26
Соловьев Алексей 67 26
Вахнин Павел 52 26
Степченков Максим 42 26
Карпов Иван 46 26
Сороченков Алексей 26 26
Портной Михаил 26 26
Смык Виталий 30 26
Мискевич Евгений 32 26
Москальков Дмитрий 26 26
Рубин Адар 31 25
Генкина Екатерина 27 25
Васильев Владислав 42 25
Путин Владимир 2542 25
Горчаков Денис 29 25
Слышкин Василий 66 25
Лебедев Антон 35 25
Юсупов Шамиль 25 25
Казарин Станислав 115 24
Савельев Виталий 48 24
Россия - РФ - Российская федерация 108428 464
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 237
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 81
Европа Восточная 2927 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 44
Европа 12319 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 34
Германия - Федеративная Республика 8903 28
Украина 6212 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 22
Беларусь - Белоруссия 3525 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Земля - планета Солнечной системы 7427 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Казахстан - Республика 4467 16
Азия - Азиатский регион 3803 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 15
Япония 10069 14
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 13
Финляндия - Финляндская Республика 1816 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 10
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 10
Россия - Сибирь 1579 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 10
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 9
Испания - Королевство 2917 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 9
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
Франция - Французская Республика 5665 9
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 87 9
Америка 2011 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 188
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 113
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 89
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 67
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 55
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 50
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 37
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 32
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 25
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 21
Экономический эффект 694 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 5
Человеческий фактор - Human factor 1099 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 43
TAdviser - Центр выбора технологий 243 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 8
РИА Новости 766 8
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Открытые системы ИД 160 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
FT - Financial Times 1118 4
Flight International 64 3
PCweek 30 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Forbes - Форбс 591 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 2
Из рук в руки - irr.ru 41 2
N+1 - Издание 121 2
ComputerWorld 139 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
The Washington Post 298 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
Аэромар - Skyshop 2 2
Ведомости 375 2
Россия 24 - телеканал 98 2
91Mobiles 590 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Компьютерра 38 1
Intelligent Enterprise 27 1
РБК Daily 81 1
The Register 1286 1
Flight Global 78 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
CNews TV 524 1
СК Пресс 16 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 10
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500 Startups 4742 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
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Datamonitor 83 1
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Gartner - AMR Research 48 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
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Pen Test Partners 6 1
Frost & Sullivan 199 1
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Juniper Research 468 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
РАН - Российская академия наук 1397 5
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 6 1
Иннополис Университет - Центр гражданской авиации 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
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РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 51
CNews Баттл 39 24
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 12
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 4
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Worldskills - Ворлдскиллс 92 3
ERP-Forum 3 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
SAP Forum 29 2
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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IBM Innovation Conference 5 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 4 1
Best Office Awards 2 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Биотехмед 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 3 1
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TAdviser SummIT 4 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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