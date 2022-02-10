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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аэрофлот Aeroflot
Публикаций - 648, упоминаний - 1200
Аэрофлот упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Богданов Кирилл 110 90
|Врублевский Павел 88 51
|Чаркин Евгений 203 48
|Урьяс Вадим 82 41
|Клепиков Алексей 80 38
|Абакумов Евгений 110 37
|Дьяченко Валерий 70 37
|Ямщиков Владимир 35 35
|Халматов Максим 48 34
|Нестеров Алексей 84 33
|Сотин Денис 106 31
|Шадаев Максут 460 31
|Прохорова Алла 48 31
|Сыкулев Андрей 67 29
|Кирюшин Сергей 66 28
|Семенихин Игорь 40 27
|Натрусов Артем 142 27
|Егоров Владимир 64 27
|Емелин Александр 29 26
|Каюмов Шамиль 37 26
|Трофимова Людмила 34 26
|Соловьев Алексей 67 26
|Вахнин Павел 52 26
|Степченков Максим 42 26
|Карпов Иван 46 26
|Сороченков Алексей 26 26
|Портной Михаил 26 26
|Смык Виталий 30 26
|Мискевич Евгений 32 26
|Москальков Дмитрий 26 26
|Рубин Адар 31 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Васильев Владислав 42 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Горчаков Денис 29 25
|Слышкин Василий 66 25
|Лебедев Антон 35 25
|Казарин Станислав 115 24
|Платонов Михаил 42 24
|Савельев Виталий 48 24
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188144, в очереди разбора - 951313.
Создано именных указателей - 84745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188144, в очереди разбора - 951313.
Создано именных указателей - 84745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru